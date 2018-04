Samsung A800 - kolibřík se sloní pamětí (recenze)

Samsung A800 je mezi novinkami výrobce jediným telefonem bez barevného displeje. Již z tohoto důvodu je jasné, že se v této chvíli jedná o nejlevnější Samsung na našem trhu, pomineme-li již postarší a výprodejový model R210. Samsung ale vyloženě levné telefony nedělá, takže nelze očekávat nějakou extrémně nízkou cenu ani v tomto případě. Těžko jej lze zařadit mezi pravověrné low-endy, spíš by se hodilo označení stylového přístroje střední třídy. Přes to všechno by se cena této novinky měla pohybovat v intencích, kdy by o něm mohli zauvažovat i zájemci o low-endový telefon, kteří ale dávají přednost vzhledu před maximální výbavou. Podaří-li se udržet cenu A800 okolo sumy 8 500 Kč, může mu konkurenci dělat třeba Motorola V66i, Sony Ericsson T600, či některé starší stylové Nokie, jako 6510, nebo 8310.

V nabídce Samsungu najdeme v drtivé většině véčkové telefony. Mezi ně patří i model A800, který můžeme zařadit mezi základní modely výrobce. Tam patří ještě například sourozenci N600 a N620 a nejjednodušší model N500, které se ale našemu trhu vyhnuly. Kdo dává přednost klasicky koncipovaným telefonům, může být zklamán, komu ale véčka nevadí, jistě ocení volbu výhradního dovozce - společnosti Kiboon, který pro náš trh zvolil právě tento model. Vedle vzhledu tento drobek překvapí i velmi zajímavou výbavou, která ve své kategorii asi nemá v určitých směrech konkurenci.

Vzhled - stříbrný kolibřík

Samsung A800 je velmi malý a lehký telefon. V současnosti byste na našem trhu menší véčko hledali jen stěží, snad jen některé nepříliš známé asijské značky nabízejí ještě menší modely, ty se ale k nám oficiálně nedovážejí. Tvar telefonu je zaoblený a ne nepodobný dobře známému modelu T100, pouze je výrazně menší. Stříbrná barva je elegantní, pro zpestření by ale výrobce mohl nabídnout i jiné varianty, nebo rovnou výměnné kryty. Že to jde i u véčka, dokazuje třeba Motorola V60i, nebo T720(i). Zpracování přístroje nelze nic vytknout, je jako vždy u Samsungu perfektní, a to včetně i toho nejmenšího detailu. Nikde nic neskřípe, baterie v telefonu pevně sedí - to se zákazníkům jistě bude líbit. Rozměry telefonu jsou 80 x 40 x 20 mm a jeho hmotnost je 68 gramů.

Přední straně telefonu dominuje rozměrný vnější displej, pod kterým se skrývá na první pohled nenápadné okénko systémové diody. Anténa není integrovaná a je s ohledem na velikost telefonu poměrně dlouhá. Systémový konektor je na spodku telefonu, konektor osobní HF sady naopak na vršku. To má své opodstatnění. Přímo s telefonem obdržíte luxusně provedenou bondovku, která je integrovaná do šňůrky na krk. Právě na krku se tento malinký a lehký telefon velmi dobře nosí a díky integrované bondovce máte vždy vše po ruce. Na levém boku přístroje je ještě tlačítko pro regulaci hlasitosti, jinak je design celého telefonu spíše střídmý a nevyžívá se v žádných výstřednostech. Jedním slovem elegán.

Baterie - slušný standard

Standardní baterie je typu Li-Ion a má kapacitu 800 mAh. Podle výrobce by na jedno její nabití měl telefon vydržet v pohotovostním režimu až 140 hodin, v našem krátkodobém testu jsme se dostali na hodnotu přibližně 90 hodin s půlhodinou hovoru. To je na tak malý telefon slušná hodnota a díky poměrně rychlému nabíjení by s ní měla být většina zákazníků spokojena.

