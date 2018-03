Samsung bude králem i letos, ale mírně oslabí. Posílit může Apple a Nokia

Byznys s chytrými telefony se s posilující pozicí čínských značek stává extrémně konkurenčním prostředím, ve kterém tradiční značky k posílení nebo alespoň zachování odbytu musí sáhnout na své marže. Výjimku představuje Apple, kterému se dlouhodobě daří prodávat jen dražší smartphony se značnými zisky. V tuzemsku byly loni v prodeji iPhony čtyř generací (6, 6s, 7, 8 a X) spolu s kompaktním modelem SE, a ceny se tedy pohybovaly v rozmezí od 10 do 35 tisíc korun. Vzhledem k počtu nabízených modelů je cenový rozptyl obrovský.

Právě Apple a také HMD Global, tedy vlastník značky Nokia, jsou podle analytiků jedinými výrobci, kteří by letos mohli své pozice posílit. Zatímco Apple podle dat za minulý rok dosáhl na tržní podíl 15,2 %, letos by to podle analýzy mohlo být 15,7 %.

Od HMD Global, respektive Nokie se samozřejmě očekává výraznější upevnění pozice na trhu. V závěrečném kvartálu totiž prodeje 4,4 milionu smartphonů stačily na symbolické jedno procento trhu. Je obtížné předjímat, jakou část celkových prodejů novodobá Nokia uzme za celý letošní rok, odhad 2 až 3 procenta ovšem rozhodně není nereálný. Při uvažovaném celkovém odbytu 1,5 miliardy smartphonů by to znamenalo 30 až 45 milionů kusů, což se vzhledem k nabídce Nokie, v níž jsou i levné smartphony, nezdá být jako nedosažitelná meta. Připomeňme, že za celý loňský rok se prodalo 8,45 milionu chytrých nokií.

Chybí nástup převratných technologií

Tempo růstu trhu se má letos zpomalit na 2,8 procenta, což je podle analytiků dáno pomalejším nástupem zásadních technologií, které by uživatele nutily k upgradu jejich stávajícího přístroje.

Je pravdou, že i tři roky starý top model dnes dokáže velmi dobře posloužit i náročnějšímu uživateli. Příkladem může být Samsung Galaxy S6, který má 5,1palcový QHD panel (1 440 x 2 560 pixelů), dostatečně výkonný hardware i povedený fotoaparát. Dovedeme si ovšem představit, že jen 32GB úložiště spolu s absencí paměťového slotu by pro řadu z nich byl bolestivý ústupek.

Slábnoucí růst však podle analýzy nepovede k zásadním změnám v pořadí jednotlivých výrobců. Samsung by měl ukrojit pětinu trhu, jeho podíl by se ovšem z loňských 21,9 % mohl snížit na 20,3 %. V takovém případě by Samsung letos prodal 304,2 milionu kusů, tedy o 15 milionů smartphonů méně než loni.

Prodeje smartphonů v roce 2017 a výhled na rok 2018 (data TrendForce)

Jistá je pozice Applu, který by naopak měl mírně posílit a oproti loňským 221 milionům kusů prodat 235 milionů iPhonů. Změna nenastane ani na třetí pozici, kterou s velkým náskokem obhájí Huawei. Čínský gigant má navíc zvýšit svůj tržní podíl z 10,8 na 11,6 procenta. V absolutních číslech to znamená zvýšení odbytu ze 157,4 milionu kusů na bezmála 174 milionů smartphonů.

Další tři příčky mají rovněž okupovat čínští dravci, má však dojít ke střídání pozic. Na čtvrtou se má z loňské šesté příčky vyšvihnout Xiaomi a přeskočit tak hned dvě značky ze skupiny BKK Electronics, tedy OPPO a Vivo. Pomoci mu má zejména expanze do dalších regionů. Xiaomi už dávno není ryze on-line prodejcem a usilovně buduje síť kamenných prodejen, a to i v Evropě. V první vlně plánuje otevřít butiky v Rumunsku, Španělsku a Itálii.

Velmi důležitým trhem bude pro Xiaomi i v budoucnu Indie, kde stále možná stovky milionů potenciálních klientů čekají na svůj první smartphone. Podle analytiků to v nejbližším období bude právě kupní síla Indie, která zabrání stagnaci obchodu s chytrými telefony.