Samsung C100 - nový low-end s bohatou výbavou za babku

Zákulisní informace ze začátku roku jsou potvrzeny. Samsung připravil nový low-endový model klasické koncepce, který by měl mít velmi příznivou cenu. Novinka se jmenuje SGH-C100 a bude patřit do nové low-endové řady označené písmenem „C“. Telefon by se měl prodávat již za nedlouho, nejpozději na začátku letošních prázdnin. Již byla uveřejněna jeho cena ve Švýcarsku, kde jako nedotovaný bude stát v přepočtu 7 200 Kč. Jako dotovaný by měl být ještě levnější, prolomení hranice pěti tisíc korun není nereálné.

Klasická koncepce - nečekané!

Samsung C100 není podobný žádnému současnému telefonu z nabídky výrobce. Má klasickou koncepci, nejedná se tedy o véčko, jako drtivá většina modelů této značky. Telefon je primárně určený mladým zákazníkům, kteří ocení jeho bohatou výbavu, atraktivní vzhled a příznivou cenu. Telefon se bude dodávat ve stříbrném provedení a je velmi tenký a lehký. Jeho rozměry jsou 111 x 45 x 17 mm a hmotnost má jen 76 gramů. Design přístroje je střídmý, žádné výstřednosti, spíš konzervativní design. C100 má integrovanou anténu a v základu Li-Ion baterii o kapacitě 800 mAh.

Low-end s aktivním displejem

Mezi low-endy bude telefon excelovat svým barevným displejem. Bude se totiž jednat o aktivní (TFD) displej s podporou 65 000 barev (některé zdroje hovoří o UFB displeji, to ale není podstatné - u telefonů Samsung téměř nepoznáte rozdíl). Přesné rozlišení neznáme, jistě ale bude dostatečné. Displej bude možné vylepšit nejrůznějšími obrázky a spořiči. Některé budou v telefonu přednastavené od výrobce, jiné bude možné do telefonu nahrát z počítače. Samsung C100 totiž má infraport a bude jej možné připojit i přes kabel.

MMS chybí

Ve výbavě telefonu chybí asi jediná podstatná funkce a tou jsou MMS zprávy. Můžeme se však domnívat, že Samsung chystá ještě další obdobný model s fotoaparátem a podporou MMS. Model C100 podporuje dlouhé SMS, EMS zprávy a také Smart Messaging od Nokie. Paměť telefonu by měla pojmout 50 zpráv a 500 kontaktů. Ty budou vícepoložkové a bude je možné třídit do skupin volajících.

Java, GPRS a polyfonní melodie

Dalším lákadlem nového low-endového Samsungu bude podpora Java aplikací. Ty bude možné stahovat jen přes WAP a paměť telefonu pojme 300 KB dat. Ve výbavě nebude chybět ani budík, kalkulačka, kalendář, poznámkový blok, nebo převodník měn. Vyzváněcí melodie budou čtyřicetihlasé polyfonní a chybět nebude ani vibrační vyzvánění. Telefon podporuje GPRS (4+1 timeslot) a to jak pro WAP, tak pro datové přenosy. Výrobce tvrdí, že telefon vydrží na jedno nabití baterie až sedm dnů v pohotovostním režimu. Podle dostupných informací bude v základním balení jedna baterie (Samsung k lepším modelům dodává baterie dvě) a osobní HF sada.

Co na to konkurence?

Samsung C100 je atraktivní telefon, který má velmi podobnou výbavu k modelům S100 a S300. Bude ale podstatně levnější a také se nejedná o véčko. Takový telefon zatím v nabídce Samsungu chyběl a jistě pomůže výrobci proniknout i do nižších segmentů trhu. Ty střední a nejvyšší má již dnes Samsung dobře obsazené. Pro zákazníky to je jistě dobrá zpráva, konkurence bude muset zareagovat, takže již dnes je jasné, že obyčejné barevné displeje (256 barev STN) mají odzvoněno, respektive se uplatní jen u nejlevnějších telefonů.