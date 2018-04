Sagem WP11-30: příjemný mobil pro pevnou linku (recenze)

Základna a sluchátko

Hned na začátku recenze musím čtenáře upozornit, že k testování byl zapůjčen kus, který ještě není připraven k prodeji. Od normálního výrobku se lišil pouze několika nepřeloženými nabídkami v menu.

Základna má vedle nabíjecí prohlubně pouze jeden ovládací prvek. Tím je tlačítko pro paging, které při delším stisku zahajuje dialog pro přihlášení dalších sluchátek. Vedle tohoto tlačítka svítí červená kontrolka - to pokud je sluchátko uloženo k základně a probíhá jeho nabíjení. Zelená kontrolka svítí, pokud probíhá hovor, nebo bliká, pokud přihlašujete další sluchátka (celkem pět). Na zadní straně jsou úchytky pro telefonní a napájecí kabel. Kabely mají odlišné koncovky, takže nesprávné zapojení nehrozí. Při uvedení do provozu je nutné kabely protáhnout skrz klín, který drží základnu. Klín lze nasadit dvěma způsoby a podle toho je základna nakloněna. Základnu můžete také umístit na stěnu.

V horní části sluchátka, stejně jako u předchůdce WP 12-33, naleznete výměnný kryt. Displej je poměrně dobře čitelný a zobrazuje tři řádky. V horním řádku, který je určen pro symboly, je trvale zobrazen stav akumulátorů. Prostřední řádek v klidovém stavu zobrazuje jméno sluchátka (lze změnit). Zde se také objevuje číslo, které vytáčíme. Tento řádek zobrazí dvanáct znaků. Celková délka čísla je dvacet znaků. Třetí řádek má návaznost na tři tlačítka pod displejem. Prostřední tlačítko s nápisem MENU vstupuje do systému nabídek a zároveň slouží pro pohyb směrem dolů. Levá šipka je použita pro návrat do předchozí nabídky a prvá šipka pro potvrzování. Oválné tlačítko, pokud ho stisknete svisle, reguluje hlasitost ve sluchátku (tři stupně). Levá strana aktivuje seznam naposledy uskutečněných hovorů (redial) a pravá strana zpětné volání (recall). Červené a zelené tlačítko není nutno popisovat. Lze jimi přijmout a ukončit hovor.

Telefonování

Pokud budete telefonovat, neměl by nastat sebemenší problém. Příchozí hovor přijmete stiskem zeleného tlačítka, nebo stačí pouze sejmout sluchátko ze základny. Ukončení provedete odložením do základny nebo stiskem červeného tlačítka. Pokud hovor nepřijmete, objeví se na displeji obálka, která oznamuje, že byl do seznamu nepřijatých hovorů uložen další záznam. Přístroj podporuje funkci CLIP (identifikace volajícího), a protože již od začátku dubna tuto službu provozuje také Telecom, můžeme vždy zjistit, kdo nám volal. Pokud vstoupíte do speciálního seznamu, bude zobrazeno číslo, nebo jméno volajícího. Samozřejmostí je také datum a čas volání. Přístroj rozpozná, jestli se jedná o interní nebo externí volání, které odliší na displeji textem (INT, EXT) a také melodií.

Odchozí hovor, jak už bývá zvykem, můžete uskutečnit dvěma způsoby. Buď číslo okamžitě vytáčet, nebo zvolit způsob, kdy číslo nejdříve zadáte a vytočíte najednou. Zde můžete opravovat případné překlepy (levá šipka). Při hovoru je zobrazen hovorový čas.

Funkce

Stiskem tlačítka MENU vstoupíte do nabídek. Co všechno zde můžete nastavit? Jako první je nabízena práce s telefonním seznamem. Do něho můžete uložit až čtyřicet čísel, ke kterým lze přiřadit i jméno. Záznamy můžete opravovat nebo vymazat. Není možné vymazat najednou všechny záznamy. Nové záznamy jsou řazeny abecedně a podle prvního znaku můžete vyhledávat. Chtěl bych upozornit na jednu zajímavost. Pokud zadáváte jména do seznamu, můžete použít malá i velká písmena a také diakritiku, což není běžné.

