Samsung prý chystá kameru pro 3D skenování tváře. Dostane ji Galaxy S10

Zatímco Apple jubilejní desáté narozeniny prvního iPhonu slavil loni a k této příležitosti uvedl špičkový model X, jeho největšího rivala čeká podobná příležitost příští rok.

První zástupce nejstarší vrcholové řady Galaxy S, byl totiž na trh uveden na jaře 2010, tedy jen krátce před vstupem iPhonu 3GS. Desátá generace špičkového samsungu tedy může dostat označení S10, ale také klidně Galaxy X, kdy by X bylo stejně jako v případě posledního iPhonu římské označení desítky.

Zatímco společné písmeno v označení obou telefonů je nejisté, s velkou pravděpodobností se rýsuje jiný jejich společný prvek - pokročilá čelní kamera pro trojrozměrné skenování tváře.

Naplní se odhady analytika z KGI Securities?

TrueDepth iPhonu X je špičkový modul, který zatím konkurence vyrobit a u svého smartphonu použít nedokázala.

O složitosti a technické vyspělosti celého řešení koneckonců svědčí i předzvěsti uznávaného analytika z KGI Securities Ming-Chi Kuoa, který v jedné z dřívějších zpráv investorům uvedl, že náskok Applu je v tomto směru tak velký, že konkurenci může trvat až dva roky, než připraví srovnatelnou techniku.

iPhone X byl uveden v listopadu minulého roku a pokud se Samsung bude držet zavedených zvyklostí, pak by příští Galaxy S měl světlo světa spatřit opět v únoru, nebo březnu. To od odhalení vrcholového iPhonu uplyne přibližně rok a půl. Analytik Kuo by tak byl ve svých předpovědích opět velmi přesný.

Server SamMobile v minulých dnech přinesl zprávy, že podle nejmenovaných zdrojů z Jižní Koreje Samsung spolu s týmem izraelského startupu Mantis Vision pracuje na 3D kamerovém systému pro Galaxy S10.

Mantis Vision si navíc ke spolupráci přizvala společnost Namuga, která by měla pomoci čelnímu fotomodulu integrovat schopnost snímat obličej nikoli dvojrozměrně, ale právě hloubkově. Namuga přitom už nějakou dobu funguje jako dodavatel čelních fotoaparátů pro samsungy nižší a střední třídy, tedy kolekce Galaxy A a J.

Samsung sice možnost odemykat telefon sejmutím tváře integroval už u loňské řady S8, systém však není na takové úrovni, aby bylo možné jím nahradit zavedenou autorizaci uživatele přiložením prstu na snímač otisků na zadní straně.

Krátce po uvedení S8 totiž vyšlo najevo, že autorizaci uživatele touto formou lze snadno obejít fotografií. O bezpečné formě ověření proto nemohla být řeč.

Mantis Vision má s trojrozměrným prostorem velkém zkušenosti, jelikož jeho 3D mapovací technologie byla využita u platformy Googlu pro rozšířenou realitu jménem Project Tango.

Jak ukazuje TrueDepth modul, veškerá potřebná elektronika si žádá odpovídající prostor, což je důvod tolik kritizovaného vykrojení displeje u iPhonu X.

Tento prvek výrobci smartphonů s Androidem stále častěji kopírují, přestože v těchto případech jde jen o designový prvek a snahu displej roztáhnout po maximálním procentu plochy.

S10 s výřezem, nebo bez?

Víme, že příští verze Androidu s označením P bude výřez v displeji podporovat, a není tak vyloučeno, že se s ním u Galaxy S10 setkáme. Jak ovšem ukazuje současná generace, která nevkusně vykousnutý displej nemá, Samsung se do zářezu v displeji dobrovolně nehrne. Ovšem pokud si jej vyžádá technika, pak nebude jiného východiska.

Snad jen, že by se onomu konsorciu firem podařilo veškerou techniku vměstnat přímo do objektivu, o což se podle dřívějších zpráv korejského deníku ET News pokouší právě Apple.