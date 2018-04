Sagem útočí na USA. Řada duálních novinek pro zámoří

Francouzský Sagem se chce prosadit na zatím nenasyceném severoamerickém trhu, a proto připravil většinu svých současných modelů i pro použití na americké GSM frekvenci 1900 MHz. Ne, bohužel, třípásmové telefony nečekejte, Sagem u svých současných evropských modelů odebral pásmo 1800 MHz, které vyměnil za zámořské pásmo 1900 MHz. Nové modely tak budou opět jen duální, a to v kombinaci GSM frekvencí 900/1900 MHz. Oficiálně Sagem zatím představil jen model PW3020, ale podle našich informací předělal do mezikontinentálního módu snad všechny současné modely, které lze rozdělit do tří skupin. V první skupině (interně označené P52-0)jsou modely PW3020, 3030, 3040 a 3050. Ve skupině druhé (interní značení P52-2) najdeme modely PW3022, 3032, 3042 a 3052. V poslední skupině (interně označené jako P52-6) pak jsou modely PW3026, 3036, 3046 a 3056. Z výše uvedeného je patrné, že duální 900/1900 MHz Sagemy mají typové označení „PW“.

Sagem produkuje velké množství telefonů, které se od sebe liší jen minimálně, a to platí i pro evropské modely. Všechny euroamerické novinky mají svůj předobraz v evropských modelech, i když ne všechna zrcadlová evropská modelová čísla se vyrábějí nebo prodávají. Jediný oficiálně představený model - PW3020 - má předobraz v modelu MW3020, který se nějakou dobu prodával i u nás; jeho recenzi najdete zde. Rozdíly mezi oběma modely hledejte opravdu jen v rozdílných frekvencích, na kterých pracují, vzhled a výbava je u obou naprosto identická. Drobný rozdíl je ještě v hmotnosti obou telefonů, čistě evropská verze je o 8 gramů lehčí. Stejně postupoval Sagem i u dalších modelů, v modelové řadě P52-0 se v Evropě prodává ještě model MW3040, naopak o modelech 3030 a 3050 nic nevíme. Všechny tyto modely mají stejný hardwarový základ a vzhled. Se vzrůstajícím modelovým číslem by měla růst kvalita výbavy, model 3040 má větší vnitřní telefonní seznam a podporuje datové a faxové hovory.

U modelové řady P52-2 zatím Sagem oficiálně žádný model nepředstavil, podle všeho by nejdříve mohl být na trh uveden opět základní model, PW3022, který vychází z modelu MY3022. Ten však již v nabídce Sagemu nenajdeme, ale model MW3042 se stále prodává. Tomu by měl pro USA odpovídat model PW3042, opět naprosto identický přístroj, a to jak po stránce vzhledu, tak výbavy. Frekvence, na které bude PW3042 pracovat, je samozřejmě 900 nebo 1900 MHz. Pokud se Sagemu podaří v USA prosadit, mohl by prodávat i model PW3052 (evroský model MW3052, respektive i MY3052), který by měl umět i GPRS (3+1 timeslot). Ještě zajímavější z této řady je model MY3062, novinka výrobce pro Evropu, který vedle GPRS má i infraport a podporuje EMS zprávy. S tím se ale s největší pravděpodobností pro transatlantický duální mód nepočítá.

Třetí modelovou řadou P52-6 se zatím nemá cenu příliš zabývat, protože ani jeden model končící na šestku se momentálně v Evropě neprodává, lépe řečeno Sagem jej na svých stránkách neuvádí. Model MW3026 bylo možné na podzim zakoupit v některých předplacených sadách ve Francii za velmi dobrou cenu a jemu by měl pro USA odpovídat model PW3026. Další evropský model Sagemu končící na šestku, MY3036, ukázal výrobce na letošním CeBITu a mělo by se jednat o jednoduchý low-endový telefon s GPRS (3+1 timeslot), ovšem jen pro WAP, nikoliv pro data. O dalších modelech, označených 3046 a 3056, nic nevíme a Sagem neukázal ani jejich evropské protějšky.

Množství připravovaných telefonů Sagem pro USA svědčí o snaze výrobce prosadit se na tamějším trhu. Je však otázkou, jestli se mu již podařilo vypořádat se s kvalitou svých produktů. Tyto problémy způsobily odchod Sagemu z našeho trhu a to samé by si výrobce v USA asi nechtěl zopakovat. Samozřejmě dodejme, že většinu modelů 900/1900 MHz Sagem bude prodávat i v Evropě, je však otázkou, jestli nižší cena, kterou lze předpokládat, přesvědčí zákazníky preferovat Sagem před stále častějšími třípásmovými modely konkurence, které ani při samotném použití v Evropě nemají žádná omezení. Na druhou stranu je snaha francouzského výrobce chvályhodná a jistě si nové duální Sagemy své zákazníky najdou. Dodejme, že naše informace o všech nových transatlantických modelech Sagemu nepocházejí z otevřených zdrojů a zatím ani výrobce neví, které modely pro verzi 900/1900 MHz upraví pro masovou výrobu. Podle našich informací lze však z každé ze tří modelových řad jeden přístroj očekávat. Mezi jednotlivými modely (například 3020/3022/3026) nejsou výraznější rozdíly, hlavní odlišnost je v designu, který se pro každou modelovou řadu odlišuje.

Na závěr se sluší připomenout, že Sagem s největší pravděpodobností již v USA své telefony nabízel. Jednalo se o jednopásmové přístroje 1900 MHz a opět bylo možné ke každému modelu najít evropský protějšek. Modelová řada obsahovala telefony s označením CS712, 715, 725, 730, 750 a 755. Bohužel nevíme, který z těchto modelů se opravdu prodával. Víte-li o těchto starších přístrojích Sagemu pro USA více, napište nám nebo přispějte svými vědomostmi do diskuse.