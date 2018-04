Samsung Beat B jde cenou proti hudebním Nokiím. Recenze Samsungu M3510

Samsung toho v segmentu hudebních mobilů prozatím moc nepředvedl. Časy se ale mění. Hudební mobily jsou velmi populární, jak dokazuje řada Walkman od Sony Ericssonu nebo řada XpressMusic od Nokie, a tak se i Samsung na tomto poli snaží zabodovat.

Samsung v letošním roce představil dva nové modely patřící do řady Beat Edition, která je určena právě pro hudební telefony. Do řady Beat Edition patří i starší modely, jako je smartphone i450, ten se však na našem trhu neprodával. Vedle dnes testovaného modelu M3510 Beat B Samsung připravil ještě jednu novinku - vysouvací mobil M3200 Beat S.

Katalog mobilů:



Nový Samsung M3510 Beat B v Katalogu mobilů. Uprostřed Nokia 5310 XpressMusic. Vpravo Walkman W350i od Sony Ericssonu.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Tenký klasický mobil s hudebním přehrávačem, který lze ovládat pohybem.

Testovaný model M3510 Beat S si za vzor vzal Nokii 5310 XpressMusic. Inspirace jedním z nejprodávanějších hudebních mobilů je viditelná nejenom na první pohled - shodnou tenkou konstrukcí a speciálními tlačítky pro ovládání hudby, ale také podobným typovým označením – jednotlivá čísla v názvu jsou pouze přeházená.

Inspirace Nokií 5310 XpressMusic není náhodná. Zmiňovaná Nokie je nejen jedním z nejpopulárnějších mobilů v dané třídě, ale nabízí i slušnou výbavu. Samsung na zmiňovaný model od Nokie odpovídá téměř totožnou výbavou, ale podpořenou nižší cenou.

Vzhled – tenký elegantní klasik

Nový hudební Samsung má stejně tenké tělo jako zmiňovaný konkurent od Nokie. I další rozměry jsou téměř totožné, novinka od Samsungu je pouze o něco vyšší. Rozměry modelu M3510 jsou 109 x 46 x 9,9 milimetru. Testovanou novinku v kapse ani neucítíte, její hmotnost je pouze 68 gramů.

Design nového hudebního Samsungu je docela nápaditý (ač stěží můžeme s ohledem na vzor ve výše uvedené Nokii mluvit o originalitě), telefon nevypadá lacině. Přední části dominuje vedle displeje a klávesnice trojice speciálních kláves pro ovládání hudebního přehrávače umístěná pod displejem. Spodní část telefonu je zajímavě vytvarována do špičky. Na vrchu najdeme očko pro připoutání poutka.

Efektně působí lem okolo displeje, v našem případě vyvedený v oranžové barvě. Oranžové jsou i popisky na klávesnici. Záda telefonu by ale mohla být nápaditější. Prázdnou rovnou plochu zdobí pouze stříbrně orámovaná čočka fotoaparátu a popisek oznamující jeho rozlišení.

Telefon bude nabízen v několika verzích, které se budou lišit barvou ozdobného lemu. Tělo námi testovaného mobilu je černé. K dispozici však budou i verze s tělem v červené nebo bílé barvě. Nevíme však, zda budou tyto verze v prodeji i na našem trhu.

Zpracování a použité materiály jsou na tradičně vysoké úrovni, na kterou jsme od korejského výrobce zvyklí. Všechny díly jsou příkladně slícované a ani kryt baterie, který je na svém místě pevně přichycen, nepovrzává.

Displej – špičková kvalita

Nový Samsung M3510 Beat B se může pochlubit velmi kvalitním displejem s rozlišením QVGA. Aktivní (TFT) displej je dostatečně velký (úhlopříčka dva palce) a dokáže zobrazit 16 milionů barev. Displej podává velmi kvalitní zobrazení a je dobře čitelný i na přímém slunečním světle.

Na výběr jsou tři barevná provedení menu telefonu. Na rozdíl od dalších nových Samsungů ale testovaný model neumožňuje vytvoření vlastního provedení menu. Nastavit můžeme i tři druhy přechodového efektu při vstupu na vybranou položku.

Jas displeje lze nastavit v pěti krocích, stejně tak si můžeme určit, jak dlouho bude podsvícený: v rozsahu 10 sekund až 10 minut. Samozřejmostí je možnost nechat zobrazit v pohotovostním stavu libovolnou tapetu. Zobrazen může být i kalendář nebo dva světové časy současně.

Baterie – velmi dobrá výdrž

Nový hudební Samsung používá baterii typu Li-Ion s kapacitou 800 mAh. Podle údajů výrobce by měl telefon vydržet na příjmu až 250 hodin nebo by s ním mělo být možno nepřetržitě telefonovat až tři hodiny.

V našem testu se ukázal nový Samsung jako slušný držák. V pohotovostním stavu vydržel přes pět dní. S telefonem jsme asi půl hodiny volali, chvíli poslouchali hudbu a nevypínali jsme ho na noc. Hudbu dokáže Samsung M3510 Beat B nepřetržitě přehrávat až 19 hodin, což se v našem testu potvrdilo a je to výborný výsledek.

