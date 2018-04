Samsung chystá dřevěné véčko za 50 000 korun

Véčko F910 od Samsungu bylo na kongresu 3GSM vystaveno pouze ve vitríně a žádná oficiální tisková zpráva se o něm nezmiňuje. Bude se jednat o exkluzivitu, která bude vyrobena v limitovaném omezeném množství. Na krytu telefonu je totiž použito africké černé dřevo Mpingo, které se používá například pro výrobu klarinetů.

Technická specifikace telefonu není známa, podle některých zdrojů bude véčko vycházet s ultratenkého modelu D830. Tomu by odpovídala i malá tloušťka "dřevěného" Samsungu. Telefon tak nabídne dvoumegapixelový fotoaparát, Bluetooth a paměťové karty microSD.

Označení by odpovídalo zařazení do nové řady F, která zahrnuje multimediální modely. Tak to mu však pravděpodobně nebude, i když hudební přehrávač určitě chybět nebude. "Dřevěný" Samsung bude existovat i v korejské variantě pro sítě CDMA pod označením SCH-B790.

Evropská verze bude pracovat ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz) a chybět by neměla podpora datových přenosů EDGE. Vnější displej je pouze monochromatický. Dřevěným krytům odpovídá i zpracování klávesnice a obruby displeje s imitaci dřevěné struktury.

Samsung plánuje postavit nové véčko F910 jako konkurenci luxusní Nokie 8800 Sirocco Edition. Tomu bude odpovídat i jeho cena, která se bude pohybovat okolo 2 000 Euro, tedy v přepočtu okolo 55 000 Kč. Kdy se novinka dostane do prodeje, nevíme.