Sahá TV Nova po třetí licenci?

Současné dění kolem TV Nova vůbec nepřispívá průhlednosti majetkových vztahů okolo nejsledovanější české televize a postupem času se ukazuje, že veřejnost není jediná, kdo má zmatek v majetkových vztazích a sférách vlivu.

Mobil server tu není od toho, aby komentoval současné dění v TV Nova - trefné komentáře se můžete dočíst spíše na iPortu. Nicméně jednání a dění kolem třetí mobilní licence ukazují, že se s mediální skupinou kolem TV Nova budeme možná setkávat více. Proč? V poslední době se totiž stále častěji objevují neoficiální informace potvrzené z více zdrojů, že jedna ze společností kolem TV Nova - a to vlivná Beseda Holding a.s. - má eminentní zájem o třetí licenci. Již se začíná objevovat i konkrétní jméno zahraničního partnera, jenž by do celého podniku vložil potřebné know-how. Partnerem konsorcia by se totiž měla podle neoficiálních informací stát kanadská telekomunikační společnost Telesystem International Wireless Inc (TIW).

TIW je společnost, která má o český trh značný zájem - její specializací jsou právě "specifické" regiony vyznačující se nutností zvláštního přístupu k trhu a k jeho odlišnostem. TIW je podílníkem sítí provozovaných v Rumunsku (MobiFon - 62% podílu, partnerem AirTouch a místní pošty, obchodní jméno Connex), Indii, Brazílii (síť na TDMA) a Číně (provincie Hunan). Dále provozuje pagingové sítě v Mexiku a Nizozemí a je podílníkem Dolphin Telecom plc, firmě zaměřené na budování celoevropské radiové trunkové sítě založené na technologii Tetra. Společnost má přes 1,4 milionu klientů v mobilních a pagingových sítích.

TIW se účastnila již prvního tendru o licenci GSM-900 MHz spolu s Telecom France v konsorciu MoNet.

Pokud jsou neoficiální informace pravdivé, začíná vznikat velmi významná klika Beseda Holding - TIW, jež by se mohla výrazně zapojit do boje o třetí licenci. Beseda Holding přes svoje personální a majetková propojení (viz výpis z Obchodního rejstříku) zasahuje do mnoha společností, především pak do TV Nova a Prima televize, dále pak některá vydavatelství a další významné či zajímavé společnosti, jako třeba Erika zajištující výherní a erotické telefonní linky.

Bývalý šéf ČNTS a stále ještě pán nad TV Nova Vladimír Železný nedávno prohlásil směrem k novému šéfovi ČNTS Vávrovi, že v minulosti televizní obrazovku používal ke "svým vlastním politickým hrátkám" (Právo 5.6.1999). Jistě: jde o vylévání bolavého srdéčka odešlého šéfa, ale poukazuje to na to, že minimálně někoho napadlo, že televizi lze zneužít k ledasčemu.

Celá bojová hra o třetí licenci tak dostává další zajímavý rozměr: už dnes nestojí otázka tak, kdo z uchazečů o licenci bude více riskovat, kdo bude triumfovat technicky a marketingově.

Nyní půjde i o základní otázku české politoekonomiky (jinak to nelze nazvat): je důležitější mít řádný lobbing, nebo perfektní technickou a marketingovou strategii?