Sagem útočí - my X-7 a další novinky (první informace)

Sagem ve třetím čtvrtletí minulého roku zčtyřnásobil své prodeje mobilních telefonů v sousedním Německu a dostal se do první pětky prodejců na tamním trhu. Nechal tak za sebou jak dalšího francouzského výrobce Alcatel, tak i giganta Motorolu. Za tímto úspěchem je zejména nabídka mobilních telefonů s integrovaným fotoaparátem, které činily téměř 60 procent jeho prodeje. Hlavním tahounem v modelové řadě Sagemu v Německu je model my V-65, který je exklusivně dodáván pouze pro operátora Vodafone. Jedná se o i u nás dobře známý model my X-6, v jiném designovém zpracování a s podporou technologie Java místo Ex-En. Stejně dobře jako v Německu se vedlo Sagemu i v domovské Francii. Tam se ve třetím čtvrtletí stal nejprodávanějším výrobcem mobilních telefonů. To Sagemu stačilo, aby poprvé předstihl, s podílem 30 procent trhu, odvěkého rivala Alcatel.

Sagem se však dívá do budoucnosti s ještě většími ambicemi. Na veletrhu CeBIT by měl Sagem představit devět nových modelů mobilních telefonů. Mezi nimiž by mohl být, podle dostupných informací, i smartphone. To podporuje i informace o spolupráci s japonským výrobcem Fujitsu, který na japonském trhu nabízí již tři modely mobilních telefonů s operačním systémem Symbian. Spolupráce s Fujitsu má dále vyústit ve spolupráci na poli mobilních terminálů pro sítě třetí generace. Mimo tohoto japonského výrobce Sagem úzce spolupracuje i s čínskou společností Bird nebo korejským Maxonem.

A co nás s určitostí od Sagemu letos čeká? Je jisté že se na trh nejdříve dostanou dva low-endové modely rozdílné koncepce: my X-1 a my C-2. Tyto modely mají již ve svých cenících někteří tuzemští distributoři. Jejich cena by měla být tři, respektive pět tisíc korun. Tyto modely byly už představeny spolu s modelem my C-1 na veletrhu ITU 2003 v Ženevě.

Véčka a telefony s flipem

Jednoduché véčko my C-1 nabízí obdobnou koncepci jako Sagem my C-5w s průhledem v odklopném flipu.

Sagem my C-1

Nejjednodušším a základním véčkem v nabídce Sagemu bude model my C-1. Jeho konstrukce vychází z již prodávaného modelu my C-5w, takže se nejedná o opravdové véčko, ale o telefon s průhledným flipem. Rozměry Sagemu my C-1 jsou 84 x 44 x 19 milimetrů a hmotnost 80 gramů. Na rozdíl od modelu my C-5w bude základní model vybaven černobílým displejem s rozlišením 96 x 74 obrazových bodů. Model my C-1 nabídne pouze základní výbavu, která bude zahrnovat telefonní seznam na 100 kontaktů, podporu zpráv EMS, hlasitý odposlech a vyzvánění ve formátech Wav a MIDI. Není ovšem jisté, zda se tento model objeví i na našem trhu.

Sagem my C-3b

Sagem my C-3b vznikl spoluprací s čínským výrobcem Bird. Jedná se o totožný model, jaký Bird prodává pod označením F1, o kterém jsme psali zde. Sagem my C-3b svým tvarem zapadá do rostoucí kategorie stylových telefonů určených výhradně pro ženy. Dvoupásmové véčko nabídne barevný displej s podporou zobrazení 4096 barev a neměla by chybět podpora zpráv MMS. Ve výbavě „pudřenkového“ véčka se dále nachází GPRS třídy 8, Wap (1.2.1), integrovaný modem, infraport, vyzvánění ve formátech Wav a MIDI, hlasitý odposlech a paměť na 250 kontaktů. Rozměry a hmotnost s baterií Li-Pol jsou 81 x 44 x 23 milimetrů a hmotnost 80 gramů.

Dvě nová véčka Sagemu vzešla ze spolupráce s čínskou společností Bird. Vlevo je dámský model my C-3b, vpravo my C-3s.

Sagem my C-3s

Dalším véčkem je opět telefon vzešlý ze spolupráce s čínským Birdem. Sagem my C-3s nabídne stejnou výbavu jako model my C-3b a navíc přidá barevný displej s podporou zobrazení 65000 barev. To vše při rozměrech 81 x 43 x 23 milimetrů a hmotnosti 89 gramů.

Dalšími véčky v nabídce Sagemu bude model my C-2, o kterém jsme podrobně psali zde, a model my C-6. Kdy a zda-li vůbec se objeví model my X-8, zatím není známo.

Telefony klasické koncepce

Vzhled low-endu my X-1 je prakticky totožný se starším modelem my X-3. U nás se bude prodávat lépe vybavená verze, označená písmenem w.

