Měla občany varovat před hrozbou, po útoku v Nice však hodiny mlčela

Vládní aplikace byla vymyšlena speciálně pro podobné kritické situace, ke stažení byla krátce před zahájením letošního fotbalového šampionátu, který hostila právě Francie (více zde). SAIP (Système d’alerte et d’information des population - Systém varování a informování obyvatel) má vyslat varování občanům, kteří si ji stáhli do svých chytrých telefonů, a to v případě, že se vyskytují v místě, kde hrozí atentát.

„Proč tedy aplikace mlčela ve chvílích, kdy Nice zachvátila hrůza a panika z kamionu šířícího zkázu na promenádě?“ ptá se list Libération, který o selhání aplikace informoval v pátek na svém webu.

První informace o hrůzném čtvrtečním řádění kamionu na místě, kde se v tu chvíli pohybovalo na 30 tisíc lidí, se objevily ještě před jedenáctou hodinou večerní. Ale podle SAIP se nic nedělo. A tak tomu zůstalo i o 30 minut později, kdy byli lidé starostou Nice a zakrátko i prefekturou nabádáni, aby zůstali doma.

Následně četnictvo žádalo obyvatele, aby neznemožňovali policejní operaci, radnice vybízela k solidaritě a ministerstvo vnitra dávalo doporučení - jen podle aplikace se pořád nic nedělo, pozastavil se deník a dodal, že takové mlčení šokovalo a naštvalo spoustu lidí; od června si ji totiž mohly stáhnout statisíce a možná i miliony občanů.

Zatímco ministerstvo vnitra a vládní informační služba slibovaly, že aplikace bude s to reagovat během 15 minut, ve skutečnosti přerušila své mlčení až v pátek 01:34. Zatím si lze jen domýšlet, zda došlo k chybě, anebo je celý systém příliš těžkopádný.

Zástupci firmy, která aplikaci vyvíjela a měla spravovat, byli sice v pátek předvoláni na ministerstvo vnitra, ale slabiny měly být podle listu odhaleny a napraveny mnohem dříve. Útěchou sotva může být, že přenos informací přes sociální sítě fungoval.

Útok ozbrojeného šoféra, který vjel ve čtvrtek večer úmyslně do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily, nepřežilo 84 lidí. Na místě zůstaly i desítky zraněných (více zde).