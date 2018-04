Samsung změnil názor. Chystá smartphone s Windows Phone 8.1

Vypadalo to, že Samsung systém Windows Phone vzdal a zcela se soustředí na konkurenční platformu Android. Překvapil však novým modelem ATIV SE, určeným pro amerického operátora Verizon. Je to v podstatě Samsung Galaxy S4 s operačním systémem Windows Phone 8 (více zde).

Nyní to navíc vypadá, že jihokorejský výrobce připravuje nový smartphone s nedávno představeným systémem Windows Phone 8.1 pro celý svět. Co za změnou názoru Samsungu stojí, zůstává zatím tajemstvím. V každém případě vyvstane na mysli dlouho propíraná nabídka Microsoftu, který údajně měl Samsungu (a dalším výrobcům) nabídnout horentní sumu, jen aby smartphone s Windows Phone zařadil do svého portfolia (více zde).

Připravovaná novinka, která by se podle serveru SamMobile měla jmenovat ATIV Core, bude parametry patřit do střední třídy. Displej s HD rozlišením 720 × 1 280 obrazových bodů bude mít úhlopříčku 4,5 palce. Fotoaparát by měl být osmimegapixelový. Paměť RAM bude mít kapacitu 1 GB a kapacita baterie bude 2 100 mAh.

Zatím není jasné, kdy Samsung novinku se systémem Windows Phone 8.1 představí. Nokia začne prodávat nové modely s novým systémem od Microsoftu již v květnu. Samsung se tak jistě bude snažit nabídnout svůj model v podobném časovém horizontu.