Sagem WA3050 - další mezi chytrými (recenze)

Zdá se, že po letech experimentování Ericssonu a Nokie s vývojem chytrých telefonů a komunikátorů ostatní výrobci konečně přišli na to, jak podobná zařízení dělat. Stačila jim k tomu maličkost: zapomenout na vývoj vlastního kapesního počítače a pracovat jen na tom, s čím mají zkušenosti - s mobilními telefony. Výsledkem jsou tak kapesní počítače se systémem Microsoft Windows Pocket PC, do kterých se vloží GSM modul, přidá anténa, komunikační software a někam se nalepí velké logo výrobce mobilů.

O tom, že tento postup je pro výrobce zajímavý, svědčí nejen Trium Mondo a Siemens SX45, ale nově i Sagem WA3050. Ten se v nejbližších týdnech začne prodávat i v České republice. Přesný termín ani cena zatím nejsou stanoveny - ta by se ale měla pohybovat okolo 30 tisíc korun. Vzhledem k cenám v sousedním Německu to však bude spíše několik tisícovek nad tuto částku. Sagem WA3050 bude prodávat přinejmenším společnost Cellular Star, která nám testovaný telefon zapůjčila.

Je to mobil nebo počítač

Jediné, co vám na první pohled připomene mobilní telefon, je krátká anténa vyčnívající na levé straně WA3050. Dvě tlačítka se symboly klasického telefonního sluchátka (v červeném a zeleném provedení) jsou zakomponována do designu přístroje tak dobře, že vám nepřijdou vůbec nápadná. Je škoda, že chytré telefony založené na operačním systému Windows Pocket PC mají klasickou anténu. Integrovaná by jim slušela mnohem více. Sagem ovšem zatím s integrovanou anténou nemá téměř žádné zkušenosti. Jediný mobil, u kterého ji použil, byl u nás nepříliš známý odolný MW X1.

Rozměry WA3050 jsou dány především displejem. Ten má rozlišení 240 x 320 bodů při rozměrech 60 x 80 milimetrů. Celkové rozměry telefonu jsou 130,6 x 80,6 x 16,5 milimetru. Váží 198 gramů. Tyto hodnoty jsou plně srovnatelné s konkurenčními produkty, které se liší o několik milimetrů či gramů (oběma směry).

Posvítit si musíte baterkou

Dotykový displej dokáže zobrazit šestnáct odstínů šedé. Monochromatický displej má oproti barevnému velkou výhodu ve velmi nízké spotřebě energie. Možná právě díky tomu vydrží WA3050 200 hodin v pohotovostním režimu nebo 3,5 - 5 hodin hovoru, případně 20 hodin používání kapesního počítače.

Problém displeje je ale v podsvícení. Ono se vlastně o podsvícení vůbec nedá mluvit, protože funkce s tímto názvem dělá úplně něco jiného. Podsvícení (ať už pasivní nebo aktivní) je, když je displej osvětlen vestavěným zdrojem světla tak, že je vše čitelné i ve tmě. To, čemu Sagem říká i v návodu podsvícení, je inverze - tmavé plochy jsou zobrazeny světle, světlé tmavě. Smysl nám v redakci uniká - ani při přímém slunečním světle (kdy podsvícení může zlepšit čitelnost) totiž inverzní zobrazení nepomůže.

Nic jiného než podsvícení a nízký počet zobrazitelných barev (odstínů šedi) se displeji vytknout nedá. Je dostatečně rychlý při zobrazování a i když by Sagem jistě mohl použít výkonnější (a samozřejmě výrazně dražší), uživatelé s ním jistě budou spokojení - samozřejmě až na výjimku v podsvícení.

Ovládá se jako počítač

Pro ovládání telefonu slouží dvě klávesy s ikonou telefonního sluchátka. Po stisku jedné z nich se kdykoliv přepnete do mobilního telefonu. Do aplikace pro telefonování se dostanete i tehdy, když WA3050 zapnete vypínací klávesou poté, co ho stejnou klávesou vypnete. Při hovoru můžete regulovat hlasitost reproduktoru (nebo připojitelných sluchátek) dvěma klávesami (+, -) na pravé straně mobilu.

Nastavení telefonní části je přístupné z prostředí kapesního počítače. V menu vyberete položku Settings a na záložce Personal klepnete na Phone. V této aplikaci můžete nastavovat síťové služby (přesměrování, blokování), chování telefonu v hands-free sadě, datové přenosy, měnit a nastavovat kódy (PIN, přístup do telefonu) a vybírat si vyzváněcí melodie.

Samotná telefonní aplikace se tváří jako mobilní telefon. Vidíte indikátor síly signálu a kapacity baterie, jméno operátora a obrázek na pozadí pomysleného displeje mobilu. Pod tím je číselná klávesnice. Klávesy můžete mačkat dotykovým perem nebo prsty - v takovém případě ale nebude displej WA3050 vypadat příliš přitažlivě...

