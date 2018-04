Sagem RC 820 (recenze)

Sagem RC820-ku jsem měl k dispozici v beta verzi SH2.7E 33011 5350056560 (servisní menu se aktivuje Menu*, jeho struktura je podobná jako u sedmičkové řady - chybí monitoring sítě). Návod k použití jsem dostal jen ve francouzštině, český překlad jsem tedy nemohl posoudit.

Předpokládám, že jako v sedmičkové řadě, budou v řadě osmičkové následovat modely s hlasovým záznamem (diktafonem) a vestavěným fax modemem k dispozici mají být i některé novinky jako například licence T9 Sagemem nazvaná jako Easy SMS na inteligentní psaní textu SMS zpráv pomocí slovníku.

Jak již bylo zmíněno, Sagem RC 820 jsme získali v betaverzi, některé výhrady již v době napsání této recenze neplatily a byly korigovány vzhledem k finální verzi telefonu očekávané na březen 1999.

Vzhled a velikost

Rozměry bez anténky 130x50x25 mm, hmotnost s vibrační baterií 140g - velmi slušné. Kapsu od košile telefon neutrhne i když ji trošku vyboulí. Díky zaoblení působí Sagem v ruce menším dojmem, o trošku víc zdrsněný povrch by neškodil; pořád jsem měl strach, že mi telefon vyletí z ruky, je to opravdu drobeček. Vzhled nezapře Sagem: nad displejem se usmívá reproduktor, vpravo poblikává dioda, tvary jsou příjemné, zmizel výstupek u antény, samotná anténa je menší, jako vždy vykloněná dozadu. Kolébková klávesa se šipkami, Clr a Ok je oválná, klávesa Menu zmizela úplně (menu se vyvolává libovolnou ze šipek). Telefon se každému líbil, hlavně ženám.

Displej a tlačítka

Rozměry 33x15 mm, tři řádky. Horní řádek se symboly baterie, probíhajícího hovoru nebo provozu hlasitého HF, SMS, budíku, přidržení hovoru nebo konferenčního hovoru a úrovně signálu. Dva textové řádky pro menu a telefonování, grafika žádná. Programátoři firmware nešetřili používáním funkce clear screen, takže displej občas nepříjemně přeblikává (třeba při zahájení vyzvánění). Nevím, proč zámek klávesnice a tichý provoz nejsou indikovány na horním řádku symbolů, nápisy "stiskni *Ok" nebo "(..)" totiž zabírají dolní řádek displeje a potlačují tak případné zobrazování datumu a času, škoda. Totéž platí při provozu s Go kartou, informace o zbývajícím kreditu překryje datum a čas. Displej je podsvětlený (to lze vypnout), kontrast lze regulovat. Stejně jako u sedmičkové řady, lze zvolit ekonomický režim, kdy displej nezobrazuje vůbec nic (zapíná se zeleným tlačítkem). České provozovatele telefon zobrazuje jako "CZ PAEGAS" a "EuroTel-Cz"

Baterie

K telefonu jsem dostal vibrační NiMH baterii označenou N3 bez uvedení kapacity. Cestovní síťová nabíječka baterii nabíjela přes dvě hodiny (telefon nelze nabíjet ve vypnutém stavu, po připojení nabíječky se zapne), výdrž: při běžném telefonování 48 hodin, běžný standard. I při vybité baterii (dioda bliká oranžově) lze uskutečnit krátký hovor nebo poslat SMSku. Napětí baterie je uvedeno v servisním menu (Menu*-APPLI-BATTERY).

Malá SIM se vkládá pod pevný plíšek pod baterií. Novou Go kartu, se kterou jsem telefon také zkoušel, ovšem pružné kontakty pod plíškem pěkně poškrábaly. Při zasouvání karty do telefonu se ozve nepěkný zvuk kontaktů "jedoucích" po kartě. S častou výměnou SIM karty konstruktéři evidentně nepočítali.

Citlivost na signál

Vynikající, o dílek až dva více než moje 3110-ka (v pražském metru jsem měl signál ještě na prvních schodech eskalátoru, normálně tam už mám prázdný displej). A co je hlavní - dílek nebyl jen na displeji, ale i ve skutečnosti, telefon mohl volat tam, kde se ostatní příliš nechytaly, což nakonec potvrdí i tabulka z laboratoře (ta se nám zpozdí).

Telefonování

Jako u jiných telefonů, vyťukáte číslo a stisknete zelené tlačítko. Pokud máte číslo uloženo v seznamu, zobrazí se i jméno. Stejně jako ostatní Sagemy, umí RC820 přijmutí dalšího hovoru, přidržení hovoru a konferenční hovory. Opětovné vytáčení je dnes samozřejmostí, RC820 je umí. Ve francouzském návodu jsem nerozuměl jak aktivovat funkci mute, vypnutí mikrofonu během hovoru.

