Samsung C100 - špička ve svém oboru (první dojmy)

Samsung slaví se svými mobily jeden úspěch za druhým a nechce nic ponechat náhodě. Proto se rozhodnul porušit svou tradiční cenovou politiku a připravil jeden cenově velmi zajímavý model. Ne, stále se nejedná o low-end za dva tři tisíce, to je na Samsung příliš nízká cena (nepočítaje výprodej dva roky starých modelů R200/210). Zatím zabrousil o třídu výše, na pomezí kategorie špičkových low-endů a telefonů střední třídy. Jedná se o jednu z nejnabitějších kategorií telefonů s cenou mezi pěti až šesti tisíci korunami. A to je právě parketa nového modelu C100, který má ambice se stát v této kategorii jedničkou. Předpoklady k tomu rozhodně má.

Začněme u tvaru telefonu. Po delší době máme před sebou Samsung klasické koncepce. Komu véčka stále nejsou po chuti a dává přednost klasice, bude nadmíru potěšen. Telefon je totiž poměrně malý (111 x 45 x 17 mm ) a velmi lehký (76 gramů). Jeho střídmý design sice nikoho do kolen nepošle, na druhou stranu se ale jistě bude líbit velké skupině zákazníků. Kdo naopak dává přednost véčkům, toho tento nový Samsung neosloví, i když cena by mohla být i v tomto případě pádným argumentem.

Současnost si žádá barevné displeje a v nich hraje Samsung extraligu. Nejinak tomu je i u modelu C100, který má sice pasivní displej, ale ve variantě UFB, takže rozdíl mezi ním a aktivním displejem téměř nepoznáte. Jedná se s přehledem o nejlepší displej u telefonů do deseti tisíc korun a přímo ve své kategorii poráží své konkurenty rozdílem ne jedné, ale hned několika tříd. Kvalitu displeje musíme srovnávat s telefony nejvyšší kategorie, takže je lepší než u modelu S100 a o něco horší než v případě Samsungu S300. Displej zobrazí 65 000 barev a má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. To je stejný počet bodů, jako nabízí Samsung S300, ten má ale větší úhlopříčku. Zajímavě se Samsung vypořádal se spořičem displeje, u véček to neměl zapotřebí. Spořič je téměř stejný jako u Nokií s barevným displejem, nabízí inverzně zobrazené hodiny. Kvůli úspoře baterie displej po chvíli přechází do šetřícího režimu a v něm by nic jiného vidět nebylo.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde najdete 35 obrázků displeje a další zajímavé fotografie Samsungu C100.

Displej modelu C100 je poměrně malý, a to je jeho jediné mínus. Zde si dovolíme připomenout, proč jsou véčka dnes tak populární. Srovnejme C100 a právě model S300. Jeden je klasicky koncipovaný, druhý je miniaturní véčko. Přestože S300 je oproti C100 podstatně menší a patří mezi nejmenší mobily vůbec, má větší displej a i větší klávesnici. Véčko má své nezanedbatelné výhody (důkazem budiž následující fotografie), komu se ale nelíbí, toho asi výrobci véček nepřesvědčí. Možným řešením jsou dále vysouvací telefony, jejich boom nás ale teprve čeká.

Samsung C100 je velmi blízký příbuzný modelu S300. Výbava obou modelů je téměř shodná, vzhled a koncepce jsou naopak úplně odlišné.

Vraťme se zpátky k novému Samsungu C100. Telefon je na první pohled velmi tenký, v tomto směru patří mezi nejtenčí telefony na trhu, jeho výška a šířka jsou pak spíš jen průměrné. Za velmi nízkou hmotností stojí v této třídě málo běžná Li-Pol baterie s kapacitou 720 mAh. Výdrž telefonu je nadprůměrná, dřívější problémy Samsungu s výdrží jsou zapomenuty. Nemá cenu hodnotit zkoušený vzorek, jednalo se o testovací telefon, přesto nám na příjmu vydržel zhruba čtyři dny s běžnou porcí hovorů a SMS. Prodejní verze by se od tohoto výsledku neměly nijak výrazně lišit a podobnou výdrží se mohou chlubit i ostatní současné modely Samsungu.

Výbava telefonu je velmi bohatá. Bez nadsázky se jedná o jinak tvarovaný Samsung S100, nebo S300. S nimi má totiž C100 až na detaily totožnou výbavu, a to je s ohledem na jeho cenu velmi dobrá zpráva. Nechybí mu tak GPRS, infraport, čtyřicetihlasé polyfonní melodie (velmi hlasité), paměť na 500 kontaktů a 50 SMS. Telefon podporuje aplikace Java, můžete jej jednoduše spojit s počítačem a stejné jsou i další funkce. Doporučujeme vám proto recenzi modelu S300, abyste si udělali o kompletní výbavě modelu C100 přesný obrázek. Samsung C100 patří do úplně jiné cenové kategorie než model S300, proto nemůžete v základním balení očekávat druhou baterii jako u vyšších modelů výrobce, bondovka by ale k telefonu měla být přibalena.

Samsung C100 je vynikající telefon a dvojnásobně toto hodnocení platí při pohledu na jeho cenu. Ta by se u nedotovaného telefonu měla vejít do 6 000 Kč včetně DPH. Za tyto peníze dostanete špičkově provedený telefon klasických tvarů s barevným displejem, kterým disponují jinak telefony s dvojnásobnou cenou. Výbava přístroje je velmi bohatá a jedná se o jinak tvarovaný model S300. Ten je ale véčko, má dva barevné displeje, a proto je také více než dvojnásobně dražší. Pokud nechcete utrácet, je model C100 výbornou volbou, a to platí i při pohledu na konkurenci. Abychom ale jen nechválili: C100 nepodporuje MMS, je o něco vyšší než většina konkurence a displej by mohl mít větší úhlopříčku. Na závěr dodejme, že Samsung C100 by se měl začít prodávat na přelomu června a července tohoto roku.

V druhé části článku (klikněte na obrázek) můžete porovnat Samsung C100 a jeho konkurenty.

Recenzi Samsungu C100 vám přineseme, jakmile budeme mít k dispozici prodejní verzi přístroje.