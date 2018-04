Samsung chce dosáhnout zákazu dovozu a prodeje Applu v USA

Samsung by byl nejraději, kdyby se Apple produkty s dotykovým displejem neprodávaly vůbec nikde. Snaží se dosáhnout zákazu dovozu do Spojených států amerických a prodeje na tamních trzích. O to samé se snaží i v Koreji. Důvodem je údajné porušování pěti různých patentů Samsungu z oblasti například uživatelského prostředí nebo kopírování vzhledu produktů.

Požadavek Samsungu je reakcí na nedávný vývoj událostí, kdy Apple požadoval po Samsungu, aby mu ukázal podklady ke třem svým novým telefonům a dvěma tabletům. Samsung měl údajně změnit návrhy těchto telefonů poté, co prozkoumal iPad a iPhone. Šlo o přístroje Galaxy S II, Galaxy Tab 8.9, Galaxy Tab 10.1, Infuse 4G a Droid Charge.

Spory začaly v dubnu. Apple zažaloval Samsung za údajné "otrocké" kopírování telefonů iPhone a tabletů iPad. Žaloby byly namířeny zejména proti přístrojům řady Galaxy. Samsung si ovšem takové nařčení nedal líbit a bránil se, viz. Samsung: Applu úder vrátíme. Experti očekávají, že spory se potáhnou velice dlouhou dobu, a mohly by skončit, jak bývá obvyklé, mimosoudním finančním vyrovnáním.