Třídenní sleva Samsungů S8. Ušetříte čtyři tisíce korun

Samsung dává slevy na své top modely poměrně často a platí to i pro letošní S8 a S8+. Obvykle je sleva poskytovaná formou cashbacku, kdy výrobce odešle částku zpětně po nákupu proti pokladnímu dokladu. V prodejně je tak nutné zaplatit plnou cenu. Naposled pak nabízel na uvedené modely S8 a S8+ přímou slevu 3 000 korun, ale jako šrotovné, podmínkou bylo odevzdání, nebo odprodání starého mobilu. Tato akce však skončila v polovině září.

Aktuálně Samsung připravil bleskovou slevu 4 000 korun, kterou při koupi ihned odečte, což je pro zákazníka praktičtější než výše uvedený cashback. Sleva nemá žádnou podmínku jako minulé šrotovné, jen je omezena na následující víkend. Platí od pátku 6. října ráno, do neděle 8. října večer a je omezená na několik prodejců. Platí u Alzy, CZC, Electroworldu, Mallu a Spacu (iSpace). Je možné, že se akce bude opakovat další víkend u jiných prodejců.

Samsung obvykle své modely trvale zlevňuje až s příchodem nové generace přístrojů a během roku využívá uvedených akčních slev. Podobně postupoval Honor s modelem 9, který zlevnil na začátku září z původních 12 990 na 10 990 korun. Nutno dodat, že původní česká cena byla výrazně vyšší, než za kolik bylo možné telefon koupit jinde v Evropě. Sleva měla platit jen v září, ale nyní Honor oznámil, že novou nižší cenu ponechává natrvalo. A platí to i pro Honor 8, který po slevě stojí 8 990 korun.

Asi nejvyšší slevou se pyšní LG s modelem G6. Z původních téměř dvaceti tisíc lze telefon nyní běžně zakoupit za 12 tisíc korun.

Samsung do Česka přivezl speciální Galaxy Studio, kde si kdokoliv může vyzkoušet různé produkty Samsungu včetně 4D virtuální reality. Studio je otevřené v Centru Chodov, a to až do konce prosince. K dispozici jsou zde i konzultanti, kteří pomohou s technickými problémy, s nastavením přístrojů a nebo se softwarem.