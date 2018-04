Sáhli jsme si na nové Sony Ericssony, zákazníky rozhodně nezklamou

Všechny tři novinky pokračují v novém stylu, který má svého výrobce dostat zpět na výslunní. A zjevně se to daří. Kristian Tear, viceprezident globálních prodejů a marketingu značky uvedl, že nové modely dostaly Sony Ericsson v prvním čtvrtletí letošního roku zpět do černých čísel.

Všechny novinky mají společný designový styl, který Sony Ericsson nazývá Human curvature. Jinak jsou to ale zcela odlišné přístroje.

Xperia X8 je pokračovatelem řady androidích smartphonů a svou výbavou i cenou se zařadí pod současné modely X10, X10 mini a X10 mini pro. A to i přesto, že nabídne větší displej než mini varianty.

Model Yendo spadající do řady hudebních mobilů Walkman má sice design xperií a používá stejné uživatelské prostředí, není to ale chytrý telefon. A konečně klasický typ Cedar je dalším zástupcem ekologické řady Green Heart a zaměřuje se na komunikaci přes sociální sítě.

Xperia X8 – android pro všechny

Malé Xperie X10 nejsou vzhledem ke své výbavě drahé (více o nové Xperii X10 mini pro čtěte zde), X8 se ale cenou zařadí ještě pod ně. Je tu sice pár ústupků ve výbavě, ale na druhou stranu také větší třípalcový displej s rozlišením 320 x 480 pixelů, tedy původním standardem Androidu. To znamená asi nejsnazší kompatibilitu aplikací.

Od stájových kolegů přebírá X8 všechny důležité funkce. Je tu tedy wi-fi, GPS, Bluetooth, 3,5 mm jack a další dnes již téměř nepostradatelné funkce. V porovnání s řadou Android telefonů si X8 ponechává stále velmi kompaktní rozměry, které se spíše než k HTC Desire blíží menším Xperiím X10. Díky tomu telefon padne příjemně do dlaně.

Větší displej má výhodu nejen v jemnějším zobrazení. Pohodlně se na něj totiž vejde virtuální QWERTY klávesnice, kterou malé Xperie mini postrádají (byť u mini pro nás to vůbec netrápí). Psaní textů je tak snazší, prohlížení internetu příjemnější. Třípalcový displej ale stále znamená, že uživatel dobře palcem dosáhne do všech rohů, kde se nachází základní zkratky uživatelského prostředí UXP.

Kromě klávesnice je v něm novinkou i jeden poměrně důležitý widget. Sony Ericsson zřejmě vyslyšel nářky na hůře přístupné vyhledávání v telefonním seznamu a připravil nástroj, který vás k němu rovnou zavede. K dispozici je v tu chvíli elegantní průhledná numerická klávesnice s vyhledáváním pomocí slovníku T9.

Fotoaparát mobilu přišel o automatické ostření i přisvětlovací diodu. Jeho ostatní, jen velmi jednoduché možnosti, ale zůstaly zachovány.

Ovládání je jinak zcela stejné jako u předchozích Xperií. Je ale znát, že Sony Ericsson na vylepšování svého prostředí UX Platform pracuje. Android na představeném přístroji běžel bez zaškobrtnutí a velmi svižně, snad se tedy zbavil dětských nemocí z modelu X10. - čtěte Recenze: Sony Ericsson Xperia X10 má své mouchy, přesto po něm zatoužíte

Sony Ericsson Xperia X8 technická specifikace:

Rozměry: 99 x 54 x 15 mm

Hmotnost: 104 gramů

UMTS 900/2100 MHz

HSPA

GSM 850/900/1800/1900

EDGE

wi-fi

Operační systém: Android 1.6 Donut

Timescape

Widgety

Procesor: 600 MHz

Kapacitní dotykový displej: TFT; 320 x 480 obr. bodů; 16 milionů barev; 3 palce

Fotoaparát: 3,2 megapixelu; geotagging

Pohybový senzor

Hudební přehrávač

FM rádio

Audio konektor 3,5 mm

A-GPS

Wisepilot turn-by-turn navigace (zkušební verze)

Google Maps (Street View)

Bluetooth (A2DP)

USB Mass Storage (microUSB konektor)

Internetový prohlížeč WebKit

Push e-mail

Exchange ActiveSync - Dataviz RoadSync

Vestavěná paměť: 128 MB

Paměťové karty: microSDHC (až 16 GB; 2 GB v balení)

Vyhledávání Google

Google Talk

YouTube

Facebook

Barevné varianty: bílá, tmavě modrá/bílá, světle modrá/bílá, růžová/bílá, stříbrná/bílá

Yendo – konečně zase Walkman

Sony Ericsson Yendo je snad po roce a čtvrt prvním novým Walkman telefonem. Co se dotykových modelů týče, tato prodleva je ještě delší, jelikož posledním takovým přístrojem byl model W950. Yendo je relativně malý telefon, který bude patřit mezi levné dotykáče. Cena bude jistě nižší než u Xperií. S nimi má ale Yendo společné uživatelské prostředí UX Platform. To tentokrát Sony Ericsson narouboval na svou vlastní platformu, Yendo tedy nemá Android a není to smartphone.

