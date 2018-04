Samsung chce utéct konkurenci, plánuje smartphone ohebný jako matrace

Patentovou přihlášku na telefon neobvyklé koncepce podal Samsung u amerického patentového úřadu USPTO už loni ve druhém čtvrtletí. Úřad ji však zveřejnil až začátkem tohoto měsíce. Samsung v ní naznačuje, kudy se může vydat vývoj jeho produktů. Uchází se totiž o patent na flexibilní elektronické zařízení s pružným rámem se stanoveným poloměrem zakřivení.

Kromě ohebného displeje mají telefonu flexibilní vlastnosti propůjčit speciální lamely, z nichž budou tvořena záda. Vzhledem ke koncepci budou patrně ukrývat baterii, která má být podle informací v patentové přihlášce tvořena jednotlivými částmi propojenými pružnými spojkami.

Kromě kovu a skla se podle patentu počítá s využitím syntetické pryskyřice, polymerů vyztužených uhlíkovým vláknem či skelnými vlákny zesíleného plastu. Díky ohebnému rámu bude telefon vykazovat výrazně vyšší odolnost vůči okolním vlivům, Samsung patrně cílí hlavně na sportovně založené uživatele.

Speciální profily by totiž měly umožnit uchycení telefonu přímo k oblečení. Například běžci by tak nemuseli investovat do speciálních sportovních pouzder. Vize Samsungu tedy nepotěší výrobce doplňků pro mobilní telefony.

Patentová přihláška také naznačuje, že vývoj flexibilních zařízení může být mnohem dále, než výrobci současnými produkty přiznávají. Nicméně již uvedení flexibilních displejů do praxe dávalo tušit, kudy se v následujících letech bude ubírat vývoj mobilní techniky, co se mechanických vlastností týče.

Není to přitom jediná vize jihokorejského výrobce. Loni si nechal patentovat například koncepty rozevíracích smartphonů tvořených ze dvou a tří částí (více zde). A není jediným výrobcem, který se snaží vlastností flexibilních displejů využít v plné míře.

Začátkem letošního roku získal patent na ohebné zařízení konkurenční Apple. Přihlášku na zařízení, které bude možné bez jakéhokoli poškození přeložit do zařízení menších rozměrů, podala americká společnosti již v roce 2011 (více zde). Jihokorejský Samsung si musí na rozhodnutí patentového úřadu ještě chvíli počkat.