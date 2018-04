Samozvaný virtuál chce nabízet volání za polovinu

Na českém trhu v současné době nepůsobí žádný skutečný virtuální operátor. Tedy takový operátor, který by si oficiálně pronajímal část kapacity sítě plnohodnotného operátora. Důvod je prostý, trojice operátorů (Vodafone, O2, T-Mobile) ve svých sítích virtuály nechce.

Přesto v České republice nabízí mobilní služby i jiné subjekty. Takzvaní šedí operátoři mají s některým z plnohodnotných operátorů rámcovou smlouvu zhruba na úrovni většího či menšího firemního zákazníka. A služby následně přeprodávají, v drtivé většině ale neveřejně v rámci klubů nebo multi-level prodeje. Legálnost je sporná, ale operátoři to větším hráčům tolerují. Do kategorie šedých přeprodejců telekomunikačních služeb patří i Victorytel.

Petr Komínek, šéf Victorytelu, v rozhovoru upozorňuje na vysoké marže Telefóniky O2 a označuje je za "zlodějinu". Na operátora prý také podává žalobu za poškozování společnosti a tvrdí, že ho svým jednáním připravila o zisky.

Chcete se stát prvním oficiálním virtuálním operátorem, jak se ale chcete dostat k síti, když ani jeden z operátorů s vámi, podle jejich oficiálních vyjádření, nejedná?

Jednáme s jedním z nich, ale jsme vázáni mlčenlivostí a nemůžeme zveřejňovat konkrétní informace. Pokud se s ním ale nedohodneme, máme v záloze plán fungování v roamingu díky zahraničnímu operátorovi.

Kdy chcete rozjet vaše služby naostro?

Očekáváme, že to stihneme do konce května. Zatím zkoušíme pilotní provoz na Slovensku.

Jak by měla vypadat vaše nabídka?

Chceme mít tři základní tarify - neomezené volání, SMS a internet, pak paušál pro studenty a pro seniory. Dál se chceme řídit požadavky zákazníků. Ceny zatím nemáme stanoveny, ale počítáme, že budou přibližně o polovinu nižší než má v ceníku O2. Neomezené tarify by se mohly pohybovat kolem osmi set korun.

Kolik počítáte, že získáte zákazníků?

Zatím nemáme přesný plán, ale očekáváme, že zájem bude veliký.

Bude Victorytel prodávat i brandované (pod vlastní značkou - pozn.red.) telefony?

Samozřejmě. Počítáme, že naše logo bude na telefonech s androidem a zatím vyjednáváme s HTC.

Jak velká je investice na rozjezd virtuálního operátora?

Není to levná zábava, zatím jsme proinvestovali přibližně milion korun. U nás i na Slovensku máme dohromady několik desítek zaměstnanců.

O2 k Victorytelu: Společnost Victorytel není a v dohledné době ani nebude virtuálním operátorem v síti O2. Stále platí, že společnost nemá a nikdy neměla oprávnění poskytovat služby elektronických komunikací v síti O2 ani oprávnění k využívání účastnických telefonních čísel pro poskytování služeb v mobilní síti. Zároveň uvádíme, že společnost Victorytel ani nikdy nejednala se společností Telefónica o velkoobchodní smlouvě. Naše společnost stále žádnou žalobu ze strany Victorytel neeviduje. Pokud by pan Komínek měl k dispozici jakékoli konkrétní důkazy o tom že jej společnost Telefónica poškodila a připravila svým jednáním o nemalé zisky, měl dostatek příležitostí je předložit. Protože tak neučinil, jde z jeho strany jen o pouhé pomluvy a další ze série prázdných prohlášení.

Victorytel je registrovaný i na Slovensku. Dá se srovnat jednání s operátory na východě a u nás?

Virtuální síť domlouváme i na Slovensku a musím říct, že je tam mnohem jednodušší jednání a zatím tam všechny dohody platí.

Co čekáte od aukce spektra a jejích podmínek a co si obecně myslíte o ČTÚ a jeho ne-činnosti během posledních let?

Věřím, že naše služby budeme poskytovat v Česku ještě dříve, než dojde k aukci. Činnost ČTU je obecně špatná, nicméně musím říct, že při našich jednáních nám regulátor několikrát pomohl a dobře poradil. Nikdy nejednali proti nám, spíše nás podporují.

Myslíte si, že je tu ještě prostor pro dalšího klasického operátora?

Osobně si myslím, že pro něj prostor není. Pokud dojde ke snížení cen vstupem virtuální konkurence, tak by se asi nováček neuživil. Věřím, že tu je ale prostor pro několik virtuálních operátorů.

Jakou budete mít cenovou politiku?

Chceme nabídnout volání za skutečné ceny, tedy náklady s reálnou marží. To, co předvádí O2, je zlodějna s mnohonásobně přemrštěnými maržemi.

Prý žalujete O2, kvůli čemu? O2 přitom tvrdí, že o žádné žalobě neví.

Žalobu podáváme proto, že O2 poškodilo naši společnost a připravilo nás svým jednáním o nemalé zisky ještě v době, kdy jsme loni fungovali pod společností Komnet.