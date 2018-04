Sám rozhodni, kolik zaplatíš. T-Mobile spouští unikátní distribuci hudby

Operátor tím potvrdil původní informaci o chystaném revolučním způsobu distribuce hudby. - čtěte T-Mobile vám prodá hudbu za částku, kterou si sami určíte

Skladby nabízené na portálu t-music budou ve formátu MP3 a to bez ochrany DRM. Zpočátku bude album nabízeno v kvalitě 320 kbps, zástupci operátora však nevylučují, že v závislosti na zatížení serveru se kvalita později sníží. Oproti ostatním skladbám umístěným na zmíněném portálu budou moci nové album stahovat i ti zákazníci, kteří jinak služeb T-Mobile nevyužívají.

Princip placení je založen na takzvaných Premium SMS, kdy si zákazníci sami po stažení skladby určí cenu. Dle užitého čísla pak mohou kapele zaslat 0 až 297 korun. Pokud se zákazníkům nebude album líbit, nemusí za něj platit nic. "Strach nemáme, protože i kdyby nikdo nic neposlal, máme co jíst. Navíc za námi stojí velký sponzor, bez kterého bychom tak odvážní být nemohli," řekl Honza Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout.

Pokud se model unikátního zpoplatnění alba osvědčí, bude v něm operátor pokračovat i do budoucna. Už dnes je v plánu například spolupráce s kapelou UDG.

Reakci Čechů lze těžko odhadnout

Jak na tento krok budou fanoušci reagovat, hudebníci prozatím jen tipují. "Rád bych to odhadl, ale tohle jsou u nás přeci jen neprobádané vody," soudí Homola. "Není to žádný kalkul, zkoušíme jen nové možnosti," dodal na dotaz, zda si od nového principu prodeje slibuje kapela vyšší zisky. Upozornil na to, že mentalita Čechů je oproti zahraničí odlišná a nelze tak předem odhadnout, zda bude nový model úspěšný.

V zahraničí podobný princip prodeje nového alba použila například kapela Radiohead. Minimální suma byla půl libry plus poplatek za bankovní převod v podobné výši. Nejnižší částka, kterou za nové album In Rainbows mohou fanoušci zaplatit je tedy v přepočtu asi třicet korun, což je suma běžně požadovaná za stažení jediné skladby. Kapely se tím snaží omezit stahování nelegálních kopií alb z interentu. Motivují lidi k platbě i minimálních částek, protože třicet korun je víc než nic.

Album s názvem Karton veverek bude na portálu t-music dostupné od 1. března, celý měsíc před jeho oficiálním uvolněním na tradičních CD nosičích. Od 12. února si budou moci zájemci na stejném místě prohlédnout nový videoklip kapely k úvodní skladbě Kapela na šňůře.