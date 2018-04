Sagem RD 850 a MC 850

Od recenze na telefon SAGEM RC820 neuplynula moc dlouhá doba a máme zde modely nové.

Již modely řady 7xx zaujaly nekonvenčním vzhledem (obzvlášť modely s flipem) a svým kulatým zevnějškem. Řada 8xx nám potvrzuje, že telefony mohou být ještě více zaoblené a přitom zůstat krásné.

Tyto přístroje ale nekonkurují velikánům, jako Nokia, Ericsson nebo Motorola jenom vzhledem, ale i svými schopnostmi.

Oba modely mají například vestavěny HW modem a hlasité handsfree a má vskutku velkou výdrž. Ale raději to vezmeme postupně.

Oba přístroje popisuji najednou, jelikož jsou vzhledově stejné a všechny funkce, až na jednu jsou shodné. Tou jednou výsadou, kterou se honosí MC850 je práce v sítích GSM900 i DCS1800.

Nejprve musím upozornit, že velikost displeje se od dob RC820 změnila. Displej se nám zvětšil a nyní se na něj vejde o jeden řádek textu navíc. Není to moc, ale pro lepší čtení SMS to postačí. Displej je plně grafický a pojme 3 řádky textu plus jeden řádek znaků.

Rozměry telefonu jsou 135x50x21 milimetrů, nečiní z něho miniaturní Motorolu V série, ale není to také žádný obr. Do ruky padne velmi dobře díky svým oblým tvarům. Hmotnost 126 gramů předčí mnohé jeho konkurenty a 120 až 160 hodin pohotovostního času nebo více jak 5 hodin talk time z něj dělají poměrně slušné kladivo na konkurenty.

Telefon má vestavěný HW modem, takže není problém ho připojit k sériovému portu počítače nebo handheldu a vesele modemovat a faxovat. Další pěkná funkce je vestavěná handsfree sada, která se aktivuje stiskem jednoho tlačítka během hovoru.

Přístroj disponuje i vibračním vyzváněním, které se pomalu stává standardem. Nyní si dovolím malou poznámku. Sice jsem ještě neměl možnost testovat modely řady 8xx, ale podle pár exemplářů ze sedmičkové řady usuzuji, že pokud máte Sagema s vibračním zvoněním, které nezní jako vrtačka na zuby, tak jste narazili zrovna na ten správný kousek. Netestoval jsem mnoho Sagemů, ale zatím všechny, které jsem držel v ruce vibrovaly vcelku nahlas.

Další příjemná věc, která potěší majitele předplacených karet a ty, kteří mají hlouběji do kapsy, je vestavěný záznamník, takže pokud necháte telefon někde ležet, nahraje se vám vzkaz do paměti v telefonu. Jediný problém nastane, pokud budete mimo signál nebo bude telefon vypnutý. Pak se volání do schránky ubráníte akorát tím, že zrušíte přesměrování.

RD 850 umí pracovat i v EFR režimu, takže Euroteláci těšte se! Navíc telefon je VELMI citlivý na signál, takže ho udrží i tam, kde ostatní již dávno hlásí "služba není k dispozici".

Další předností tohoto telefonu je technologie T9, sloužící k inteligentnímu psaní SMS zpráv. T9 byla představena dříve u telefonu Benefon IO.

To, že má telefon čas, datum, budík, kalkulačku a umí převádět měny mu přičítá jen další body do kladného hodnocení.

Sagemy jsou také známy především svou pamětí. I nyní si můžete tedy uložit až 200 telefonních čísel do paměti. Také si zapamatuje 20 čísel zmeškaných, volaných i přijatých. U všech je zaznamenán čas.

Dle mého názoru se na náš trh dostane letos až moc vskutku dobrých telefonů, mezi které budou patřit i nové modely Sagemu. Kdy, to ještě nevíme, ale určitě to nebude trvat déle, než 4 měsíce. Cenu zatím také neznáme, ale doufejme, že Sagem se bude držet své tradice a nebude mít ceny vyšší, jak 20 tisíc bez DPH. Například nyní stojí jeden z těch dražších modelů z řady 750 něco kolem 18000 s DPH. Jestli se toto splní, tak se máme opravdu na co těšit.