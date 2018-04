Samsung C100 - luxusní vybavení za pět tisíc (recenze)

Dříve i jednoduché modely Samsungu stály docela hodně peněz - jako například modely N600, nebo v začátku kariéry véčko A800. Jediným opravdu levným modelem výrobce byl model R210. Ten byl ale opravdu jednoduchý a v nabídce značky ojedinělý produkt. Samsung ale pochopil, že přes luxusní modely svůj tržní podíl bude dnes zvětšovat již jen velmi pomalu, a tak se vrhnul i na masové zboží, kterým jsou low-endové telefony v ceně okolo pěti tisíc.

A pustil se do díla s vervou. Připravil klasicky koncipovaný model C100, který má v celé Evropě nasazenu zhruba stejnou cenu - okolo 200 euro. To platí i pro náš trh, kde je maloobchodní cena stanovena na 5 990 Kč, nyní jej ale můžete pořídit ještě o tisíc korun méně. Za 5 000 Kč má ambice být nejlepším mobilem své třídy. Pokud si pak k tomuto telefonu pořídíte některý z tarifů Oskara, můžete jej mít již za 1 977 Kč a pak se už nemusíte starat o konkurenci (U Oskara se jen zavazujete k užívání jeho služeb po určitou dobu, neplatíte žádný aktivační poplatek).

Vzhled - po dlouhé době klasik

Samsung C100 je placka. Je velmi plochý, vyšší a elegantně stříbrný. Samsung je známý především svými véčky, proto klasicky koncipovaný model v jeho nabídce překvapil. Ne že by Samsung „klasiky“ nedělal, jen byly na okraji jeho zájmu. Již umíněný model R210 velkou slávu na našem trhu neudělal (v zahraničí tomu ale bylo naopak), model N600 se u nás ani neprodával. Novinka jim příliš podobná není, jejich zaoblený design bude následovat až další low-endový klasik Samsungu - model X100, na který si ale ještě nějaký ten pátek počkáme.

Ačkoliv se jedná o low-end, i tak si model C100 nezadá se svými podstatně dražšími bratříčky v kvalitě zpracování. Baterie sedí jako přibitá, klávesnice je precizně provedená a použité materiály snesou ta nejpřísnější měřítka. Výhrady jsme měli jen k ovládacímu kurzoru, který šel poněkud ztěžka. Rozměry telefonu jsou 109x45x16 mm a jeho hmotnost je 77 gramů. Telefon patří mezi nejtenčí na trhu.

Displej - nejlepší ve své třídě

S úhlopříčkou 35 mm je displej Samsungu C100 poměrně malý. Rozlišení displeje je ale 128 x 128 obrazových bodů, takže obraz je velmi ostrý, použitý font ale poměrně malý, takže se telefon asi nestane oblíbeným přístrojem zákazníků s horším zrakem. Displej je barevný, jedná se o variantu pasivního displeje UFB STN, který má velmi dobrý jas a kontrast. Displej zobrazí 65 000 barev a vejde se na něj až pět řádek textu.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde najdete 35 obrázků displeje a další zajímavé fotografie Samsungu C100.

Displej si můžete vylepšit některou ze široké nabídky tapet, další si pak do telefonu můžete stáhnout. U véček se Samsung spořiči displeje zabývat nemusel, u klasicky koncipovaného modelu C100 již ano. Vyřešil to zajímavě, inspiroval se u Nokií s barevným displejem, které mají spořič vyvedený inverzně a zobrazují hodiny. Stejné je to i u C100, navíc uvidíte stavový řádek zobrazující sílu signálu a stav baterie. Spořič není příliš dobře vidět, ale bez OLED displejů to asi jinak nejde, ani TFT displejů nenabízejí o moc lepší obraz. Energií se musí šetřit. Podsvícený telefon září jak vánoční stromeček, klávesnice je podsvícena výrazným modrým světlem a nastavit si můžete i barvu informační diody. Na výběr je šest barev.

Baterie - jen jedna

K většině drahých Samsungů dostanete dvě baterie. K modelu C100 nikoliv, na to je příliš levný. Standardní baterie je Li-Pol s kapacitou 780 mAh. V našem testu s ní telefon vydržel na příjmu necelé čtyři dny s třičtvrtěhodinou hovoru a několika odeslanými SMS. Výdrž zhruba odpovídá výdrži jiných modelů výrobce, jako například modelu S300.

