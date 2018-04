Samsung bude mít příští rok smartphone s 2 GHz dvoujádrem

Samsung Galaxy S II s prvním dvoujádrovým procesorem Samsung Exynos ještě ani není v prodeji a už se rýsují vyhlídky na to, jak by mohl vypadat jeho nástupce. Nejmenovaný představitel firmy totiž médiím prozradil, že Samsung chystá novou generaci procesorů Exynos. Budoucí dvoujádro bude mít takt každého z nich na frekvenci 2 Ghz. To je takt, kterým dnes běžně disponují dvoujádrové procesory v noteboocích. Samsung tvrdí, že výkon by se jim měl vyrovnat.

Půjde tak pravděpodobně o nejvýkonnější mobilní čip na trhu, ale pravdou je, že konkurence nespí. Možná právě v jejím světle se Samsung rozhodl přidat ve vývoji svých vlastních procesorů. Na poslední chvíli se rozhodl u modelu Galaxy S II zvýšit takt z jednoho gigahertzu na 1,2. Tímto krokem sice odsunul uvedení modelu na trh o několik týdnů, ale výkonem se tak podle prvních benchmarků s výrazným předstihem posunul na první místo mezi dvoujádrovými procesory.

Samsung chce nalákat trh na své ARM procesory. Budoucí generaci, jejímž představitelem bude právě i výše zmíněný dvougigahertzový čip, hodlá firma prodávat i konkurentům. Mimochodem, Samsung tvrdí, že by bylo snazší a levnější vyrobit jednojádrový čip s taktem 4 GHz, ale ten by nebyl schopen splnit dnešní nároky na výdrž baterie.