Ovládání – nic nového

Testovaný Samsung nepřináší v oblasti ovládání žádný nový prvek, který by jej odlišoval od jiných Samsungů. Specialitou hudební novinky je ale ovládání pohybem, lze tak však ovládat pouze hudební přehrávač.

Hlavním ovládacím prvkem je čtyřsměrná navigační klávesa s potvrzovacím tlačítkem uprostřed. K potvrzovacímu tlačítku ale míří naše výtka. Tlačítko je docela malé a především není příliš vystouplé. To znamená, že je ho nutné ovládat nehtem a ne bříškem palce.

Další nevítanou vlastností středového tlačítka je aktivaci wapového prohlížeče v klidovém stavu. Samsung sice u svých posledních modelů upřednostňuje vstup do hlavního menu středovým ovladačem, model M3510 je však nepochopitelná výjimka.

Do hlavního menu, které je zobrazeno v matici 3 x 4 ikony, se tak dostaneme levou kontextovou klávesou. Pravá slouží pro vstup do telefonního seznamu. Stiskům navigační klávesy doleva či doprava lze v klidovém stavu přiřadit zkratky k nejpoužívanějším funkcím.

Stisk navigační klávesy dolů je napevno přiřazen pro aktivaci fotoaparátu, stiskem vzhůru aktivujeme menu zkratek Moje nabídka. Menu Moje nabídka obsahuje pět položek, ke kterým můžeme přiřadit nejpoužívanější funkce. V menu se lze pohybovat podle logicky přiřazených klávesových zkratek.

Ovládací prvky telefonu doplňuje dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti umístěné na levém boku a tlačítko pro aktivaci hudebního menu na pravém boku. Hudební přehrávač lze aktivovat i stiskem prostředního tlačítka z trojice speciálních kláves pod displejem.

Stávalo se nám ale, že místo stisku navigační klávesy nahoru jsme omylem stiskli klávesu pro aktivaci hudebního přehrávače. Obě klávesy jsou totiž příliš blízko u sebe. Samotná alfanumerická klávesnice má dostatečně velké klávesy s optimálním zdvihem. Klávesnice je kvalitně podsvícena žlutooranžovým světlem.

Telefonování – 1000 kontaktů

S hudebním Samsungem M3510 Beat B se dovoláme ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz). Sítě třetí generace podporovány nejsou. Telefonní seznam hudební novinky pojme téměř nevyčerpatelné množství kontaktů – připraveno je 1000 pozic.

K jednomu kontaktu lze přiřadit více než dostatečný počet telefonních čísel - 10. Dále je možné přidat dvě e-mailové adresy, přezdívku, poznámku, internetovou adresu, dvě poštovní adresy, datum narození, jméno zaměstnavatele a funkci.

Ke kontaktu můžeme přiřadit i specifický obrázek a vyzváněcí melodii. To platí i pro upozornění na textovou zprávu. Kontakty lze zařadit do více než jedné skupiny volajících. Skupiny volajících mohou mít vlastní obrázek a vyzváněcí melodii.

V telefonním seznamu můžeme vyhledávat postupným zadáváním znaků. Zobrazeny mohou být kontakty pouze z paměti telefonu nebo ze SIM karty, případně z obou pamětí zároveň. K dispozici je možnost přiřadit osm čísel ke zrychlené volbě. Nechybí profily, které můžeme editovat.

Ocenit musíme vlastnost, která při zadávání čísla zobrazuje všechny kontakty se zadanou sekvencí čísel. Díky vestavěnému pohybovému senzoru nemusíme příchozí hovor vyzvánějící v nevhodnou chvíli odmítnout, stačí otočit telefon čelem dolů. Potom se zvuk vypne. To platí i pro přehrávání hudby.

Zprávy – SMS, MMS i E-mail

Testovaný nový Samsung píše textové zprávy se zapnutým slovníkem T9 bez diakritiky. Pro rychlé psaní se hodí, že telefon v okénku nabízí možná slova pro dokončení.

Na displeji se zobrazuje počet zbývajících znaků z celkového počtu 1836 a také pořadí právě psané vícenásobné zprávy. Jak již je v současné době standardem, nechybí doručenky. Paměť pojme 300 textovek.

Zprávy lze mazat podle jednotlivých složek. Nechybí takzvaná SOS zpráva, kterou může uživatel jednoduše odeslat na předem zadaná čísla v případě ohrožení. Při psaní multimediální zprávy MMS lze přímo z editoru pořizovat fotografie, videa nebo zvukové nahrávky. Do zprávy můžeme vložit i vizitku, schůzku, výročí, svátek nebo úkol.

Samsung M3510 Beat B se může pochlubit i povedeným e-mailovým klientem (POP3, IMAP4, SMTP). Ten umožňuje odesílat kopie sobě, vyžadovat potvrzení o doručení a o přečtení a automaticky přidávat podpis.