Ovládání - klasika a la Samsung

Kdo již měl tu čest používat některý z telefonů Samsung, nebude mít s ovládáním modelu C100 žádný problém. Nováčkové si také rychle zvyknou, ovládání je jednoduché a vcelku intuitivní. Rozmístění kláves je stejné jako u většiny modelů výrobce, pouze uprostřed čtyřsměrné klávesy není tlačítko pro přístup na internet, to se přestěhovalo na korekční klávesu, kterou nyní obě funkce sdílejí napůl. Klávesy nejsou ani malé, ani velké, k alfanumerickým nemáme žádné výhrady, kurzor nám přišel zbytečně tuhý, naopak absence tlačítka pro vstup na WAP je dobrým krokem směrem k lepší ergonomii práce. Nemusíte tak po klávesnici tančit prsty jako u jiných modelů výrobce.

Menu telefonu je stejné jako u modelů S200, S300(m), V200, nebo P400. Má dvě grafické varianty, jednu barevnější, animovanější a efektnější a tu druhou graficky úspornější, ale v praxi pohodlnější. Další položky menu jsou již jen textové a téměř stejně uspořádané jako u modelu S300(m). Jak menu telefonu vypadá si můžete detailně prohlédnout v druhé části článku. Jelikož Samsung C100 není véčko, je jasné, že musí mít zamykání klávesnice. To lze nastavit automaticky, v intervalu 15 sekund až dvě minuty, ručně se pak provádí podržením klávesy s hvězdičkou. Pro odblokování je nutné zmačknout levou kontextovou klávesu a opět tlačítko s hvězdičkou.

Tip: pohyb v menu Samsungu P400 je velmi jednoduchý. Stačí vstoupit levou kontextovou klávesou do menu telefonu a pak si již vystačíte s kurzorovým křížem. Vertikálně se pohybujete po položkách, směrem vlevo vstupujete do položky, směrem vpravo se vracíte o úroveň zpět. Pokud si chcete jen zkontrolovat nastavení některé položky, stačí na ni najet a v okamžiku se v okénku objeví aktuální nastavení, nebo parametr. Pro každý směr kurzorového kříže si můžete přiřadit jednu funkci telefonu. Výběr položek najdete v menu Nastavení telefonu / Zkratky.

Telefonování - vše při starém

Opět stejná písnička. Kapacita paměti telefonního seznamu, možnosti skupin volajících, to vše je stejné jako u modelu S200, nebo S300(m). Do paměti se vejde 500 záznamů, ale seznam je vícepoložkový, takže k jednomu jménu můžete přiřadit více záznamů. Suma 500 údajů je ale konečná, můžete tak do telefonního seznamu zadat například jen sto jmen po pěti záznamech. Počet čísel k jednomu jménu není nikterak omezen a lze použít i paměť na SIM kartě. Skupin volajících je deset a u každé lze nastavit tón vyzvánění, tón SMS, ikonu a jméno skupiny.

Na příchozí hovor vás Samsung C100 upozorní buď vibračním vyzváněním, nebo jednou z mnoha polyfonních vyzváněcích melodií. Standardní nabídka odpovídá standardu výrobce u čtyřicetihlasých polyfonních melodií. Jejich kvalita je vynikající, hlasitost dostatečná a další melodie si do telefonu můžete stáhnout jednoduše z počítače. Potřebujete jen tento program, komunikační software (ke stažení zde) a najít vhodnou Midi melodii.

Samotné telefonování není žádný problém. Ačkoliv C100 není véčko a mikrofon tak nemáte před ústy, zajišťuje telefon čistou a bezproblémovou konverzaci. Možná jen maximální hlasitost reproduktoru by mohla být vyšší.

