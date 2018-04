Samsung chystá hudební android, prozradil ho seznam aktualizací

Spekulace, že to s největší pravděpodobností bude přenosný hudební přehrávač, vyvrátil jako první portál SammyHub. Podle jeho blíže neurčeného zdroje má být Galaxy Music telefon zaměřený na hudební nadšence. Měl by nabídnout 3" displej, čelní reproduktory, technologie k vylepšení kvality zvuku Samsung SoundAlive (optimalizace zvukového výkonu) a SRS.

Do telefonu integrovaná služba Music Hub by pak měla uživateli umožnit přístup k téměř 20 milionům hudebních skladeb. Ke spuštění hudebního přehrávače by mělo sloužit speciální tlačítko. Podobné řešení nabídla v minulosti například Nokia u vybraných telefonů své hudebně zaměřené řady XpressMusic. Hudební telefony měl pod označením Walkman ve svém portfoliu i dnes již neexistující Sony Ericsson.

Galaxy Music by podle informací nejmenovaného zdroje neměl postrádat FM rádio, které nebude k příjmu signálu potřebovat připojení sluchátek. FM anténa by měla být integrována přímo do telefonu, který by měl být vybaven 850MHz procesorem, 512MB operační pamětí a systémem Android 4.0 Ice Cream Sandwich s možností jeho aktualizace na nejnovější verzi.

Dosud oficiálně nepředstavené zařízení by mělo disponovat 4GB interní pamětí s možností jejího rozšíření pomocí microSD a 3Mpix fotoaparát. Na trhu by se měla objevit také varianta s podporou dvou SIM. Neznámá zůstává cena, přičemž podle uvedených technických specifikací ji portál Android Authority odhaduje ne na více než 200 eur, tedy necelých pět tisíc korun.

Prvním trhem, kde bude přechod na Android 4.1 Jelly Bean možný, bude Polsko. Upgrade na nejnovější verzi operačního systému od Googlu bude možný u těchto telefonů a tabletů jihokorejského výrobce: Galaxy S III, Galaxy S II, Galaxy S II LTE, Galaxy Note, Galaxy S Advance, Galaxy Chat, Galaxy Ace 2, Galaxy Music, Galaxy Beam, Galaxy Ace Plus, Galaxy Mini 2, Galaxy S Duos, Galaxy Tab 7.0 Plus, Galaxy Tab 2 7.0, Galaxy Tab 2 10.1 a Galaxy Note 10.1.