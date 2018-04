Samsung připravuje celokovový smartphone, výbavou ale zklame

O tom, že Samsung připravuje po modelu Galaxy Alpha další tři smartphony s kovem použitým na těle, jsme vás už informovali (více zde). Nyní server SamMobile zveřejnil detaily o modelu, který by jako první model řady Galaxy měl mít celokovové provedení.

Kovový bude u chystané novinky rámeček i kryt, ten zadní pak nebude odnímatelný. Baterie by tak měla být zabudovaná, což bude další prvenství u samsungů s Androidem.

O špičkový smartphone nepůjde. Pětipalcový Super AMOLED displej bude mít jen HD rozlišení (720 x 1 280 obrazových bodů). Hlavní fotoaparát bude osmimegapixelový, přední vyhoví fanouškům autoportrétů díky pětimegapixelovému rozlišení.

Jako procesor Samsung použije starší Qualcomm Snapdragon 400. Vestavěnou paměť 16 GB půjde na rozdíl od modelu Alpha rozšířit pomocí paměťových karet. Server SamMobile píše o jakémsi duálním slotu pro paměťovou kartu i SIM. Co to znamená, na to si zatím musíme počkat. Novinka bude používat „iphoní“ nanoSIM.

Že nepůjde o špičku v nabídce prémiových smartphonů se značkou Samsung, ukazuje i absence senzoru otisků prstů a senzoru tepu srdce. Ultraúsporný režim známý z modelu Galaxy S5 by chybět neměl.