Displej - jde to i bez barev

Samsung A800 má dva displeje, oba velmi povedené. Rozlišení toho vnějšího neznáme, je však velmi detailní a výborně čitelný. Běžně zobrazuje aktuální čas (analogové hodiny, nebo digitální), datum, sílu signálu a stav baterie. Při příchozím hovoru pak samozřejmě ukáže i číslo volajícího, nebo informuje o obdržené textové zprávě, tu však lze přečíst jen na hlavním displeji po otevření telefonu. Hlavní displej má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a dokáže zobrazit čtyři odstíny šedi. Displej je neuvěřitelně detailní, to je asi způsobeno poměrně velkým rozlišením a malými fyzickými rozměry. Díky tomu překvapí kvalita animací a obrázků, které jsou opravdu povedené. Škoda jen, že u véčkového telefonu tapety displeje příliš parády nenadělají. Podsvícení obou displejů a i klávesnice je jasně modré. Kontrast lze nastavit u obou displejů, stejně jako dobu podsvícení.

Ovládání - klasika a la Samsung

Klávesnice Samsungu A800 se nijak výrazně neodlišuje například od Samsungu T100, či jiných novějších véček výrobce. Alfanumerické klávesy jsou i u takto malého telefonu dostatečně velké pro pohodlné psaní textových zpráv, trochu horší to je s nahuštěnými funkčními klávesami. Ty tvoří tradiční ovál, v jehož středu je čtyřsměrný kurzor s tlačítkem pro přístup k wapu v jeho středu. Dvě kontextové kláves jsou po jeho levém a pravém boku, tlačítka pro příjem a ukončení hovoru pak celý ovál uzavírají ve spodní části. Kříž se ovládá poměrně dobře a ani se není nutné obávat náhodného stisku prostředního tlačítka pro přímý přístup k wapu. Malé a u zvýšeného okraje telefonu utopené jsou však obě kontextové klávesy, které jsou uzpůsobeny spíše drobným ručkám dámy než silnějším prstům mužů.

Do menu telefonu se vstupuje levou kontextovou klávesou, pravá pak slouží pro vstup do telefonního seznamu. Pomocí kurzorového kříže pak můžete rychle vybrat čtyři funkce telefonu. Jaké to budou, to záleží jen na vás. Základní menu je horizontálně řazené a má osm položek; vždy je vidět jen jedna, ale včetně nabídky dalších možností této složky. Pro snadnější orientaci je každé hlavní menu v horní části displeje nejen popsáno a číselně označeno, ale čárkový indikátor vám ukazuje, kde v nabídce menu právě jste. To vše doplňuje přesný kód navštíveného menu v dolním stavovém řádku. V nabídce každé hlavní položky telefonu se pak listuje vertikálně (orientaci pomáhá boční lišta) a i třeba z poslední nabídky je možné se okamžitě přesunout horizontálně do jiného hlavního menu telefonu (nelze například z poslední položky media box). Na první pohled se to může zdát složité, ale vše je logicky provedené, takže si lze velmi rychle zvyknout. Pro pořádek ještě dodejme, že u hlouběji zanořených položek často stačí najet na požadovanou funkci a bez vstupu do ní se vynoří bublina, v které je informace o aktuálním nastavení (například u položky doručených zpráv se zobrazí jejich počet).

Jako u většiny véček lze i Samsungu A800 zvolit, jestli otevřením telefonu přijmete hovor, či nikoliv a u boční klávesy lze nastavit možnost odmítnutí hovoru. Zámek klávesnice je v tomto případě naprosto zbytečný.

Telefonování - překvapení!

Ač je zavřený telefon velmi malý, po rozevření je delší než naprostá většina klasicky koncipovaných telefonů, takže sluchátko je u ucha a mikrofon před ústy a ne v půli tváře. Díky tomu lze hovořit i v hlučnějším prostředí, a přesto vás protistrana bude velmi dobře slyšet. Velmi dobrý zvuk pak nabízí i samotný reproduktor Samsungu. Pokud budete používat osobní HF sadu, opět nebudete mít při hovoru žádné problémy.

