Samsung brzy představí smartphone s OS Tizen, další bude HTC

První Tizen smartphony a další zařízení se mají podle čínského serveru Digitimes dostat na trh ve druhé polovině letošního roku. Do představení toho prvního možná zbývá jen několik týdnů. Tipujeme, že by se tak mohlo stát na veletrhu CommunicAsia v Singapuru, kde už korejský Samsung v minulosti představil některé modely se systémem Bada.

Tizen by měl v nabídce Samsungu postupně nahradit právě Badu. Specifikace nového Samsungu nejsou známy, ale mohly by být podobné jako u vývojářského přístroje, který Samsung ukázal na některých konferencích. Výbava by mohla být na špičkové úrovni. Telefon by tak mohl teoreticky nahradit současný model Wave III.

Uživatelské prostředí nebude majitelům stávajících Samsungů neznámé. I u nového OS se totiž setkáme s typickým TouchWiz, byť zřejmě v pozměněné podobě.

Za zmínku stojí i jiná zpráva Digitimes, která tvrdí, že dalším zařízením s Tizenem bude telefon od HTC. Co je na tom pravdy, na to si ještě budeme muset několik týdnů počkat.