Paradox, Samsung bude vyrábět procesory pro rivala

Server recode.net přinesl informaci o tom, že Qualcomm, přední dodavatel procesorů pro chytré telefony, si nechá chystanou nejnovější generaci svého čipu vyrábět u Samsungu. Vztahy obou firem jsou přitom trochu komplikované. Qualcomm je jedním z dodavatelů procesorů pro chytré telefony korejské značky, v poslední době ovšem neuspěl se svým čipsetem Snapdragon 810, který Samsung ve špičkových modelech Galaxy S6 a S6 edge oproti očekáváním nenasadil. Důvodem měly být potíže s přehříváním čipsetu a také výraznější výkonová ztráta na vlastní procesor Samsung Exynos 7420.

Možná právě i proto, aby podobným potížím v budoucnu Qualcomm předešel, chystá teď podle Re/code firma kontrakt na výrobu nového procesoru v továrnách Samsungu. Zkrátka by v tomto případě měl přijít tradiční dodavatel qualcommu, společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Její továrna totiž dovede zatím vyrábět procesory „jen“ 20nm technologií, zatímco Samsung už nějakou dobu používá čtrnáctinanometrový výrobní proces. To přináší zmenšení čipů a také jejich menší spotřebu i zahřívání.

Samsung by tak měl pro Qualcomm vyrábět budoucí špičkový čip Snapdragon 820, který se stane nástupcem typu 810 a který by měl pohánět špičkové smartphony v příštím roce. Tradiční dodavatel procesorů tak podle informací Re/code mimo jiné doufá, že se mu podaří obnovit i dodávky pro nový špičkový model značky Samsung. To, že bude Qualcomm při výrobě používat nový pokročilejší proces, již firma dříve potvrdila, výroba u Samsungu však zatím oficiálně oznámena nebyla.

Qualcomm navíc nebude sám, kdo se při výrobě bude spoléhat na Samsung. Podobné plány má podle dřívějších informací Re/code i rival Apple. Samsung je jeho tradičním dodavatelem komponent, ale i kvůli neshodám mezi firmami se snažil Apple závislosti na Samsungu zbavit. Procesory A8 pro aktuální modely iPhone 6 tak vyrábí převážně právě TSMC. Jenže příští generaci A9 chce Apple také vyrábět pokročilejší technikou a tak má prý opět přesunout výrobu zpět k Samsungu.