SMS - zprávu nezmeškáte

Paměť C100 pojme 50 zpráv, které lze na rozdíl od některých starších modelů výrobce nyní smazat i najednou. Při psaní zpráv je k dispozici pět řádků, jedna zpráva může mít až 918 znaků a psát můžete za pomoci českého prediktivního slovníku T9. V tomto případě ale stále nemůžete přidávat do slovníku vlastní slova, to umějí až novější modely výrobce - například P400. Někoho potěší, jiného rozladí, že telefon při přijaté zprávě, kterou si ihned nepřečtete, stále dokola zhruba po dvou minutách zazvoní (zahraje melodii), nebo zavibruje. Zprávu tak opravdu nezmeškáte.

Telefon umí doručenky, má několik profilů nastavení, umí obrázkové zprávy a můžete si text i naformátovat (velikost, podtržení a přeškrtnutí).

Data, WAP, připojení k počítači - infra a GPRS

Na low-endovou kategorii překvapí Samsung C100 infraportem, a pokud jej nemáte v počítači, můžete telefon s ním spojit pomocí kabelu. Ten ale není součástí standardního balení. Telefon může sloužit jako modem, GPRS, které podporuje, je v konfiguraci 4+1 timeslot. Potřebujete jen originální komunikační software EasyGPRS, který si můžete stáhnout zde. Pomocí softwaru můžete telefon použít jako modem, můžete synchronizovat kontakty, kalendář, posílat SMS a nahrávat do telefonu melodie a obrázky.

WAPový prohlížeč je samozřejmě barevný, nabízí pět profilů, deset záložek a přímé zadávání adresy ještě před spojením. Na displej se vejde až šest řádků textu.

Další funkce - Java a vylepšený kalendář

Z manažerských funkcí nabízí Samsung C100 kalendář, u kterého je nyní možné zadávat několik záznamů ke každému dni. Dříve bylo nutné druhý a další záznam do jednoho dne komplikovaně kopírovat z jiného dne. Jeden záznam může mít až 40 znaků. Dále telefon nabízí budík, kde se můžete nechat budit každý den, nebo jen v pracovních dnech, popřípadě jen jednou. Kalkulačka nabízí běžné početní úkony a výbavu telefonu doplňuje převodník měn a světový čas.

V telefonu najdete i čtyři hry: dvě pevně nainstalované a dvě Java, které můžete přehrát jinými. Další najdete na této stránce výrobce. Všechny hry nejsou neznámé, najdete je i v jiných modelech výrobce. Medový míč a Utíkej křečku (někdy také Křečkova krabice) jsou pevně nainstalované a představují rozrážení zdi míčkem a klasické obkličování. V druhém případě bude odměnou po dokončení úrovně nějaký pěkný obrázek. Java hry jsou Bowling a Midpman -bowling nemá cenu představovat a Midpman je klasické bludiště, ve kterém utíkáte příšerkám. Celkovou paměť telefonu neznáme, odhadujeme, že pro Java aplikace je vyhrazeno zhruba 600 Kb.

V druhé části článku (klikněte na obrázek) můžete porovnat Samsung C100 a jeho konkurenty.

Jaký je? - dvakrát levnější, než dvojče S300

Samsung C100 je prvním levným modelem výrobce z nové generace telefonů s barevným displejem. Kdo očekával jednoduchý a špatně vybavený telefon, bude příjemně překvapen, není tomu tak. Ve své podstatě se jedná o stejně vybavený telefon jako nepoměrně dražší véčko S300. Výbava je téměř totožná, tvar obou telefonů naprosto odlišný. S300 je véčko se dvěma displeji, C100 klasicky koncipovaný přístroj.

Jak již bylo na začátku uvedeno, C100 stojí 5 990 Kč, v akci ještě o tisíc korun méně. Naopak Samsung S300 (nyní S300m s podporou MMS) stojí víc jak dvakrát tolik. Záleží jen na vás, jestli se vám za luxusněji vyhlížející véčko vyplatí zaplatit dvojnásobek, nebo jestli si vystačíte s klasickým modelem C100. K němu také nedostanete datový kabel, bondovku a druhou baterii jako k S300(m). Pokud srovnáme Samsung C100 s konkurenty ve stejné cenové hladině, nezbývá než konstatovat, že nyní nemá konkurenci. Má jasně nejlepší displej a polyfonní melodie a z výbavy jej trumfne jen Philips Fisio 825, který má za 6 000 Kč navíc Bluetooth.

Kompletní parametry telefonu najdete v naší databázi.