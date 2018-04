Sagem RC 922 (recenze)

Společnost Sagem se proslavila na českém trhu mobilních telefonů svým originálním designem mobilních telefonů. Rovněž funkce, kterými disponují její modely v nejnižší cenové hladině odpovídají modelům střední a někdy i vyšší třídy.

Minulý týden uvedla společnost Sagem nový model a prodává jej v síti Paegas jako novou Twist sadu za 5.499 Kč. Sagem RC922 je opravdu povedeným telefonkem a za tuto cenu včetně DPH a Twist karty se vyplatí jej koupit. Nicméně zde je test, který vám jistě pomůže při rozhodování, zdali tento mobil koupit, či ne.

Tradiční zvyk Sagemu přicházet s novým a neokoukaným designem se drží i modelu RC922. Ten je tvarován do mírného prohnutí a povrchové úpravy (vlisy a "bouličky") jsou opravdu velice dobře rozmístěny. Díky dvěma prolisům po stranách na úrovni sluchátka/displeje se telefon pěkně drží a jen tak nevyklouzne z prstů.

Klávesnička na pohled zůstala stejná a přibyla jedna programovatelná klávesa. Klávesy jsou jinak celkem příjemné a jejich stisk je velice dobrý. Poznáte, kdy klávesu stisknete a rozhodně se nebude stávat, že byste se překlepli. Ovšem díky špuntovitosti kláves jsou slyšet při jejich stisku jakési zvuky, které známe například od telefonu Siemens S25, kde jsou tedy tišší, ale odpovídají těmto.

Další charakteristiky, které se týkají menu a psaní SMS a jiných věcí jsou shodné s předchozí modelová řada. Ale ještě tyto charakteristiky raději zopakuji.

Hmotnost tohoto mobilního telefonu činí 121 gramů a jeho rozměry jsou 116x45x18 mm. Opticky je telefon poměrně dost placatý, ale vzhledem k jeho zakřivení, díky jemuž dobře sedí v ruce a na tváři, se tato placatost trochu potlačuje.

Telefon má standardně NiMH 500mAh baterii. S tou vydrží v provozu asi po dobu necelých 3 dnů s střídmým telefonováním a občasným použitím hlasitého odposlechu. Jinak by měl telefon vydržet v pohotovosti 120-160 hodin. Hovorový čas 1 hodinu a 45 minut až 3 a půl hodiny mohu potvrdit spíše u té dolní hranice.

Telefon je standardně vybaven hlasitým handsfree a vibračním zvoněním. Vibrační zvonění dokonce není již tak hlasité, jako u řad 7xx a je naopak velmi tiché. Krom tohoto druhu zvonění je zde ještě na výběr dalších 41 druhů zvonění.

Přístroj má v sobě paměť na 100 telefonních čísel a 20 pozic na uložení SMS zpráv. Sagem 922 má dvouřádkový textový displej s možností zobrazení ikon v dalších dvou řádcích nahoře i dole.

O klávesnici jsem se již zmiňoval, ale nyní se zaměřím na ovládání a psaní SMS.

Ovládání telefonu se realizuje prostřednictvím navigačního kříže, jako u předchozího modelu řady 8xx. Je zde šipka nahoru, dolu a klávesy OK a C. Jejich funkce nemusím snad vysvětlovat. Snad jen to, že funkce těchto kláves nelze zaměnit s funkcemi tlačítek s červeným a zeleným telefonkem, které jsou vám při pohybu v menu celkem na nic.

Způsob psaní SMS zprávy, při němž musíte držet klávesu a každou vteřinu vám skočí jiné písmenko, je poněkud nevychytaný. Sice se tento způsob udržuje již několikátou generaci po sobě, ale ruku na srdce ... kolika lidem toto vyhovuje? Obzvláště dnes, kdy se psaní a posílání SMS stále více rozvíjí jako lukrativní služba. Po "objetí" kolečka se přepnou malá a velká písmena a po druhém kole vám naskočí číslo. Upřednostnil bych alespoň možnost přepnutí mezi dvěma režimy psaní zpráv.

Co se ovládání a menu týká, nejsem ani zklamán ani nadšen. Struktura menu a veškerá jeho zákoutí zůstala nepozměněna. Na druhou stranu je toto, dle mého osobního názoru, dobrá struktura menu, kterou bych měnit nemusel. A navíc, jestliže měl někdo předtím Sagema, jistě uvítá, když nalezne oblíbené funkce tam, kde je měl i předtím (v té které položce).

Na začátku jsem zmínil přírůstek nové programovatelné klávesy, která může obsahovat některou z funkcí navíc, které jsou podporovány.

Z dalších funkcí telefon umí datum a čas, budík a konverzi měn. Budík je jako obvykle celkem účinný a vzbudí mě. Mimo jiné podporuje SIM toolkit class 2. Bohužel telefon není ani duální a ani nepodporuje datové přenosy.

Ještě jsem nezmínil citlivost telefonu na přítomnost signálu, ale spíše bych to měl obrátit a říci citlivost signálu na přítomnost telefonu, jelikož pokud držíte telefon v ruce, buďte si jisti, že v tom místě je nejsilnější signál z vašeho okolí. Sagem byl známým magnetem na signál již dříve, ale nyní se opět potvrzuje, že to nebyla jen náhoda. S tímto telefonem se dovoláte i na místech, kde to již jiné mobily vzdávají.

Tento telefon bych vzhledově i funkčně hodnotil jako velmi, velmi slušný s přihlédnutím k ceně, za kterou jej koupíme v předplacené sadě Twist. Za cenu necelých 5500 Kč včetně DPH získáme velmi slušný mobilní telefon, který disponuje funkcemi, jenž jsou cizí i některým telefonům vyšší třídy. Jistou nevýhodou dnes může být, že telefon není dualbandovým.