Jako vyzvánění můžete mít cokoliv

Sagem WA3050 umí jako vyzvánění použít jakýkoliv hudební soubor, který si uložíte do adresáře My Melodies. Soubory musí být ve formátu WAV. Bohužel, nemůžete použít soubory MP3 - ty si můžete s WA3050 pouze přehrávat v aplikaci Windows Media Player. Uložit MP3 do formátu WAV ale není na stolním počítači žádný problém.

Bohužel si nemůžete nastavit osobní vyzvánění pro konkrétní osoby nebo skupiny osob. Základní telefonní aplikace ve WA3050 tuto možnost nemá. Protože jde ale pouze o software, možná Sagem tuto funkci doprogramuje nebo najdete aplikaci s možností personalizace vyzvánění pro WA3050 někde na internetu.

Personalizace vyzvánění vám ale možná nebude vadit tolik jako nepřítomnost vyzváněcích profilů a skupin volajících. Přitom platí to samé jako v případě vyzvánění - stačilo by jenom doprogramovat telefonní aplikaci.

A co data?

Že chybí vyzváněcí profily u tohoto typu, ještě přežijete. SIM toolkit bychom ale u telefonu, který se označuje jako chytrý, rozhodně očekávali. Nezbude vám tak nic jiného, než nahradit typické SIM toolkitové aplikace (informační služby, GSM bankovnictví) wapovým a internetovým prohlížečem. Přijdete tak ale o komfort a třeba službu Paegas Navigátor nenahradíte vůbec.

Přijít dnes s telefonem bez GPRS - zvláště pokud jde o smartphone určený pro připojení k internetu - by němělo smysl. S WA3050 můžete využívat GPRS při konfiguraci 3+1 (reálně 30 - 40 kb/s). Sagem s upraveným WA3050 před několika měsíci demonstroval schopnost přenosu dat prostřednictvím GPRS rychlostí až 114 kb/s - tehdy šlo o první telefon s Windows Pocket PC, který takové rychlosti dosáhl.

Datové přenosy využijete při připojení k internetu nebo wapu. Pro internet můžete použít upravený Internet Explorer; jako wapový prohlížeč používá WA3050 aplikaci společnosti Ezos. Prostřednictvím programu Inbox můžete číst a psát e-maily. Systém podporuje protokol POP3 i IMAP4.

Píše se celkem dobře

Pro psaní textů (i SMS, na které existuje ve WA3050 samostatná aplikace) můžete použít tří způsobů. Ve spodní části obrazovky se zobrazí počítačová klávesnice. Dotykovým perem potom tisknete potřebné klávesy. Když se spolehnete na program pro rozpoznání písma, potom můžete písmena psát na vyhrazené místo na displeji stejně, jako byste psali na papír. Poslední možností je napsat potřebné slovo přímo tam, kam ho máte zadat. Psát můžete psacími i tiskacími klávesami - software znaky rozpozná a napíše celé slovo.

Na tomto místě se asi zeptáte, jak je na tom WA3050 s češtinou. Počeštění operačního systému, základních aplikací a systému rozpoznávání písma zajišťuje aplikace Language Extender od společnosti Moravia Consulting. Na přiloženém CD je dokonce i sloveština, polština a několik dalších jazyků včetně řečtiny a turečtiny.

Připojení k počítači

Sagem WA3050 má samozřejmě infračervený port. Vedle něj můžete pro připojení k počítači použít sériový nebo USB kabel (v krabici jsou oba). S WA3050 se dodává synchronizační kolíbka, do které se komunikační kabel připojuje vedle nabíječky. WA3050 přímo na sobě nemá slot pro karty Compact Flash, které se s kapesními počítači používají jako modemy nebo síťové karty. S mobilem se ale dodává adaptér, který se připojí na zadní stranu WA3050 a pracuje s kartami Compact Flash typ 1.

Vyplatí se?

Jestli jste už někdy pracovali s nějakým kapesním počítačem využívajícím jako operační systém Windows Pocket PC, potom je vám asi jasné, jaké aplikace v Sagemu WA3050 najdete. Vedle standardních organizačních aplikací Inbox, Kalendář, Úkolovník, Kontakty máte k dispozici i hodně dobré kancelářské - Pocket Word a Pocket Excel. V základní dodávce je finanční program Microsoft Money, multimediální přehrávač Windows Media Player a prohlížeč elektronických knih Microsoft Reader. Více informací o operačním systému Windows Pocket PC a jeho aplikacích najdete například na Palmare - na všech kapesních počítačích s Windows Pocket PC je totiž stejné základní softwarové vybavení.

Jestliže vážně o Sagemu WA3050 nebo podobném zařízení uvažujete, potom si rozmyslete, jestli nechcete raději dva výrobky - mobil a kapesní počítač. Když se rozhodnete pro upgrade jedné části této sestavy, vyjde vás to levněji. Pokud ale chcete primárně kapesní počítač, potom si klidně chytrý telefon kupte. Je sice dražší než samostatný kapesní počítač, ale umí toho mnohem více.