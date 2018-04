Paměťové karty nebudou potřeba. Samsung má obří paměť pro smartphony

Samsung u nového paměťového modulu vyzdvihuje přednosti vestavěné paměti před paměťovými kartami microSD. Jaesoo Han, viceprezident „paměťové“ divize společnosti Samsung Electronics, upozorňuje na limity v systémovém výkonu při ukládání dat na paměťových kartách.

Rychlost čtení a zápisu je u nové paměti až 400krát rychlejší než u paměťových karet. Při exportu z telefonu se Full HD video o velikosti 5 GB přenese na externí SSD úložiště za šest sekund. Tedy osmkrát rychleji než z běžné microSD karty.

Výrobce se chlubí, že by obří paměť měla pojmout až 130 videí ve 4K rozlišení s délkou 10 minut. Do telefonu s kapacitou 64 GB se vejde jen 13 obdobných videí. Teoretická přenosová rychlost by měla dosahovat až 860 Mbps.

Nový paměťový modul zatím nebyl potvrzen pro žádný konkrétní smartphone. Je možné, že ho dostane až Samsung Galaxy Note 9, jehož premiéra je očekávána ve druhé polovině příštího roku. Naopak Samsung Galaxy S9, který by měl výrobce představit už na jaře, dostane s největší pravděpodobností menší paměť.

Mimo vlastní smartphony Samsung jistě nabídne novou paměť i jiným výrobcům. Už nyní například dodává paměťové moduly pro nový iPhone X. Výroba pro jiné značky je pro jihokorejského elektrotechnického giganta výnosnější než výroba vlastních smartphonů (více o zisku z nového iPhonu X zde).