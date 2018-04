Sagem X6 - je lepší než Sony Ericsson T610? (první dojmy)

Nabídka telefonů s integrovaným fotoaparátem se pomalu, ale jistě rozrůstá. Dnes vám představíme nový přírůstek v této kategorii, Sagem X6. Tento přístroj bude patřit k nejlevnějším telefonům s integrovaným fotoaparátem na trhu, reálná je cena pod 10 000 Kč za nedotovaný telefon. Pokud se obáváte, že relativně nižší cena bude příčinou ochuzené výbavy, jste na omylu. Naopak, tento Sagem patří mezi výborně vybavené telefony a například právě jeho fotoaparát nabízí nejširší nabídku možností.

Sagem X6 je druhým modelem výrobce s barevným displejem. Tím prvním je model X5, který se prodává již od podzimu loňského roku. Sagemu se model X5 (a jeho varianty X5d a X5m) povedl a zajistil mu slušný úspěch a zvýšení tržního podílu. Nový model X6 je v mnoha směrech ještě lepší než model X5, takže lze i v jeho případě předpokládat úspěšné tažení. Sagem X6 by se měl začít prodávat v těchto dnech, na našem trhu můžeme počítat se zahájením prodeje na začátku července.

Ani malý, ani přerostlý

Sagem X6 není drobeček. Telefon má velký displej a možná i díky integrovanému fotoaparátu je o něco větší, než je dnešní průměr. Pro porovnání, telefon je zhruba stejně velký jako Nokia 3510(i) a o málo větší než Sony Ericsson T610, s kterým bude tento Sagem na trhu soupeřit. Rozměry X6 jsou 110 x 45 x 22 mm a jeho hmotnost je 106 gramů.

Střídmost nade vše

Tvar Sagemu X6 je střídmý a možná trochu fádní. Někomu se jistě budou líbit jeho strohé tvary a jednoduché tvary, jiným se bude zdát nudný. Telefon má výměnné kryty, takže si jej můžete obléct dle svého vkusu. Námi testovaný vzorek byl vyroben v kombinaci stříbrné a modré barvy. Přední panel je modrý, pouze okolo dvou funkčních kláves a čtyřsměrného kurzorového kříže zabíhá do modrého pole stříbrný výběžek. Je to zajímavý designérský počin, telefon je tak v záplavě konkurence nepřehlédnutelný a originální.

Plasťák

Klávesnice telefonu je poměrně malá, musela ustoupit obřímu displeji, který zabírá téměř polovinu přední strany telefonu. Boky přístroje jsou hladké, žádná tlačítka na nich nenajdete, pouze na pravém boku je okénko infraportu. Systémový konektor je na spodní části telefonu a objektiv fotoaparátu v horní zadní části telefonu. Zadní kryt má zajímavou povrchovou úpravu a díky ní v ruce neklouže. Okolí objektivu a pojistka krytu jsou vyrobeny z pochromovaného plastu, takže i zezadu to telefonu docela sluší. Jen škoda, že výrobce použil takové plasty, které si na nic nehrají a vypadají nadmíru plastově. Například předchozí model X5 je vyroben na pohled z kvalitnějšího plastu.

Displej přes polovinu telefonu

Přístroji vévodí přímo obří displej s úhlopříčkou 51 milimetrů a rozlišením 128 x 160 obrazových bodů. Rozměry nejsou vše, důležitým faktorem je i použitá technologie a čitelnost displeje. I s tím se Sagem utkal bez kompromisů, takže displej tohoto telefonu můžeme zhodnotit jako jeden z nejlepších na trhu. V současné chvíli je to spolu s displeji Samsungu, Panasoniku a Sharpu nejlepší barevný displej na trhu. Jedná se o aktivní (TFT) displej se schopností zobrazit 65 000 barev. Nabízí ostrý a jasný obraz, výrazné barvy a je perfektně čitelný.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde na vás čeká 80 fotografií displeje Sagemu X6.