Hlavní trhák, který Sagem RC 820 nabízí, je hlasité hands-free. Během hovoru stisknete znovu zelené tlačítko a z reproduktoru slyšíte volaného. Výborná věc, potřebujete-li si během hovoru udělat poznámky, najít diář, apod. Já jsem tuto funkci používal pro udržení stabilního signálu během hovoru, telefon nehledal jinou BTS, hovory nevypadávaly. Mluvit do mikrofonu můžete ze vzdálenosti zhruba 30 cm a protější volající v pohodě slyší. Při provozu telefonu v autě asi nebude hlasitost vestavěného hands-free stačit, ale pro běžné použití skvělý nápad.

Menu "Hovory" poskytuje údaj o délce posledního hovoru a všech hovorů, nerozlišuje odchozí a příchozí hovory. Údaje o zmeškaných hovorech si také firmware telefonu nechává pro sebe, žádný datum a čas. Na spodním řádku displeje se objeví "1 volání", ovšem žádnou klávesou nelze rychle zjistit číslo volajícího. Číslo je pouze zařazeno do seznamu volaných a přijatých čísel, vyvolat je musíte zeleným tlačítkem.

Menu

Asi nejslabší část telefonu. Nadupaný přístroj s hlasitým hands-free, vibrační baterií, kalkulačkou, budíkem, timerem, velkou kapacitou paměti pro telefonní seznam by zasloužil trochu víc propracované menu. Všechno je samozřejmě otázka zvyku, pokud nestřídáte telefony každý měsíc, zvyknete si. Ovšem proč mě programátoři firmware nutí zadávat čas buzení jen pomocí šipek, to nechápu. Je-li budík nastaven na 6:30 a já ho chci přestavět na 17:30, bylo by rychlejší zadat z klávesnice 1 a 7. Ale nejde to, aspoň, že je možné klávesu se šipkou nahoru přidržet. Také proťukávání se nastavovacími položkami menu pomocí Ok (Enter) je trochu minulost. Pokud některou funkci zrušíte klávesou Clr, musíte půl vteřiny počkat (problém pomalého čtení karty byl již konečně odstraněn v nové verzi na problémy rychlosti můžete zapomenout vše je okamžité), až telefon dokončí oznámení "ZRUSENO". Většina položek se nastavuje systémem: "Nastavení-Datum/hod.-Zobrazit" a výběr aktivní/neaktivní, vyberete stisknete Ok a půl vteřiny čekáte až skončí oznámení "OK". Sagem ovšem tvrdí, že toto jsou dětské nemoci betaverze, které jsou ve finální již odstraněny!

To, že telefon umožňuje přesměrování a blokování hovorů, nepovažuji za nutné rozebírat. V menu je možné potlačit identifikaci volajícího. Čtrnáct druhů zvonění ve čtyřech hlasitostech nebo v zesilujícím režimu, vibrační vyzvánění samostatně nebo před zvoněním.

Dvě programovatelná tlačítka, která umožňují navolit volání schránky, tichý režim (vypíná zvonění a aktivuje vibrátor, takže volá-li někdo, začne telefon cestovat po stole), vyvolání telefonního seznamu, opakování naposledy vytáčeného čísla, vytočení určeného čísla ze seznamu nebo čtení zprávy. Co však neumožňují, je aktivace zámku klávesnice, ten se aktivuje automaticky po 2 minutách, ručně je možné jej aktivovat jen z menu. Zvykl jsem si na zkratku: "Menu-6-1-Ok". Programovatelná tlačítka jsem používal na aktivaci tichého režimu a na čtení došlých zpráv.

Bezpečnostní kód na ochranu před použitím cizí SIM karty je dnes také běžná věc. Zajímavá je možnost zakázat volání čísel ze seznamu (i jejich editaci), kromě dvanácti povolených položek. Hodí se v případě půjčování telefonu.

Telefonní seznam

Sagem umožňuje uložit (kromě čísel na SIM kartě) navíc 100 čísel v paměti telefonu. To je jediné plus, jinak práce s ním interaktivitou nevyniká. V menu "Adresár" jsem však nikde nenašel položky přidat nebo vymazat. Menu umožňuje jen listovat netříděným nebo abecedně setříděným seznamem, zobrazit vlastní číslo (pokud to podporuje SIM) a zjistit stav obsazení karty a paměti telefonu.

Přidávat do seznamu je možné jen čísla ze seznamu naposledy volaných a přijatých čísel. Jak hned vysvětlím, ani tento seznam není korektní. Proč? Protože uložit číslo do tohoto seznamu lze následujícím postupem: naťukáte číslo a místo zeleného tlačítka stisknete Ok. Telefon neohlásí vůbec nic, ale po opětovném stisku zeleného tlačítka zjistíte, že číslo přidal do seznamu naposledy volaných a přijatých čísel? Pokud nyní opět stisknete Ok, můžete číslo uložit. Telefon ohlásí: "opak->pa079", tedy nabídne uložení čísla na nejbližší volnou pozici na SIM kartě nebo v paměti. Tři mínus.

Vymazat číslo se seznamu můžete jen jeho "editováním na prázdné", vymažete pomocí Clr všechny znaky jména a všechny číslice čísla. Čtyři.

Betaverze měla také problémy s délkou vyhledávání pokud jste zvolili první písmeno, telefon nepříjemně dlouho hlásil probíhá třídění, čekejte ale finální verze by tento problém již mít neměla.