Sagem my X-1w/g

První novinkou, která by měla přijít na trh v dohledné době, je Sagem my X-1. Ten bude nabízen nejméně ve dvou verzích s označením w a g. Model my X-1 vychází ze staršího modelu my X-3, se kterým sdílí i naprosto shodné designové provedení. Zůstaly zachovány i rozměry 106 x 46 x 20 milimetrů. Hmotnost se však změnila. Rozdíl je totiž v použitých bateriích. Jednotlivé verze budou osazeny bateriemi typu Li-Ion o kapacitách 550, 680, 720, 780 a 880 mAh. Hmotnost modelu my X-1w je 89 gramů a verze g 115 gramů. Model my X-3 váží s baterií Li-Ion 720 mAh 92 gramů. Podle použité baterie se bude logicky lišit i vydrž jednotlivých verzí.

Výbava nového Sagemu my X-1 je skromná. Vedle podpory dvou pásem GSM (900 a 1800 MHz) a vyměnitelných krytů dále ve výbavě nalezneme telefonní seznam s kapacitou 200 kontaktů, budík, kalkulačku a převodník měn. Model my X-1w je navíc vybaven wapovým prohlížečem, ovšem bez datové podpory GPRS. Výbavy ostatních verzí se liší například vestavěným hlasitým odposlechem nebo hrami.

Sagem my X-3-2 nabídne stejné rozměry jako model my X-2 v jiném designu a s lepším displejem. Vpravo je model my X-3-2m, který podporuje multimediální zprávy MMS.

Sagem my X-3-2

Sagem my X-3-2 se původně měl jmenovat my X-4. Tento model vychází z modelu my X-2, se kterým sdílí stejné rozměry a hmotnost - 99 x 45 x 21 milimetrů a 89 gramů. Baterie bude typu Li-Ion s kapacitou 860 mAh. S tou by měl Sagem my X-3-2 vydržet pět hodin hovoru nebo až 14 dní na příjmu. Na rozdíl od modelu my X-2 novinka nabídne barevný displej CSTN s podporou zobrazení 4096 barev a rozlišením 101 x 80 obrazových bodů, integrovaný modem a s tím spojenou podporu datových přenosů GPRS (4+1) a Wap (1.2.1). Telefon bude možné spojit a synchronizovat s osobním počítačem pomocí sériového nebo USB datového kabelu. Dále nebude chybět paměť na 250 kontaktů a 100 textových zpráv, kalkulačka, převodník, budík, časové odpočítávání, hra Picture Puzzle, hlasitý odposlech a výměnné kryty. Chybět nebude ani možnost nastavení vlastní melodie (ve formátech Wave, iMelody a MIDI) nebo obrázku (ve formátech bmp, png, jpeg a gif). Paměť telefonu na tyto položky je 400 Kb. Dvoupásmovému Sagemu my X-2 nebudou chybět všechny obvyklé funkce, vyjma infraportu, Javy (místo ní nabídnou telefony určené na vybrané trhy možnost stahovat hry Ex-En) a multimediálních zpráv. V dohledné době by se měl objevit i model my X-3-2m, který nabídne právě podporu MMS zpráv.

Sagem my X-7 nabídne stejné rozměry jako předchozí model my X-6. Vzhled se ovšem radikálně změní. Čočka fotoaparátu je umístěna na zádech telefonu a nepostrádá zrcátko pro pořizování autoportrétu. Krytka na rozdíl od modelu my X-6 chybí.

Sagem my X-7

Asi nejočekávanější novinkou je jistě model my X-7, který navazuje na úspěšný model my X-6. Stejně jako předchůdce, nabídne novinka integrovaný fotoaparát CCD s rozlišením VGA (640 x 480 obrazových bodů) s čtyřnásobným digitálním přiblížením, doplněný o možnost pořizovat videonahrávky. Stejně tak nebude chybět TFT displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a podporou 65 000 barev a podpora zpráv MMS. Rozměry a hmotnost nového Sagemu by měly být shodné s modelem my X-6, tedy 110 x 46 x 22 milimetrů a 106 gramů. Novinka od Sagemu bude podporovat tři pásma GSM (900/1800/1900 MHz) a nabídne datovou podporu GPRS třídy 8 (4+1). S tím je spojen integrovaný modem a wapový prohlížeč ve verzi 1.2.1. Synchronizace a spojení s osobním počítačem bude možné pomocí infraportu nebo datového kabelu. Bluetooth chybí. Sagem my X-7 nabídne paměť na 300 kontaktů s devíti položkami a paměť na 100 textových zpráv. Sagem my X-7 bude podporovat Javu a v telefonu by měli být předinstalovány dvě hry. Další výbavu zahrnuje polyfonní vyzvánění, kalendář, poznámkový blok, budík, stopky, kalkulačka, převodník a možnost jednoduché výměny krytů. Nechybí také hlasitý odposlech a hlasový záznamník. Později by se měl tento model objevit pod označením my V-75, stejně jako předchůdce u operátora Vodafone.