Dvě velikosti fontu

Telefon barevný displej nevyužívá vždy naplno a i jeho obrovská plocha zůstává někdy nevyužita. Animované menu může mít čtyři varianty, displej v pohotovostním režimu lze vylepšit tapetou, a to jak obrázkem, tak pořízenou fotografií. V hlouběji zanořených položkách menu ale telefon občas zobrazí nabídku jen na jednom řádku, v kterém rotují nabízené možnosti, místo aby je zobrazil najednou. To ale neplatí absolutně, někdy je nabídka „rozložená“, někdy se schovává do jednoho řádku. Základní font je velký a výborně čitelný, v případě textových zpráv můžete font zmenšit. Rozdíl ve velikosti velkého a malého fontu je docela markantní, s menším fontem získáte ale jen jeden řádek navíc (7/6 řádku). Důvodem jsou velké mezery mezi řádky. Není to ale nijak podstatná chyba, spíš jen piha na kráse. Díky displeji je práce s telefonem velmi pohodlná. Pro představu, jak vypadá menu telefonu, vám nabízíme druhou část článku, kde najdete množství fotografií displeje.

Menu na několik způsobů

Trochu horší je to s klávesnicí. Mechanicky je bezchybná, ale rozměry tlačítek jsou minimální, naštěstí alespoň nejsou úplně u sebe. Nelze říci, že by klávesnice byla úplně špatná, ale známe i pohodlnější. Menu telefonu je pro majitele telefonů jiných značek, než je Sagem, poměrně komplikované, ale poměrně rychle si lze zvyknout. Do menu se vstupuje pomocí kurzorového kříže, nebo přes obě kontextové klávesy. Těm lze přiřadit jednu funkci, která se zobrazí po stisknutí. Pak stačí kontextovou klávesu a jste tam, kde jste chtěli být. Druhou možností je stisknout kontextovou klávesu a pomocí šipek listovat zkrácenou nabídkou. Volbu opět potvrdíte kontextovou klávesou. Poměrně vtipné a praktické řešení.

Zoomujte dvakrát, třikrát, čtyřikrát

Vedle barevného displeje je hlavním lákadlem telefonu integrovaný fotoaparát. Jak jsme již uvedli, je na zadní straně přístroje a je krytý posuvnou krytkou. Vedle objektivu je miniaturní zrcadlo, abyste mohli pořídit autoportrét. V tomto případě totiž na displej logicky neuvidíte. Fotoaparát nabízí maximální rozlišení snímku 640 x 480 obrazových bodů a má nadstandardní čtyřnásobné přiblížení (zoom). To ale není optické, jen digitální. Nikoliv však výřezem, jak je někdy zvykem, ale v plném rozlišení snímku. Ovládání fotoaparátu je snadné. Stačí zvolit tuto funkci, namířit a stisknout. Zoom nastavujete pomocí kurzoru vertikálním směrem, horizontálně volíte snímací režim (portrét, krajina, noc a normální režim). Pokárat musíme poněkud pomalejší ukládání snímku v plném rozlišení, nutno však podotknout, že jsme měli k dispozici předprodejní verzi přístroje.

Kvalitu fotografií pořízených Sagemem X6 můžete posoudit v druhé části článku. Stačí kliknout na obrázek.

Čáry máry - udělejte si s obrázkem, co chcete

Pokud již máte snímek pořízený, můžete začít experimentovat. Sagem X6 nabízí nejvybavenější editor obrázků, který jsme zatím v běžném mobilu viděli. Nabídka funkcí se téměř vyrovná jednoduchému editoru obrázků v počítači, posuďte sami: obrázek (nejen fotografii) můžete zvětšovat (libovolnou část), můžete upravovat jas, změnit barevný obrázek na monochromatický, vytvořit efekt sépie, negativu, reliéfu a plakátu, můžete zvolit režim solarizace, nastavit sytost a můžete obrázek i zostřit či rozostřit. Na mobilní telefon je to opravdu pestrá paleta funkcí, které mohou Sagemu závidět i asijští výrobci. Výsledná kvalita fotografií je průměrná, pro MMS zprávy vynikající, pro posílání na počítač uspokojující. Žádné zázraky čekat nemůžete, ale s ohledem na konkurenci můžeme fotoaparát Sagemu hodnotit nadprůměrně. Pouze doporučujeme fotografovat s minimálním odstupem dvou metrů, jinak je obrázek v okrajích příliš zdeformovaný. Výsledky si můžete prohlédnout v druhé části článku.