Při listování abecedně setříděným seznamem musíte vědět, že na Sagemu se druhé a další písmeno zadává přidržením klávesy, jinak budete při přechodu na položky začínající "O", dost zmateni, proč telefon po trojím zobrazení zprávy "trídení cekej prosím" stále zobrazuje položky na "M".

Stejně jako u sedmičkové řady, je možné místo čísla zadat počáteční písmeno (písmena) a stisknout zelené tlačítko. Telefon vybere všechny položky začínající zadaným řetězcem a nabídne je k listování. Ostatní položky se seznamu jsou nepřístupné. Oproti dřívějším modelům (pouze nejstarší verze odstraněno na konci roku 1997) umožňuje RC820 psaní malých písmen.

Seznam naposledy volaných a přijatých čísel pojme až 20 čísel, nerozlišuje však volaná a přijatá čísla. Tento seznam lze vymazat, ovšem z menu "Hovory". Tento seznam je možné "nechat vymazávat" automaticky, při každém vypnutí telefonu.

Vytočit číslo se seznamu je možné také zadáním "pozice a #", rovnou se začne vytáčet. Vyvolat číslo podle pozice na displej lze "pozice a *", číslo se objeví bez jména ze seznamu.

SMS

Paměť telefonu pojme (mimo zpráv na kartě) 20 krátkých zpráv, to je v době InfoTexů a SuperSMS docela dobrá deviza. Trochu mě mátlo, že ikona SMS je zobrazena, je-li na kartě nebo v paměti uložena nějaká zpráva. Takovou zprávu považuje telefon za přečtenou. Dojde-li zpráva, na displeji se objeví "zprávy SMS prijata", ikona SMS bliká a světelná dioda začne červeně poblikávat. Tento stav trvá až do přečtení zprávy, můžete mezitím klidně telefon i vypnout. Telefon ukládá došlé zprávy přednostně do své paměti. "Přestěhovat" ji na SIM kartu je možné jen tak, že pomocí funkce "zprávy SMS-odeslat" vyberete "odeslat existující" a u takto "vytvořené" zprávy navolíte místo odeslat funkci "ulozit". O funkcích odpovědět nebo využít čísla si na Sagemu při čtení zpráv můžete jen nechat zdát, škoda.

Odesílání zpráv je řešeno docela dobře. Chvíli bude trvat, než si zvyknete na psaní písmen. Klávesy fungují tak, že po stisku a uvolnění, odskočí kurzor o pozici dál. Napsání druhého nebo dalšího písmene na klávese docílíte jejím přidržením. Přidržíte-li klávesu déle, vystřídají se nejprve všechna velká písmena, potom malá písmena a nakonec číslo. Nestihnete-li klávesu pustit včas, kurzor odskočí o pozici dál, musíte nesprávný znak smazat a psát znovu. Ovšem pozor, pokud jste pustili klávesu v "oblasti" malých písmen, při dalším použití jakékoliv klávesy se začíná malými písmeny, pak jdou velká a nakonec číslo. Totéž platí o číslicích. Není to tak nelogické a po chvíli si zvyknete. Napsat více čísel za sebou je nakonec pohodlnější než u jiných telefonů. "Editor" zpráv nezobrazuje počet volných pozic ve 160-ti znakové SMSce. RC820 umožňuje odeslat zprávu na číslo ze seznamu, místo zadání čísla při povelu "príjemce" stisknete ještě jednou Ok a jste v seznamu. Aniž by ohlásil proč, zobrazí telefon před odesláním zprávy ještě číslo SMS centra. To je sice dobrá vychytávka při častém střídání SMS center, ovšem nezkušené uživatele to bude, podle mne, jen mást.

Telefon samozřejmě umí Cell Broadcast.

Na závěr

Sagem RC820 není vůbec špatný telefon. Přes nedostatky v menu jej mohu doporučit zejména technicky nadanějším, jeho technické vymoženosti převyšují konkurenci o hlavu. Hlasité hands-free je úžasná záležitost, což si uvědomíte až v okamžiku, kdy jej již nemáte. Stejně tak vibrační vyzvánění v této cenové kategorii je velmi zajímavá záležitost. Telefon je malý, dobře sedne do ruky a funkcemi je opravdu na úrovni, takže potěší i fajnšmekry (a to i ty chudší).

Vývojáři se sice úplně nevymanili ze stínu nedostatků ovládání sedmičkové řady, přesto však má telefon něco do sebe. Kalkulačka, hodiny, budík fungující i ve vypnutém stavu, timer, 100 čísel a 20 SMSek v paměti telefonu a hlavně hlasité hands-free činí ze Sagema slušně nadupaný telefonek. Všechno bude záležet na ceně - ta bude 8 970 Kč s DPH (1/3 1999).

Pokud by se Sagem 820 stal dotovaným telefonem u některého z operátorů, k čemuž se firma asi i snaží směřovat, byl by to nepochybně velmi oblíbený telefon. A v neposlední řadě s největší pravděpodobností se budou tyto telefony vyrábět v továrně Sagemu v Kladně, tedy budou Made in Czech.