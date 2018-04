Samsung C200 – nejlevnější Samsung příjemně překvapil

Samsung C200 existuje ve dvou verzích: C200 a C200N. Liší se od sebe jen designem, jinak se jedná o identické telefony. Verze C200 je dvoubarevná a připomíná starší model R210. U nás bude v prodeji jen verze C200N, kterou ale pro jednoduchost budeme označovat jen jako C200, jak to dělá v případě našeho trhu i výrobce.

Samsung mnoho telefonů klasické koncepce nevyrábí, výjimkou jsou jen low-endové modely. Mezi ně patří i tato novinka, jedná se o nejlevnější mobil výrobce. Na trhu nahradí dosluhující modely C100 a X100, jejichž je také plnoprávným nástupcem. Příjemným překvapením je cena telefonu. Doporučená maloobchodní cena je 3 799 Kč včetně daně.

Vzhled

Samsung C200 je líbivý telefon. Jeho zaoblené křivky sice jdou proti současnému trendu ostrých hran, to ale platí i o jiných modelech Samsungu. Telefon je malý a lehký. Jeho rozměry jsou 104 x 43 x 18 milimetrů a jeho hmotnost je pouhých 68 gramů. Telefon se dodává v celostříbrném provedení, s kterým kontrastuje jen o něco tmavší plocha okolo displeje. Díky ní vypadá displej opticky větší, než ve skutečnosti je.

Zpracování telefonu je perfektní, výrobce nešetřil ani na materiálech, jak by se dalo ze zařazení telefonu mezi low-endy usuzovat. Pochvalu zaslouží krytky systémového konektoru a konektoru HF sady. Obě jsou k telefonu připevněné.

Baterie

Standardní baterie má kapacitu 820 mAh a podle výrobce s ní telefon na příjmu vydrží až 8 dnů. Tohoto výsledku se nám v našem testu dosáhnout nepodařilo, náš výsledek byl zhruba poloviční. Telefon vydržel na příjmu necelé čtyři dny se zhruba třiceti minutami hovoru.

Displej

Samsung C200 - fotogalerie: V druhé části recenze Samsungu C200 si můžete prohlédnout detailní fotografie displeje a také porovnat tuto novinku s jinými telefony na trhu.

Samsung C200 má pasivní displej (UFB) s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů. Úhlopříčka displeje je zhruba 38 milimetrů. Displej převyšuje konkurenci ve své třídě, u mobilu do 4 000 Kč asi lepší nenajdeme. Displej se nám zdál lepší než u modelu X100. Na druhou stranu vyšší modely výrobce mají lepší displeje, limitem toho v modelu C200 je jeho pasivní konstrukce.

Displej má dobrý jas a kontrast, ten je možné i nastavit dle libosti. Podsvícení displeje může být dlouhé 15 sekund, nebo také 10 minut. Na nepodsvíceném displeji je zobrazován v inverzním režimu aktuální čas a také je vidět stavová řádka s hodnotou signálu a stavu baterie. Údaj je ale jen s obtížemi čitelný. Při psaní a čtení SMS je k dispozici pět řádků textu a k tomu ještě dva řádky stavové.

Ovládání

Samsung C200 pochází ještě ze staré školy. To znamená, že nemá ikonové menu a prostřední tlačítko ovládacího kříže není potvrzovací. Stejně jako u starších modelů výrobce slouží jen pro vstup na Wap a to jen v pohotovostním režimu. Menu nabízí dvě verze zobrazení, pokaždé se jedná o vertikálně řazený seznam položek. V jedné verzi na displeji dominuje aktuální položka, doplněná o zmenšené informace o položce předchozí a následující. Druhá a podle nás přehlednější varianta, ukazuje tři položky najednou.

Menu má pro značku Samsung naprosto tradiční rozvržení a po delší době je Samsung C200 nový mobil výrobce, u kterého je možný pohyb v menu jen pomocí směrových kláves. Vertikálně se postupuje menu, směrem vpravo se položka potvrzuje, směrem vpravo se vrací o krok zpět. Menu je jednoduché a až na absenci potvrzovací klávesy uprostřed ovládacího kříže nemáme k ovládání telefonu vážnější výhrady.

Telefonování

Telefonní seznam Samsungu C200 pojme 1000 záznamů. Seznam je vícepoložkový – lze ukládat čísla a e-mailovou adresu, ale celkové množství uložených čísel nesmí přesáhnout počet jednoho tisíce. Telefon umí pracovat zároveň s pamětí v telefonu a na kartě SIM. Kontakty lze kopírovat a třídit do deseti skupin volajících. V jejich případě lze zvolit grafický symbol a vyzváněcí melodii.