I přesto je ovládání velmi podobné Xperiím, Sony Ericsson tak zahajuje stejný přístup jako Samsung se svým prostředím TouchWiz. Čtyři ikony v rohu, menu "vytahované" ze spodního okraje obrazovky a několik stran hlavní obrazovky, to vše má Yendo společné s Xperiemi. Chybí jen vytahovací stavový řádek v horní části. Telefon má také jen jedno ovládací tlačítko, které slouží pro návrat do menu nebo na úvodní obrazovku. V menu slouží k návratu o úroveň výše vždy klávesa, která se objevuje v horní části displeje.

Z používání nového Walkmanu jsme neměli tak dobrý pocit jako z Xperie X8, displej přeci jenom reaguje na pokyny uživatele o něco méně přesně a uživatelské prostředí bylo pomalejší než bychom si přáli. Ale to vše se samozřejmě může v prodejních verzích snadno změnit.

Design Yenda odpovídá malým Xperiím X10 mini, telefon je ale o něco málo větší. Displej přitom zůstal na úhlopříčce 2,6 palce a rozlišení 320 x 240 bodů. Další výbava je vcelku základní, je tu 2Mpix fotoaparát, 3,5 mm jack, Bluetooth nebo FM rádio a podpora Javy, na pokročilejší funkce jako wi-fi nebo GPS ale musíme v této kategorii zapomenout.

Telefon je vyroben z lesklých plastů a bude se dodávat s variací barevných krytů. Lesklé plasty na nás nepůsobí příliš hodnotným dojmem, ale cílové skupině se pravděpodobně budou zamlouvat. Žádné konstrukční nedostatky jsme na žádné z novinek prozatím nenašli.

Sony Ericsson Yendo technická specifikace:

Rozměry: 93,5 x 52 x 15,8 mm

Hmotnost: 81 gramů

GSM 900/1800

EDGE

Proprietární operační systém Sony Ericsson

Procesor: 720 MHz

Dotykový displej: TFT; QVGA; 262 000 barev; 2,6 palce

Fotoaparát: 2 megapixely

Hudební přehrávač Walkman

FM rádio

Audio konektor 3,5 mm

Bluetooth (A2DP)

USB Mass Storage (microUSB konektor)

Internetový prohlížeč Obigo Q7

E-mailový klient

Java

Vestavěná paměť: 5 MB

Paměťové karty: microSDHC (až 8 GB)

Vyhledávání Google

Facebook

Twitter

Orkut

Dvě hry

Výdrž na příjmu: 312 hod.

Hovorový čas: 3,5 hod.

Barevné varianty: černá, modrá, zelená, růžová, fialová, červená, stříbrná, bílá, žlutá

Cedar – obyčejný mobil, který si na nic nehraje

Komu všudypřítomné dotykové modely nevoní, může se poohlédnout po novém Sony Ericssonu Cedar. Botanické jméno není bezúčelné. Telefon výrobce uvádí jako ekologicky přátelský přístroj. Má úspornou nabíječku, je vyrobený z recyklovatelných plastů, použitá barva je ředěná vodou, manuál je pouze elektronický a ekologicky příznivé je i samotné balení.

Cedar má klasickou koncepci, což byla vždycky silná disciplína Sony Ericssonu, a tato novinka by měla zákazníky opět výrazně zaujmout. Design navazuje na další aktuální modely výrobce s výrazně tvarovanou zadní částí. Celkově má ale docela konzervativní vzhled a to by se mnoha zákazníkům mohlo líbit. K dispozici budou dvě barevná provedení: černo-stříbrné a černo-červené.

Do ruky padne Cedar perfektně. Žádné výhrady nemáme ani ke klávesnici, která nabízí dostatečně velké klávesy s dobrým zdvihem i dostatečnými mezerami. Displej je jasný a má velmi jemné zobrazení. Jeho velikost odpovídá dané kategorii.

Ač Cedar vypadá jako obyčejný mobil, tak úplný low-end to rozhodně není. Podporuje sítě třetí generace, lze s ním pohodlně přistupovat na internet (prohlížeč Access NetFront 3.5) a pomocí widgetů se snadno dostávat na komunitní portály jako je Facebook nebo MySpace. Samozřejmostí je emailový klient včetně podpory Microsoft Exchange.

Někoho může odradit jen dvoumegapixelový fotoaparát, ale na druhou stranu má telefon videokameru se záznamem 30 snímků za vteřinu, má i diktafon, rádio, umí streamovat videa a další multimediální funkce. S rozměry 111 x 49 x 15,5 mm nepatří Sony ericsson Cedar mezi úplné trpaslíky, ale alespoň se bude dobře držet v ruce. Hmotnost 84 gramů je pak na danou kategorii zcela obvyklá.

Sony Ericsson Cedar technická specifikace: