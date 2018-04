Sagem X7 na CeBITu - výborný fotoaparát (první dojmy)

Sagem X7 je nástupcem velmi populárního modelu X6. Ten se prodává od podzimu i u nás, ale je poněkud ve stínu konkurentů, prodává se totiž jen ve volném prodeji. Je to ale škoda, jedná se o velmi zajímavý a povedený telefon. To pak platí i o novém modelu X7, který by se měl, alespoň podle našich informací, již objevit v nabídce některého z našich operátorů. Sagem X6 zaznamenal v ve světě velký prodejní úspěch a pomohl Sagemu třeba k prvenství na francouzském trhu v loňském roce.

Sagem X7 je předchozímu modelu X6 v mnohém podobný, ale ve většině parametrů je lepší. Stejný zůstal rozměrný TFT displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a téměř stejné jsou i rozměry obou telefonů. O Sagemu X7 nelze říct, že je to elegán každým coulem, má spíš hodně konzervativní a asi i trochu nezáživní design. Předchozí model X6 je rozhodně nápaditější. Asi jediná závažnější výtka u modelu X7 směřuje k klávesnici. Ta má sice větší tlačítka než model X6, ale jsou příliš zapuštěná. Vadí to hlavně u ovládacího kříže a kontextových kláves. Zajímavostí je přehození zeleného a červeného tlačítka. Stejnou operaci chystá u nových modelů i Motorola a tak asi už úplně všechny telefony budou mít zelené tlačítko vlevo a červené vpravo.

Již Sagem X6 patřil mezi nejlépe fotící telefony v Evropě. Fotoaparát obou modelů má sice rozlišení jen 640 x 480 obrazových bodů, ale Sagem X7 má navíc CCD čip. Právě CCD čip nabízí lepší fotografie než všeobecně používaný čip CMOS. Sagem X7 umí navíc pořizovat i zvukové videozáznamy. I jejich kvalita je velmi vysoká, alespoň co se přehrávání na displeji týče. Z dalších inovací můžeme zmínit podporu Javy, jejíž absence byla modelu X6 vyčítána. Nové je i hlavní menu, které je nyní ikonové a na jeden displej se vejde všech devět položek. Další menu jsou již stejně koncipovaná jako u Sagemu X6. I samotné menu telefonu je rychlejší než u modelu X6. Třeba prohlížení fotografií po náhledech je přímo bleskové. Celková paměť telefonu je necelých 2,5 MB, což je pro běžný provoz dostačující.

Sagem X7 je zajímavý telefon s velmi dobrou výbavou, kvalitním fotoaparátem a perfektním displejem. Poněkud nás zklamal design telefonu, který je až příliš nenápadný, a výhrady máme i k klávesnici. Ta je lepší u modelu X6. V každém případě se Sagemu X7 bude v příštích dnech věnovat podrobněji. Nabídneme vám fotografie pořízené telefonem, videozáznamy a další podrobné informace.