Telefon nedisponuje hlasitým odposlechem. Jinak je ale zvuk čistý a dostatečně hlasitý. Vyzvánění lze ztišit podržením boční klávesy pro regulaci hlasitosti. Vyzvánění je velmi hlasité, pokud je tedy takto nastaveno. K dispozici jsou čtyřicetihlasé polyfonní melodie a vibrační vyzvánění. Melodie jsou stejné, jako u mnoha starších modelů výrobce, tedy již trochu oposlouchané.

SMS, EMS a MMS

Samsung C200 - fotogalerie: V druhé části recenze Samsungu C200 si můžete prohlédnout detailní fotografie displeje a také porovnat tuto novinku s jinými telefony na trhu.

Příznivce textových zpráv nový Samsung nezklame. Při psaní SMS totiž odpočítává znaky a při použití českého slovníku T9 telefon nepoužívá diakritiku. Zprávy tak nezkracuje. Do paměti telefonu se vejde 200 SMS a lze přidávat další slova do slovníku. Při psaní i čtení zpráv se vejde na displej pět řádků textu. V případě zpráv EMS lze text formátovat a přidávat do něj obrázky a zvuky.

Klávesnice je poměrně povedená, má přesný stisk, takže se na telefonu zprávy píší pohodlně. Někomu ale mohou klávesy připadat malé.

Samsung C200 umí i MMS – tedy multimediální zprávy. Jelikož ale telefon nemá integrovaný fotoaparát, je pravděpodobnější, že majitelé tohoto mobilu budou zprávy spíš přijímat, než je odesílat. Editor MMS je přehledný, lze vkládat obrázky i melodie a telefon umí přijmout a odeslat zprávu o velikosti 50 KB.

Data a připojení k počítači

Samsung C200 má GPRS třídy 10, které lze použít jak na Wap (verze 1.2), tak pro datové přenosy. Pokud budete chtít telefon pro datové přenosy použít, budete si muset pořídit kabel. Telefon totiž nedisponuje ani infraportem a ani Bluetooth. Synchronizační software lze stáhnout na stránkách výrobce, jmenuje se Easy GPRS a aktuální verze má označení 2.1.8.

Další funkce

Jak již bylo uvedeno, Samsung C200 nemá fotoaparát. Z multimediálních funkcí tak lze využít jen Javu. V telefonu jsou předinstalované čtyři hry: BubbleSmile, Fun2Link, Ultimate Golf a Mobile Chess. Další hry je možné do telefonu nahrát pomocí Wapu. V telefonu je pro hry vyhrazeno 512 KB, předinstalované hry paměť nezabírají. Dále je možné do telefonu nahrávat obrázky a melodie, pro ty je v přístroji 600 KB, pro hlasové poznámky 100 KB a pro MMS 700 KB. Celková paměť telefonu tedy má přibližně kapacitu 2 MB.

Kalendář má jen měsíční náhled a týden u něj začíná nedělí. Dny v týdnu ale již jsou uvedené česky. Jedna poznámka v kalendáři může mít maximálně 40 znaků. Kalkulačka je velmi jednoduchá a telefon umožňuje pořídit až pět hlasových poznámek, každou s maximální délkou 30 sekund. Cestovatelům se může hodit převodník měn a asi každý alespoň občas využije budík. Ten nabízí tři samostatné budíky ale bez jakéhokoliv dalšího nastavení. Dva z budíků mají opakování pro každý den v týdnu. Budík je aktivní i u vypnutého telefonu, je ale nutné tuto možnost nastavit v menu.

Sečteno a podtrženo

Samsung C200 je ryzí low-endový mobil. Mnoho funkcí nenabízí, ty podstatné ale zvládá poměrně dobře. Výhrady máme k absenci potvrzovací klávesy uprostřed ovládacího kříže a jako anachronismus nám připadá absence ikonového menu. Jinak v rámci dané kategorie umí telefon vše podstatné, má velmi dobrý barevný displej a slušnou paměť na SMS a kontakty.

Konkurence je v low-endové kategorii velká, takže to Samsung rozhodně nebude mít lehké. Výrobce nasadil poměrně příznivou cenu – 3 799 Kč včetně DPH. Ta dělá z tohoto modelu nejlevnější Samsung na našem trhu, i když minimálně starší model X100 mu bude velmi konkurovat.