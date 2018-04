Budou otisky prstů v Samsungu Galaxy S5 v bezpečí?

Samsung vydal SDK (nástroje pro tvorbu aplikací) pro své nově představené přístroje, tedy i nový smartphone Galaxy S5 (více zde). Vývojáři aplikací budou moci u nového Galaxy S5 využít i jeho čtečku otisků prstů. Prozatím ale není jasné, jaké limity vývojáři budou mít. Jak tedy bude ošetřena ochrana osobních dat.

Samsung nemá s únikem osobních dat dobré zkušenosti. V roce 2012 byl objeven bezpečnostní problém u procesorů Exynos 5 použitých v několika přístrojích od Samsungu, který umožňoval útočníkům vyextrahovat data z paměti RAM a vložit škodlivý kód do kernelu.

Loni se objevily obavy, že aplikace Magna Carta Holy Grail rapera Jay-Zeho, kterou připravil sám Samsung, sbírala osobní informace. Později byl objeven bezpečností problém u modelu Galaxy S4, který údajně umožňoval hackerům získat zabezpečená data.

Uvidíme tedy, jak si jihokorejská společnost poradí se zabezpečením senzoru otisků prstů u svého nového modelu. Podle informací serveru The Information, ale nemusejí být osobní data v bezpečí ani ze strany samotného Samsungu. Ten údajně připravuje službu Context, která by sbírala, co uživatel píše, co za aplikace používá nebo jaké informace senzory telefonu sbírají.

S Health Vývojáři budou mít vedle čtečky otisků prstů také přístup k osobním datům z fitness aplikace S Health. Vývojáři tak mohou mít přístup například k senzoru pro měření tepu, kterým jsou vedle smartphonu Galaxy S5 vybaveny i hodinky Gear 2 nebo Gear Fit.

Context by měl podle Samsungu vývojářům umožňovat vyvíjet kvalitnější aplikace. Spuštění služby Context bylo podle dostupných informací ale prozatím odloženo. Údajně proto, že nebylo jasné, jak moc by Context pomohl Samsungu zvýšit prodeje jeho smartphonů.

Apple u iPhonu 5s tvorbu aplikací využívající senzor otisků prstů Touch ID neumožňuje. V nově vydané zprávě (zde ve formátu PDF) o zabezpečení platformy iOS Apple popisuje, jak jsou osobní data, tedy v tomto případě otisky prstů, v bezpečí.

Každý z čipů A7 použitých v iPhonu 5s má vyhrazené zabezpečené místo, ke kterému nemá přístup ani Apple. Každý autentifikační proces je zašifrovaný. Otisk zůstává pouze v paměti telefonu, ztratí se tedy po každém restartu, po 48 hodinách nepoužívání nebo po pěti neúspěšných pokusech použít Touch ID.