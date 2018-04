Smartphone od Amazonu se blíží. Měl by nabídnout bezplatné streamování

Amazon to po vlastních tabletech zkusí i na poli smartphonů. Po řadě spekulací to jako hotovou věc dokazují uniklé snímky prototypu (více zde). Ten byl "zabalen" v ochranném pouzdře, aby nebyl poznat jeho vzhled. Nyní server BGR ukázal pravděpodobně finální podobu připravovaného smartphonu, vizualizace má pocházet přímo z interních zdrojů Amazonu.

Unikátní má být 3D zobrazení, které bude spoléhat na čtyři infračervené kamery na čele telefonu. Ty budou vyhodnocovat pohyb a polohu hlavy či očí uživatele. Trojrozměrné zobrazení by tak mělo přinést zcela jiný zážitek než předešlé pokusy od LG nebo HTC. Nový smartphone bude možné ovládat různými gesty.

Hlavním tahákem má být služba Prime Data. Ta by měla uživateli nabídnout bezplatné streamování filmů, televizních pořadů nebo hudby zakoupené v obchodě Amazon přes mobilní data. Bezplatně bude také pravděpodobně možné využívat cloudové úložiště.

Pokud se již radujete, jak ušetříte za mobilní data, tak vás asi zklameme. Telefon totiž zpočátku exkluzivně nabídne pouze americký operátor AT&T, a tak si v Evropě zatím můžeme nechat zajít chuť.

Připravovaný chytrý telefon bude používat upravený systém Android, tedy obdobně jako tablety od Amazonu. Smartphone tak bude propojen s různými službami největšího internetového prodejce. Amazon by tedy měl primárně vydělávat na službách než na samotném telefonu. To by mohlo přinést zajímavou cenovku jako v případě Nexusů od Googlu.

Parametry by na současnou špičku jinak stačit neměly. V době displejů s ultravysokým rozlišením QHD si smartphone od Amazonu vystačí s HD displejem (1 280 × 720 obrazových bodů). Rozměry displeje s úhlopříčkou 4,7 palce by měly být mírně za pětipalcovým standardem současných špičkových smartphonů. Smartphone se značkou Amazon by měl používat čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon a paměť RAM má mít kapacitu 2 GB.

Podle dostupných informací Amazon svůj smartphone představí už koncem jara, nebo začátkem léta. Do prodeje potom půjde ve třetím čtvrtletí letošního roku.