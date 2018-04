Sagemy nové a inovované

Na veletrhu Telecom 99 nechyběla samozřejmě ani francouzská zbrojovka tedy divize, která se zabývá vývojem, výrobou a vším možným kolem mobilních i poevných komunikací.

Pozvolna začneme představovat novinky a stařinky v novém kabátě. V první řadě se tedy jedná o telefon MC825 FM, který je samozřejmě dualbandový, funkčně odpovídající jeho kolegům bez označení FM, ale má navíc integrované stereo FM rádio, což není špatná funkce.

Telefon dokáže obsáhnout celé pásmo FM, jako na obyčejném rádiu. To lze samozřejmě zapnout na hlasitý odposlech, což je defacto i funkce handsfree při telefonování.

Talk time se pohybuje kolem 3 hodin a v FM módu je rádio schopné přežívat po 16 hodin se sluchátky nebo po 6 hodin v hlasitém odposlechu. Pokud neposloucháme rádio, zůstane telefon v pohotovostním režimu až 90 hodin. Telefon má paměť na 6 stanic.

Ostatní proporce jsou: hmotnost 152 gramů a rozměry 132x50x26 mm. Na první pohled vypadá designově stejně jako ostatní Sagemy řady 8xx s tím, že i tento model má dvouřádkový textový displej.

Sagem MC 959

Tento zcela nový elegán nové řady je na první pohled unikátní kousek. Bohužel informace máme k dispozici pouze ve francouzštině, takže pokud uvedu nepřesnost, nedivte se. Francouzsky se umím zeptat pouze jak se máš?, Umíte francouzsky? a pak také miluji tě, což zná dnes již skoro každý. Doufám, že se má první lekce tedy obejde bez slovníku a pro vás přinese dostatek informací.

Telefon, který vidíte na obrázku je dualbandový, má aktivní flip, který má tři pevnější fáze. Na obrázku je vidět ta poslední, ve které je telefon ideálně připraven pro hlasité telefonování.

Přístroj má ontegrovaný HW modem a vibrační zvonění, což je v jeho standardní výbavě již od řady 8xx a v lepší výbavě již od řady 9xx.

Displej je dvoumódový a lze připínat mezi 8 řádkovým módem a 4 řádkovým módem - tzv. lupou.

Pod displejem jsou dále tři programovatelné klávesy, což je také jistá inovace.

MC959 disponuje funkcí EFR, což dnes snad již všechny nové telefony. To jí umožňuje (pokud to podporuje operátor) aby byl zvuk přenášen na vyšší frekvenci. V praxi to znamená, že to prostě nešumí. Tedy šumí, ale méně.

Nový Sagem obsahuje funkce kalkulačka, bioritmy, kovertor Euro a odpočet času. Budík, hodiny a datum snad nemusím ani dále uvádět.

Telefon má paměť na 250 tlefonních čísel a automatické opakování. Dále má telefon paměť na 20 SMS zpráv.

Výdrž na Li-Ion bateriích se pohybuje v průměru kolem 4 hodin hovoru a 200 hodin v pohotovostním režimu. Hmotnost telefonu se dostala na 95 gramů a jeho rozměry jsou 116,5x45,5x18,5 mm.

Dalším telefonem, který nám Sagem přichystal je Sagem MC 932.

Tento telefonek má podobné vlastnosti modelu 959, což znamená, že je to dualband, má vibrační zvonění, vlastní grafický displej, obsahuje stejné aplikace, ale má již méně paměťových míst má jich 100. Pro SMS zprávy má tento telefon 10 paměťových pozic.

Dále jsou zde již tři programovatelné klávesy, což je od 8xx řady rozšíření.

Telefon disponuje krom vibračního zvonění i možnost výběru ze 40 melodií, což je u Sagemu vcelku velký pokrok.

Jeho baterie je Ni/MH, ale přístroj zvládne již jen 1 hodinu a 45 minut hovoru a nebo 130 hodin v pohotovostním módu.

Proporce zůstávají hmotnost 119 g a rozměry 116,5x45,5x18,5 mm.

Jen je škoda, že jsem v informačních materiálech nenašel zdali telefony podporují WAP, či jiné novosti. Jelikož jsou poměrně nové, neuškodilo by jim nic z nových technologií. Další výtka bude směřovat na absenci IrDA portu nebo na vynechání zmínky z popisu produktů. IrDA je v dnešní době, kdy se rozjíždí trh s PDA docela podstatná záležitost a přeci jen propojování kabelem již dnes pomalu vychází z módy.