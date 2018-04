Samonabíjecí mobil už brzy: nabíječkám zvoní hrana

Technologie je založena na principu piezoelektrického jevu. Ze zvukových vln se pak pomocí speciálních piezoelektrických měničů docílí vzniku elektrické energie. Takovými zvukovými vlnami by mohl být i například lidský hlas. Stačilo by tedy obvolat pár známých a baterie vašeho telefonu by byla rázem nabitá.

Nutno dodat, že velikost piezoelektrických součástek se pohybuje v řádech nanometrů. Hloubka měniče, který nyní představili vědci z americké Texas A&M University, je pouhých 21 nanometrů a má téměř stoprocentní účinnost. Pro srovnání dodáme, že průměr vlasu člověka je přibližně 100 000 nanometrů.

Pokud by se technologie profesora Tahira Cagina ujali výrobci mobilních telefonů a piezoelektrické měniče se začaly implementovat do baterií, nabíječkám by patrně brzy odzvonilo. Nechme se překvapit, zda se vědcům v zámoří podaří dovést originální nápad do konce.