Přímo grandiózního překvapení se dočkáte u telefonního seznamu tohoto diblíka. Hádejte, kolik položek se do něj vejde. Sto? Pět set? Tisíc? Samá voda, do Samsungu A800 se vejde 2 000 (!!!) záznamů, které mohou být vícepoložkové. Pokud byste tedy u každého jména zvolili všechny nabízené možnosti (pět čísel, e-mail, www adresa) dostanete se na závratnou sumu 14 000 záznamů! To je porce, kterou vám nenaloží naprostá většina manažerských telefonů, a to platí i pro stájové kolegy tohoto Samsungu. Aby toho nebylo málo, ke každému jménu můžete ještě přiřadit specifickou vyzváněcí melodii a jednu ze sedmi barev informační diody. Kontakty lze třídit do pěti skupin volajících, u kterých lze nastavit melodii, barvu diody, grafické logo a lze i změnit jméno každé ze skupin. (Oficiálně Samsung celkovou kapacitu paměti neudává. Neměli jsme možnost zaplnit úplně všechny položky paměti, ale při sto jménech po sedmi údajích telefon hlásil volných 1 900 pozic.)

Samsung je králem polyfonních melodií a nejinak je tomu i v případě modelu A800. Melodie jsou sice „jen“ šestnáctihlasé, přesto je většina konkurentů může jen tiše závidět. Melodií je v telefonu přednastavených 24 a dalších čtyřicet si jich můžete uložit do složky nazvané media box. Telefon umí i vibrovat, a lze kombinovat vibrace i melodie zároveň. Některé melodie pak vibrují i do rytmu. Přepínání tichého režimu (vibrací) se děje podržením tlačítka s mřížkou. Jednotlivé tóny pak lze přiřadit i dalším funkcím telefonu.



SMS zprávy - opět sloní paměť

Jedno velké překvapení v podobě obrovského telefonního seznamu již máme za sebou, nyní nás čeká ještě jedno. Samsung A800 totiž má i velikánskou paměť na textové zprávy, do které se vejde celkem 200 esemesek. To je opět výkon, který se často nevidí a zaslouží si velkou pochvalu. Tu pak můžeme věnovat i dalším funkcím spjatým s psaním zpráv. Jedna zpráva může mít až 1 920 znaků (12 běžných SMS zpráv) a není problém psát pomocí českého prediktivního slovníku T9. V tomto případě telefon začne psát včetně diakritiky, kterou umí i odeslat. To ale není příliš výhodné. Nejenomže se velikost jedné zprávy smrskne na pouhých 70 znaků, ale některé starší telefony ji ani nepřijmou. Naštěstí Samsung již při psaní zprávy nabídne možnost pokračovat bez háčků a čárek (stále pomocí českého slovníku T9) a pak výše uvedené výtky přestávají platit. (V testovaném telefonu tato funkce ještě nepracovala naprosto korektně, ale v prodejní verzi by tomu tak již být mělo.)

Porovnání velikosti modelu A800 se Samsungem S100

Z dalších funkcí při práci s SMS zprávami vzpomeňme možnost odesílat zprávy více příjemcům najednou, a to pomocí předem definovaných čtyř profilů. Nechybí ani doručenky, SMS chat - v tomto případě netradičně nazvaný jako rozhovor, hromadné mazání, či možnost vkládat do textu obrázky a melodie (formát Smart Messaging od Nokie). Díky solidní klávesnici se zprávy píší na tomto telefonu docela pohodlně, pouze je nutné si zvyknout, že mezera je na klávese s mřížkou a v případě T9 se volby slova přepínají „nulou“.

WAP a data - GPRS se nekoná

Samsung A800 není manažerský telefon, ač některá výbava by tomu napovídala, proto nemá žádnou možnost rychlého přenosu dat. Wap mu ale nechybí, pouze však přes vytáčené spojení rychlostí 9,6, nebo 14,4 kbps, to podle možností toho kterého operátora. Wapový prohlížeč nabízí sedm profilů a třeba nezanedbatelný počet třiceti záložek. Wap je ve verzi 1.2 a můžete pomocí něj stahovat do telefonu melodie a obrázky, a to do speciální složky media box, kde se nachází i menu samotného wapového prohlížeče. Připojení telefonu k počítači je možné pomocí kabelu, ten ale není s telefonem dodáván, a je tedy nutné jej zakoupit samostatně. Infraport, ani bluetooth tento přístroj nenabízí.



