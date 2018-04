Samsung bude prodávat použité top modely. Předtím je rok pronajímal

Výrobci smartphonů mezi sebou nekopírují pouze designy nebo výbavové prvky telefonů. Tu a tam se stane, že některý z nich dostane zajímavý nápad, který shodou náhod o pár týdnů později představí jeho konkurent.

Přesně to byl případ loňského uvedení obchodního modelu Upgrade program od Samsungu (více zde), který cílil na zájemce o nejvyšší modely nabídky. Výrobce s nápadem přišel nedlouho po představení iPhonů 6s, během kterého Apple představil i svůj Upgrade Program. Ten zájemcům zajišťuje za měsíční pronájem každý rok nový iPhone. Uživatelé tak nejsou majiteli telefonů, ten mají pouze v pronájmu za jistý poplatek a každý rok mohou snadno přejít na novou generaci iPhonu.

V případě Samsungu je to totéž v bledě modrém, služba funguje v Jižní Koreji, Spojených státech i Velké Británii a nejnověji lze tímto způsobem pořídit firemní jedničku Galaxy Note7. Konkrétně v Británii za necelých 32 liber měsíčně, za rok tak uživatel za používání špičkového smartphonu zaplatí 384 liber (cca 12 tisíc korun) a následně jej může vyměnit za příští generaci (pokud splní podmínky programu).

Prodeji bude předcházet renovace

Samsungu se tak po roce úspěšného fungování Upgrade programu sejde velké množství použitých smartphonů, které však ještě před rokem byly top modely, rozhodně tak nejsou zastaralé a za výhodnou cenu mohou dělat službu novým majitelům.

Výrobce tyto použité telefony uvede do co možná nejlepšího stavu, v případě nutnosti vymění potřebné díly a příští rok je údajně hodlá oficiálně nabízet v rámci prodeje repasovaných smartphonů. Před prodejem by výrobce nejčastěji měnil kryty telefonů, nebo baterie, jejichž kapacita mohla za rok používání citelně klesnout.

Samsung na jednom smartphonu vydělá dvakrát

S nadsázkou by se dalo říci, že Samsung tak vlastně jeden špičkový smartphone prodá hned dvakrát. Zcela bez nadsázky je jisté, že z každého přístroje může tímto způsobem vytěžit maximální zisk.

Jeho vrcholné modely si totiž podobně jako iPhony poslední dva roky drží cenu. A i rok a půl starý telefon Galaxy S6/S6 edge, který jako první Samsung tímto způsobem pronajímal, má slušnou zůstatkovou hodnotu.

Přes jisté navýšení zůstatkové hodnoty špičkových samsungů v tomto směru na iPhony stále nestačí. Podle dat společnosti BNP Paribas Apple přeprodává rok staré iPhony průměrně za 69 procent původní hodnoty, kdežto u Samsungu je zůstatková hodnota 51 procent původní ceny v USA při uvedení.

Objem použitých smartphonů do programu není znám

Zdroje agentury Reuters neuvádějí, s jakou průměrnou slevou by Samsung takové smartphony mohl nabízet. Mluvčí společnosti uvedl, že podobné spekulace vůbec nebude komentovat.

Renovované smartphony s firemní zárukou by mohly Samsungu pomoci se více prosadit i na rozvojových trzích.

Stejně tak by tyto přístroje Samsungu umožnily v dané cenové kategorii lépe soupeřit s čínskými značkami, které mnohdy nabízejí podobně vybavené smartphony za výrazně nižší ceny, než tomu je u tradičních výrobců.

Trh s renovovanými smartphony dle analytiků poroste

Podle analytiků z firmy Deloitte by trh s repasovanými smartphony mohl mít letos objem až 17 miliard dolarů (asi 408 mld. korun), což odpovídá přibližně 120 milionům kusů smartphonů. To představuje přibližně 8 procent z celkového ročního odbytu chytrých telefonů v globálním měřítku.

Někteří analytici navíc očekávají, že s pomalejším technickým pokrokem, kdy se výbava smartphonů již nezvyšuje tak rychlým tempem, bude trh s repasovanými přístroji nadále rychle růst.