E-maily se mohou stahovat v zadaných intervalech a stahovat lze jen hlavičku. Stažený e-mail může mít neomezenou velikost. Blokovat můžeme nejen nevhodné adresy, ale i předměty. Nechybí automatické odstraňování e-mailů v zadaných časových intervalech.

Další funkce – hudba ovládaná pohybem

U hudebního mobilu je jedním z nejdůležitějších kritérií při koupi kvalita hudebního přehrávače. Nový Samsung se může pochlubit povedeným přehrávačem, který umožňuje vybírat hudbu podle interpreta, alba, žánru nebo skladatele. Přehrávač zobrazuje obrázek alba. Na výběr jsou i dvě další zobrazení prostředí přehrávače.

K dispozici je opakování a náhodný výběr. Hudební přehrávač může hrát na pozadí a k dispozici je ekvalizér s několika přednastavenými úrovněmi. Oceňujeme, že nový Samsung dokáže automaticky vypnout přehrávání hudby. Na výběr je interval 30 minut, jedné hodiny nebo dvou hodin.

Hudební přehrávač můžeme ovládat nejen trojicí tlačítek umístěných pod displejem, ale díky vestavěnému pohybovému senzoru i pohybem. Stačí podržet tlačítko na pravém boku a mávnout s telefonem do čtyř stran.

Mávnutím telefonem dolů a nahoru zastavíme a spustíme přehrávání, mávnutím vpravo se dostaneme na další skladbu a mávnutím vlevo na předešlou. Přehrávání hudby můžeme zastavit i pouhým poklepáním na displej. Dalším poklepáním přehrávání pokračuje.

Telefon je vybaven technologií DNSe, což zaručuje prvotřídní kvalitu přehrávání. To nám nezbývá než potvrdit. Hudbu z hudebního přehrávače můžeme poslouchat buď přes stereofonní Bluetooth sluchátka nebo díky konektoru Jack 3,5 milimetru umístěného na vrchu telefonu i přes sluchátka klasická.

Trochu nelogicky se jeví dodávaná redukce připojitelná do systémového konektoru, která je vybavena tlačítkem pro přijmutí hovoru. Dodávaná sluchátka s konektorem 3,5 milimetru mají totiž tak krátkou šňůru, že při jejich připojení mobil visí těsně pod krkem. Nezbývá tedy než dodávanou redukci využít nebo použít sluchátka vlastní, i když ta dodávaná hrají dobře.

Hudbu můžeme poslouchat i přes vestavěné FM rádio disponující funkcí RDS. Vysílání rádia lze nahrávat, ale pořízené nahrávky nejsou příliš kvalitní. I FM rádio může hrát na pozadí a nechybí možnost automatického vypnutí v zadaných časových intervalech.

Telefon disponuje dále službou Shazam, která dokáže určit neznámou přehrávanou skladbu. Tuto funkci lze využít i pro rádio. Služba Shazam ale funguje pouze při aktivovaném datovém připojení.

Díky podpoře Javy si lze ukrátit dlouhou chvíli i hraním her. V telefonu je předinstalováno sedm her, jedná se však pouze o dema. Pohybový senzor lze využít u třech dalších her. Jedná se o Pohybový beatbox, který umožňuje zatřesením vytvářet zvuky, hrací kostky a aplikaci, která dokáže vylosovat čísla do loterie.

Kancelářské služby zastupuje přehledný kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem. Telefon můžeme využít i jako budík, k dispozici je pět nezávislých časů buzení.

Dále telefon nabízí hlasový záznamník, poznámkový blok, úkolovník, světový čas, kalkulačku s pokročilými funkcemi, převodník měn a fyzikálních jednotek, časovač a stopky. Nechybí prohlížeč kancelářských dokumentů.

Vestavěná paměť telefonu má kapacitu 45 MB. Paměť můžeme zvětšit pomocí paměťových karet microSD až o 8 GB. Slot pro paměťové karty se nachází pod krytem baterie. Baterii však vyjímat není nutné. V balení hudebního Samsungu najdeme paměťovou kartu s kapacitou 1 GB.

Připojit telefon k počítači můžeme přes Bluetooth 2.0 nebo pomocí datového kabelu (USB 2.0; podpora Mass Storage). Pro připojení na internet je možné využít datové přenosy GPRS nebo EDGE, obojí třídy 10.

Fotoaparát – nízká kvalita

Kvalita fotoaparátu není na příliš vysoké úrovni. Samsung M3510 Beat B disponuje dvoumegapixelovým fotoaparátem, který pořizuje pouze průměrné snímky s nepříliš věrným podáním barev a nedostatečnou ostrostí.

K dispozici je vícenásobný záběr, časovač, několik efektů, rámečky, nastavení vyvážení bílé, tři stupně kvality a možnost vypnout zvuk spouště. Videonahrávky lze použít pouze do MMS zpráv, maximální rozlišení videí je totiž pouze 176 x 144 obrazových bodů.

Sečteno podtrženo