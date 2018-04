Samsung chce dohnat Nokii. Pomůže mu superlevný mobil

Jihokorejský koncern Samsung Electronics Co Ltd uvažuje o tom, že by uvedl na trh levný telefon s barevným displejem za 40 až 50 dolarů (až 888 Kč). Samsung ve dnešní zprávě uvedl, že by chtěl novým přístrojem snížit náskok světové jedničky, finské Nokie.

Loni ve třetím čtvrtletí se Samsung díky telefonům v cenově nejnižší a střední kategorii dostal na světovém trhu na druhé místo před americkou Motorolu. Předtím se zaměřoval na dražší prémiové modely.

"Uvažujeme o telefonu za 40 až 50 dolarů s cílem konkurovat Nokii na mladých trzích," řekl mluvčí společnosti. Koncern chce přidat barevný displej k současnému modelu, zatím ale jen studuje průchodnost projektu.

Jeho nejlevnější model s barevným displejem zatím stojí okolo 60 USD, tedy v přepočtu okolo 1 100 korun. Model B100 má jen základní výbavu, ale lépe na tom nejsou ani přístroje stejné kategorie od konkurence.

Ve třetím čtvrtletí byla průměrná prodejní cena telefonů Samsung 151 dolarů; v roce 2006 to bylo 176 dolarů. Odhaduje se, že podíl Samsungu ve světě loni vzrostl na 14 procent z 11,4 procenta za rok 2006.

Letos chce Samsung prodat 200 milionů mobilů; loni to bylo přibližně 160 milionů. Rozhodující bude odbyt na takzvaných mladých trzích, kde má silnou pozici Nokia díky ekonomické výrobě ve velkém a zavedeným distribučním kanálům, napsala agentura Reuters.