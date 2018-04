Samsung: Budoucnost mobilních telefonů a sítí

Tisková konference Samsungu sice proběhla už včera, jenže ne všechno, co bylo zajímavé, se dostalo do tiskových zpráv. Tisková konference měla jméno The Future of the Mobile Phone and Networking Systems - a bylo na co se dívat.

První zaznamenáníhodná skutečnost byla v rozdílném přístupu k tiskovým konferencím u této korejské společnosti. Tisková konference začínala přesně na minutu, všichni, kdo stáli v předsálí, byli nahnáni do sálu a prototypy předváděné v předsálí byly staženy z oběhu. Všichni nafasovali tlumočnická sluchátka, protože tisková konference až na výjimku běžela v korejštině.

V sálu po stranách posedávali zaměstnanci firmy Samsung v počtu několika desítek, a jen co se novináři usadili, vyrazili ze židlí okolo zdí a rozesadili se v sále. Ptal jsem se jednoho, co to má znamenat. Pravil, že jsou tu nejvyšší šéfové a že se nebudou přece dívat na poloprázdný sál. Chtěl jsem se ještě zeptat, co se stane, když přijde opozdilý novinář, zda bude stát za trest. Demonstraci jsem uviděl záhy, do sálu vpadl novinář, jeden Korejec luskl prsty, druhý vstal a na své místo uvedl novináře a sám se poslušně postavil ke dveřím. Inu, disciplína.

Pak začalo představování hostů, přičemž zase zafungovala firemní disciplína - všichni Korejci po každém představeném šéfovi Samsungu spustili potlesk a nakonec tím strhli k potlesku i novináře.



Samsung SGH-P700 je první komerčně dostupný telefon pro GSM/GPRS s TV. Podporuje analogovou TV, má displej typu TFT s 262.144 barvami a umí odesílat obrázky z televize v MMS. Má čtyřicetihlasé vyzvánění a WAP 2.0, nemá ale ani vestavěnou kameru. Anténu nahrazuje head set.

Tiskovou konferenci po představení hostů zahájil prezident Samsungu divize Telekomunikace pan Ki Tae Lee, ten pohovořil obecně o úspěších Samsungu a na grafech demonstroval, proč si myslí, že Samsung svoji pátou pozici v prodeji mobilů a sítí ještě vylepší. Opravdu to vypadalo impozantně, když si člověk uvědomil, že firma se na produkci mobilních telefonů a sítí vrhla prakticky před pěti lety. Pan Ki Tae Lee takéa prohlásil, že Samsung intenzivně pracuje na tom, aby představil mobilní telefony i síťové řešení pro 4G. Všechny, kdo to ještě nevěděli, pan Ki Tae Lee upozornil, že Samsung je velký propagátor synergie nejrůznějších technologií s mobily a že považuje konvergenci za velmi důležitou součást vývoje mobilů. Jedním z důkazů této strategie má být i telefon pro GSM/GPRS vybavený analogovou televizí, jenž Samsung právě chystá do prodeje.

Vicepresident divize pan Hung Son mluvil hlavně o 3G a CDMA/WCDMA. Upozornil, že v Koreji je 33 milionů uživatelů mobilů a z toho 31 milionů uživatelů také používá mobilní internet, na příští rok také ohlásil podporu 3 Mb/s datové rychlosti spolu s přenosem hlasu v korejské síti 3G.

Současné síťové priority Samsungu jsou: uvedení WCDMA release 4 na trh, v Koreji bude implementováno do konce roku 2003 jako první na světě. Rozvoj technologie HSDPA (High Speed Downlink Packet Acces) umožňující až 10 Mb/s download v mobilní síti.

Terry Dodgson z vývoje mobilů hovořil už přímo o budoucnosti mobilních terminálů. Podle něj příští generace mobilních terminálů budou zvládat rychlosti kolem 30 Mb/s a budou určeny pro telemedicínu, kontrolu zdraví, vzdálenou správu a dohled nad zařízeními, videokonference a video on demand, holografické projekce a biometrika.

Doggson vyzdvihl přicházející technologie, zejména pak displeje OLED, flash paměti s kapacitou až 1 GB, DVD záznamová média s kapacitou 4,7 GB, jež se již dnes připravují pro mobilní použití. Upozornil na nové bezpečnostní prvky, jako je rozpoznávání dle hlasu a bio čipy identifikující podle sítnice oka, otisku prstu či dalších biometrických parametrů.

Mobilní telefon se podle Dodgsona stává "Emotion Enabler", uvolňovač pocitů, kdy se pomocí mobilu uživatel odreagovává, komunikuje, vyjadřuje, co cítí (fotkami atd). Tomu také odpovídá posun preferencí uživatelů. Zatímco prapůvodně uživatel požadoval kvalitu hlasu, později pak líbivý design telefon, dnes jsou hlavní preferencí uživatele služby mobilem nabízené, tedy obsah a multimedia.



Příklad přizpůsobivosti Samsungu: americký operátor Sprint chtěl i505 s PalmOS rychle a s grafiti ploškou. A tak Samsung svůj model upravil, přidal mu grafiti plošku a bylo...

Na závěr tiskovky padlo několik dotazů, nepříliš zajímavé odpovědi na ně vyjádřily přesvědčení, že Samsung zvládne dodávat množství telefonů pro 3G pro evropský trh a také přesvědčení, že strategie více operačních systémů (OS), jakou Samsung zvolil, má své opodstatnění, neboť každý operátor si vybere OS podle svého.

Celková presentace Samsungu a ostatně všech asijských firem na ITU (například LG, Panasonic atd.) dávala jasně na srozuměnou, kdo že hraje prim. My v Evropě jsme zvyklí, že nejlepší mobily vyrábí Nokia, Siemens nebo Motorola, jenže proti tomu, co představují asijské koncerny, se většina přístrojů těchto tří západních firem hodí spíše do levných dotovaných sad.

Co na tom, že asijské firmy používají systémy a technologie vyvinuté na západě, když jen tyto firmy mají odvahu poskládat všechny komponenty do nejroztodivnějších kombinací a ty pak vrhnout na trh.

Ericsson zachraňuje snad jen spojenectví se Sony - i když expozice Sony také jasně ukazovala, že firmu zajímá především a hlavně asijské trhy, pro Evropu v podstatě nic nového nepředstavila.