Dále můžete nastavit vlastnosti sluchátka. Protože lze připojit k základně pět sluchátek, každé by mělo mít svoji melodii. Melodií je tedy pět ve dvou hlasitostech. Vyzvánění můžete také vypnout. Podporováno je tísňové volání. Zadáte číslo a aktivujete tento režim. A displeji pak svítí text „Nast. tísně“. Uživatel nemusí zvládat obsluhu přístroje. Stačí pouze zvednout ze základny nebo stisknout libovolné tlačítko. Předem definované číslo se vytočí. Tlačítka při stisku mohou vydávat tón. Dále můžete nastavit jazyk, ve kterém bude sluchátko komunikovat. Nebezpečné operace jsou chráněny kódem PIN, který je vhodné při uvedení do provozu změnit. Lze také nastavit kontrast displeje.

Co se týká základny, i zde je poměrně hodné vlastností, které můžete nastavit. Můžete blokovat odchozí hovory, nastavit typ vytáčení (tónové, pulzní). Podporovány jsou pobočkové ústředny (časovač přerušení, zpoždění volby). I základna má svůj PIN, který, stejně jako u sluchátka, by měl být změněn. Již jsme hovořili o seznamu nezodpovězených hovorů. Aby zobrazoval správné údaje (datum a čas), musíte je nastavit. Nesmím zapomenout ani na prioritu vyzvánění. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, pokud máte připojeno k základně více sluchátek. Sluchátka je možno přihlašovat, odhlašovat a také uvádět do továrního nastavení. Je-li sluchátko přihlášeno k více základnám, může uživatel vybrat jednu základnu nebo zvolit automaticky tu s nejlepším příjmem.

Dosah

O dosahu snad už není nutné psát, protože DECTy jsou na tom stejně. Ve volném terénu do tří set metrů, v zastavěné oblasti kolem padesáti metrů. Pokud se sluchátko nachází mimo dosah základny, na displeji se rozbliká jméno základny a také text „Mimo dosah“. V takovém případě již není možno telefonovat. Stejně se sluchátko zachová, pokud nebude základna napájena ze sítě. Přístroj podporuje režim GAP. To znamená, že sluchátka můžete připojit i k základnám jiných výrobců. V takovém případ můžete bez problémů telefonovat (interní i externí hovory), ale nebudou dostupné funkce základny a některé další vlastnosti. Otestovali jsme na základně Philips Kala 300 Vox , Siemens Gigaset 3000 a Alcatel Versatis 560.

Ostatní

Akumulátory se při prvním použití mají nabíjet dvanáct hodin. Hovořit můžete až sedm hodin a v pohotovostním stavu sluchátko vydrží osmdesát hodin. Pokud už sluchátko mele z posledního, symbol akumulátoru na displeji se rozbliká. Na začátku manuálu je přístroj vyobrazen a popsány ovládací prvky. V závěru nechybí rozpis menu, tabulka závad a doporučení, jak se o přístroj starat. Ač na boku sluchátka naleznete prohlubně pro opaskovou sponu, ta není dodávána. Lze ovšem zamknout tlačítka.

Tabulka parametrů

standard DECT/GAP počet vyzvánění 5 montáž na stěnu ano rozměry základny 185 x 92 x 35 mm hmotnost základny 250 g rozměry sluchátka 50 x 135 x 18 mm hmotnost sluchátka 105 g počet znaků na displeji 24 paměť 40 provozní/pohotovostní doba 7/80 hod dosah venku/uvnitř 300/50 m cena 2490 Kč s DPH

Hodnocení

Ceny klesají a vlastnosti, které přístroj nabízí, by ještě před rokem bylo možno hledat jen u bezdrátů vyšší třídy. Kladně hodnotím jmenný telefonní seznam, dětské volání a blokování ochozích hovorů. Pokud bych měl najít nějaký nedostatek, uvedl bych trochu zvláštní, jednosměrný, pohyb v nabídkách. Ale na tento způsob obsluhy se dá poměrné rychle zvyknout. Uvítal bych i hlasité handsfree, ale to bychom již byli v jiné kategorii. Sagemy se na našem trhu zabydlují. První bezšňůrový telefon s označením Mistral 10 nebyl sice čistokrevný DECT, ale model WP 12-33 se už chytil velice dobře. Doufám tedy, že WP 11-30 půjde v jeho stopách. Rozhodně má co nabídnout.