Paměť slona

Pořízené fotografie můžete buď přímo odeslat pomocí MMS (i s melodií či hlasovou poznámkou a samozřejmě i textem), nebo je můžete uložit do paměti telefonu. Ta má kapacitu 2,3 MB, takže se do telefonu vejde opravdu hodně. Paměť je sdílená, ukládáte do ní obrázky, MMS, fotky, melodie, hlasové poznámky, kontakty a záznamy s diáře. Telefon u multimediálních záznamů ukazuje, jak je který veliký, takže si můžete udělat dobrý obrázek, jak velké ta která položka zabírá místo. Do této sdílené paměti se neukládají jen SMS, pro které má telefon vyhrazené jiné místo, do kterého se vejde 100 zpráv.

Seznam jak má být

Do telefonního seznamu telefonu můžete ukládat vícepoložkové kontakty. Ke každému jménu lze zaznamenat tři čísla, elektronickou adresu, poznámku a fotografii (při volání zobrazuje fotografii přes celý displej, nesmí ale být duplicitní záznam na simkartě). Kontakty lze třídit až do patnácti skupin volajících, u kterých lze volit jméno, obrázek, melodii a režim vibrací. Stejně obsáhlý je diář, který nabízí denní, týdenní a měsíční náhled a pro každý den nabízí přehled po hodinách. Mezi manažerské funkce můžeme počítat kalkulačku, převodník měn, budík a poznámkový blok. Telefon nabízí i funkci nazvanou stopky, ale o co by se mělo jednat, se nám nepodařilo vypátrat.

Co se nikam nevešlo

Nový Sagem X6 má hlasité handsfree, má hlasový zápisník, do kterého můžete ukládat až půlminutové poznámky. Připojení do světa zajišťuje GPRS v konfiguraci 4+1, nebo 3+2 timeslot a v telefonu samozřejmě nechybí ani wapový prohlížeč. V jeho případě je opět nespornou výhodou rozměrný barevný displej. V telefonu najdete i dvě hry, ale Java aplikace telefon nepodporuje, pouze systém In-Fusio, který ale pro změnu nic neříká našim operátorům. Připojení k počítači je možné pomocí infraportu, nebo přes datový kabel. U operačního systému Windows XP lze z telefonu bez jakékoliv instalace ihned stahovat fotografie. Výrobce dodává i kompletní synchronizační software. Na úplný závěr ještě dodejme, že telefon nabízí polyfonní melodie, které se sice těm z asijských telefonů nevyrovnají, ale nejsou špatné. Pochválit musíme i výdrž telefonu, při aktivovaném úsporném režimu nám na jedno nabití baterie vydržel téměř pět dnů na příjmu.

V druhé části článku můžete Sagem X6 porovnat s konkurenčními telefony a také například s modelem X5. Stačí kliknout na obrázek.

Zaujal vás?

Nový Sagem X6 je velmi zajímavý telefon s výborným barevným displejem, nadstandardně vybaveným fotoaparátem a celkově nadprůměrnou výbavou. Příliš konkurentů zatím na trhu nemá, klasicky koncipovaných mobilů s integrovaným fotoaparátem je zatím jako šafránu. Sagemu konkuruje Nokia 7250 a Sony Ericsson T610. Oba jsou ale dražší, Nokia podstatně, Sony Ericsson o dva až tři tisíce, záleží na ceně Sagemu X6. Ta zatím nebyla přesně stanovena, podle předběžných informací a cen ze zahraničí by se měl telefon bez problémů dostat pod 10 000 Kč. Za tuto sumu se jedná o velmi zajímavou nabídku. Sagem se může svým konkurentům postavit čelem. Nemá sice tolik funkcí jako Nokia a Sony Ericsson, patří ale také do jiné kategorie. Nic podstatného mu ale nechybí a většině zákazníků musí jeho výbava bohatě stačit. Recenzi telefonu vám přineseme, jakmile budeme mít k dispozici českou prodejní verzi telefonu.