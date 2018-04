Samonabíjecí mobily budou do tří let, slibuje Nokia

První prototyp samonabíjecího mobilního telefonu je již na světě. Energii k dobití baterie získává z elektromagnetického záření, které vydávají antény mobilů v okolí, WiFi a mnohé další přístroje. Prozatím si dokáže z "elektromagnetického vzduchu" vzít zhruba pět miliwattů.

Vědci z výzkumného střediska Nokie v anglickém Cambridge však chtějí, aby to bylo alespoň desetkrát více. Pokud by byl telefon schopný z okolí získat až padesát miliwattů, stačilo by to k dobití vypnutého telefonu. Doba nabití by sice byla mnohem delší než s klasickou nabíječkou, ale vše by bylo na druhou stranu mnohem jednodušší.

A kdy bychom se nabíječek mohli definitivně zbavit? "Implementovat tuto technologii do telefonů bude možné během tří až čtyř let," řekl Markku Rouvala, jeden z vývojářů společnosti Nokia.

Nokia není rozhodně první firmou, která se snaží o výrobu samonabíjecího mobilu. Nedávno jsme vás informovali o americké technologii, která přeměňuje zvukové vlny na elektrickou energii - čtěte: Samonabíjecí mobil už brzy: nabíječkám zvoní hrana.