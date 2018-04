Samsung chce porazit symbianové Nokie s novým vysouvákem i450

, aktualizováno

Samsung razantně vstoupil do boje s Nokií, která byla doposud jediným výrobcem smartphonů se Symbianem řady S60. Do konce roku by měl mít Samsung čtyři modely se Symbianem, včetně oboustranného vysováku i450.