Kancelářské aplikace a hry - opět nadstandardní možnosti

Samsung A800 má slušnou nabídku manažerských funkcí, kterou najdete ve stejnojmenném menu telefonu. Jeden záznam může mít až 100 znaků (při psaní lze použít slovník T9 včetně diakritiky) a můžete se rozhodnout, jestli jej uložíte jako poznámku, úkol, hovor, nebo jako výročí. Seznam úkolů si můžete prohlédnout buď v samostatné složce, nebo ve velmi detailním kalendáři s měsíčním náhledem. U každého měsíce je pak pomocí ikon znázorněno, kolik záznamů v který den máte uloženo a o jaký záznam se jedná (ze čtyř výše uvedených možností). Řešení je to přehledné, snad pouze použitý font je až příliš malý. Velmi přehledný je i detailní náhled na každý den. Z dalších kancelářských funkcí můžeme zmínit světový čas, kalkulačku, převodník měn, stopky a časovač. Velmi detailní je budík, který se na rozdíl od modelu T100 umí probrat i u vypnutého telefonu a nabízí množství možností. Budíky jsou u A800 celkem dva, u obou si můžete naplánovat, jestli vás bude budit každý den, jen jednou, nebo si můžete vybrat konkrétní dny v týdnu. U budíku pak lze nastavit i tu správnou vstávací melodii.

Opět A800 vedle Samsungu S100. Na druhé fotografii pak ještě s Motorolou T720i.

Hry najdete v telefonu celkem tři. První se jménem Fortress nabízí simulaci střílení na cíl, druhá a třetí je pak známá i ze Samsungů s barevným displejem. Jedná se o hry Space War a X-Flighter. Nic převratného nenabízí ani jedna, ale i přes monochromatický displej si můžete s jednou z nich zpříjemnit třeba čekání na autobus.

Jaký je?

Samsung A800 je především stylový telefon, který se bude líbit nejen něžnější části populace. Vzhled je na úrovni, stejně jako zpracování a detaily v podobě polyfonních melodií, jasného modrého podsvícení a sedmibarevné diody mu dodávají ten správný šmrnc. Pro mnohé bude jistě překvapením bohatá výbava telefonu, která hlavně v případě telefonního seznamu, práce s SMS zprávami a kancelářskými aplikacemi plně vyhoví i náročnějším zákazníkům. Kdo nepotřebuje rychlá data a dokoupí si synchronizační kabel, získá nejen pohledný, ale i dobře vybavený telefon. Pokud však máte trochu jiné preference ve funkční výbavě, ale vzhled telefonu by vám vyhovoval, můžete se těšit na chystaný model S300, který výbavou odpovídá modelu S100 (Java, tri band, GPRS), ale vzhledově je modelu A800 velmi podobný, včetně velikosti. S300 pak má i dva barevné displeje, když u A800 si budete muset vystačit s dvojicí monochromatických, ale velmi detailních displejů.

S předpokládanou cenou v rozmezí 8 000 - 10 000 Kč (včetně DPH) jistě Samsung A800 zaujme množství zákazníků a zamotá tak hlavu nejednomu konkurentovi s podobnou cenou. Ty asi nejvážnější soupeře jsme vyjmenovali hned na začátku recenze, takže připomeňme, že v této chvíli jediným konkurenčním véčkem na našem trhu je Motorola V66i s velmi podobnou cenou, ryze stylový konkurent pak může být Sony Ericsson T600, který má ale jinak postavenou výbavu a nejedná se o véčko. Nepřímo pak mohou Samsungu A800 konkurovat třeba i Nokie 8310 a 6510. Výběr je jen na vás.