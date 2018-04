Samsung C100 fotogalerie

Samsung C100 se začne prodávat přibližně do měsíce, a to za cenu okolo 6 000 Kč za nedotovaný a neblokovaný telefon. Jihokorejský výrobce tak vstupuje do velmi nabitého segmentu trhu, s kterým zatím neměl příliš zkušeností, ale neúspěchu se bát nemusí. Samsung C100 má totiž bez debat nejlepší displej ze všech svých konkurentů a s největší pravděpodobností se minimálně do konce léta na této skutečnosti nic nezmění. Displej Samsungu C100 nabízí rozlišení 128 x 128 obrazových bodů, umí zobrazit 65 000 barev a jedná se o displej technologie UFB. To je sice pasivní displej, ale téměř k nerozeznání od aktivních (TFT) displejů. Výbava Samsungu C100 odpovídá až na naprosté drobnosti výbavě modelu S300. Další podrobnosti najdete v první části článku.

První část recenze najdete zde

Testovaný vzorek Samsungu C100 pocházel z předsériové výroby, takže i české menu obsahovalo několik chyb a některé položky nebyly korektně přeloženy do českého jazyka. Finální produkt samozřejmě těmito neduhy trpět nebude.

Samsung C100 nabízí v "základu" čtyři hry: dvě běžné a dvě Java. Ty běžné (Honey Ball a Krtkova krabice) přehrát nelze, naopak Bowling a MidpMan, které jsou v Javě, lze nahradit jinými. Slušný výběr her nabízí web výrobce, čeká se ale na podporu pro tuzemské zákazníky.

Hlavní menu Samsungu C100 může mít dvě podoby. Na prvních dvou fotografiích je, podle nás, přehlednější varianta, kdy vidíte tři položky nad sebou. Máte-li ale raději pestré barvy a atraktivní animace, dáte přednost druhé variantě (poslední tři fotografie). V tomto případě také vidíte následující položky, popisek je ale velmi malý a špatně čitelný.

Nabídka manažerských funkcí Samsungu C100 odpovídá nabídce jeho dražších kolegů - modelů S100, S300 a V200. Nechybí kalendář, seznam úkolů, světový čas, kalkulačka, budík a převodník měn.

Hlavní displej může zobrazovat datum, čas a název operátora, ale také nemusí. Záleží jen na vás, stejně jako při výběru obrázku na tapetu displeje. Obrázek si můžete do telefonu nahrát úplně libovolný, a to přímo z počítače. Pro čtyři směry kurzoru v pohotovostním režimu telefonu lze nastavit zkratky pro nejpoužívanější funkce.

Hlouběji zanořená menu telefonu jsou vždy jen textová a vertikálně řazená. Pohyb v menu si usnadníte čtyřsměrným křížem. Směrem nahoru a dolu listujete nabídkou, směrem doprava potvrzujete funkci, doleva se vracíte o úroveň zpět. Telefon při procházení u některých položek ukazuje ihned aktuální nastavení (poslední obrázek).

Telefonní seznam Samsungu C100 pojme 500 telefonních čísel. Záznamy jsou vícepoložkové a lze souběžně (i u záznamů u jednoho kontaktu) kombinovat paměť telefonu a simkarty. Kontakty lze třídit do deseti skupin volajících.

Při psaní SMS využijete u C100 českou T9, která píše bez diakritiky, jedna zpráva může mít až 918 znaků. Paměť telefonu pojme 50 SMS. Do telefonu můžete nahrávat aplikace Java (jen přes WAP) a také obrázky a polyfonní melodie (přes WAP a nebo přímo z počítače).

Nokia 3510i, Samsung C100, Sagem X5d a Philips Fisio 825. Čtyři telefony s velmi podobnou cenou. Nokia je jasně největší, Smsung je nejtenčí a Philips nejmenší. Až na Nokii ale nejsou rozdíly tak výrazné. Evidentně nejlepší displej má Samsung, jinak je výbava telefonů velmi podobná.

Nokia a Sagem mají výměnné kryty, Samsung s Philipsem nikoliv. V jejich případě je baterie integrovaná do zadního krytu, u Nokie a Sagemu je pod krytem. Samsung má Li-Pol baterii, ostatní "jen" Li-Ion.

I z profilu je zřejmé, že Samsung je nejtenčí, Nokia bezpečně největší a Philips úplně nejmenší.

Samsung, Philips a Sagem mají systémové konektory, takže je připojíte k počítači. Sagem (ve verzi X5d) a Samsung mají i infraport, Philips zase Bluetooth, což je v této cenové kategorii velmi neobvyklé. Nokii k počítači oficiální cestou nepřipojíte, což je oproti jejím konkurentům podstatná nevýhoda.

