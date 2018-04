Samsung chce reklamy do svých mobilů. Očekává miliardové příjmy

Zadavatelé reklamy by pak mohli cílit přímo na majitele telefonů nebo tabletů korejského výrobce. To by mohlo znovu změnit poměr sil na trhu, který si plíživě rozdělili Google a Apple.

Samsung na svém systému, který by se měl rozjet během druhé poloviny letošního roku, spolupracuje se společností OpenX Technologies, která se specializuje na reklamní systémy na míru a jen loni vydělala sto milionů dolarů.

"Je to poprvé, kdy se výrobce pouští do reklamních vod. Může to ale fungovat a reklama se může stát pro Samsung významnou částí příjmů," říká šéf OpenX Tim Cadogan. Sázka na mobilní reklamu se může vyplatit. Do pěti let by se totiž v mobilech měla točit reklama za 22 miliard dolarů. Loni to přitom byla jen necelých 3,5 miliardy.

Navíc se očekává, že se do hry se svou mobilní reklamní platformou vloží také Facebook. Největší sociální síť se zatím agresivněji nesnažila zpeněžit své mobilní uživatele - tedy víc než 350 milionů lidí.