Samsung chce do tří let na pozici mobilní jedničky vystřídat Nokii

Samsung chce být na konci roku 2013 největším výrobcem mobilních telefonů na světě. Pomoci mu k tomu mají především chytré telefony, které jsou stále populárnější. Samsungu se prozatím úspěšně daří v tomto segmentu zvyšovat tržní podíl, zatímco podíl úhlavního rivala, Nokie, klesá.

Samsung vyrábí jen v Asii a Jižní Americe

V letošním roce chce Samsung zvýšit produkci svých telefonů o pětinu, chytré telefony a další prémiové produkty přitom mají tvořit už více než polovinu produkce. Deník Korea Times napsal, že firma bude kvůli tomu rozšiřovat továrny v Číně a Vietnamu. Tří čínské továrny (Hiuzhou, Tianjin a Shenzhen) mají mít na svědomí 60 procent produkce, vietnamská továrna vyrobí asi 15 % telefonů značky Samsung. Továrny v Brazílii a Indii se na produkci mobilů Samsung podílí šesti a pěti procenty, domácí korejská továrna v Gumi pak vyprodukuje zbývajících 14 % telefonů. Právě tato továrna se soustředí na špičkové a prémiové modely. Samsung chce v roce 2011 prodat 325 milionů telefonů.

Nokia stále s převahou vede

V roce 2009 přitom Samsung vyrobil 227,3 milionu mobilů, v roce 2010 to mělo být asi 271 milionů (oficiální čísla zatím nejsou zveřejněna). Dosavadní jednička Nokia vyrobila předloni necelých 432 milionů telefonů, vloni se odhady pohybují okolo 450 milionů. Pokud by tedy Samsung udržel dvacetiprocentní růst i v dalších letech a Nokia by stagnovala, mohl by se na první místo opravdu vyhoupnout. Jenže tři roky jsou dlouhá doba a ačkoli to momentálně vypadá, že Nokia poněkud tápe, ozdravné recepty naordinované novým vedením ji mohou rychle postavit na nohy.

Velkou konkurenční výhodou Samsungu je fakt, že si je sám schopen vyrábět displeje, paměťové čipy i procesory. Jistý náskok může firma získat i tím, že je blíže dynamicky rostoucím trhů v Číně a Jihovýchodní Asii. Jenže právě na nich zatím dominuje Nokia.