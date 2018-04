Sagem RC 750 (recenze)

Sagem je značka sice u nás nepříliš známá v laických kruzích, nicméně mezi znalci a fajnšmekry GSM komunikací patří mezi pojem. Proč? Sagem byl patrně první, koho napadlo, že pokud chcete přes GSM přenášet data, nemělo by být nezbytně nutné dokupovat si drahé PCMCIA karty - vždyť celé zařízení se dá vestavět přímo do telefonu. První modely, které s tímto řešením přišly, byly Sagemy řady 435 - a nyní nově i sedmičková řada. K nám se do testu dostal Sagem RC 750 - a to díky jeho dovozci, firmě Mobilcom. Celkem existují tři modely Sagemu 750 - R, D a S - ty se samozřejmě liší svojí výbavou. Nejslabší model je vybaven pouze integrovaným digitálním záznamníkem, model D je vybaven zase pouze integrovanými datovými přenosy. Nejsilnější model má samozřejmě obojí. V této recenzi je tedy potřeba odmyslet si integrovaný záznamník či data v případě, že se rozhodnete pro slabší modely.

SAGEM RD 750

Jste-li, jako já, zvyklí na těžší telefony, pak tento telefonek se Vám v kapse lehko ztratí. S rozměry 140x50x21 mm a hmotností 158 g byl v kapse mojí zimní bundy jako nic a kdykoli jsem si chtěl zavolat, rozbíhal jsem pátrací akci po všech kapsách. :-)

Tvarem je k nerozeznání od svého mladšího bratříčka RC 730. Má pevnou, typicky sagemovsky vzad vychýlenou anténu. Její posunutí zajistí nejen kvalitnější příjem signálu, ale zároveň odsune zdroj elektromagnetického záření dále od hlavy, což rozhodně není na škodu.

Design je velice atypický, moderně zaoblený.

Numerickou klávesnici chrání záklopka, kterou lze otevřít stiskem tlačítka, umístěného na straně telefonu.

K telefonu se dodává NiMh baterie (její kapacita není uvedena). Výdrž telefonu v pohotovostním stavu je 60 hodin a provozní doba činí 1,75 hod.

DISPLAY

Je plně grafický, podsvětlený. V ekonomickém módu lze podsvěcování displeje vypnout a lze dokonce nastavit automatické zhasínání nápisů na dipleji po určité době nečinnosti telefonu. (Ekvivalent šetřiče obrazovky)

V textovém režimu jsou k dispozici 4 řádky po 12 znacích.

Je-li telefon v klidu, pak horní řádek je použit pro grafické symboly (nabití baterie, síla signálu, aktivní budík, SMS zpráva, roaming, vzkaz na záznamníku).

SÍLA SIGNÁLU - je zobrazena na 5-ti svislých, postupně se zvětšujících čárkách.

BUDÍK - je-li zapnut budík, na displeji je zobrazen symbol zvonku.

SMS ZPRÁVA - Je-li v paměti nepřečtená SMS zpráva, bliká ikona obálky. Jsou-li zprávy uložené v paměti přečtené, ikona obálky svítí.

VZKAZ NA ZÁZNAMNÍKU - je-li nový vzkaz na záznamníku, bliká symbol magnetofonu.

ZÁZNAMNÍK - Je-li záznamník aktivní, svítí " ! "

Na druhém řádku je jméno sítě ve tvaru "PAEGAS" , nebo "EuroTel-Cz".

Třetí řádek je použit pro nejrůznější informace např. o promeškaných hovorech či o uzamčení klávesnice.

Na čtvrtém řádku svítí datum a hodiny.

TLAČÍTKA

Všechna tlačítka jsou umístěna tak, aby se dala mačkat prstem té ruky, ve které je telefon, takže druhá ruka zůstává při obsluze telefonu volná.

Telefon má dvě funkční tlačítka, jimž můžete přiřadit funkce:

Číst SMS zprávu

Volej záznamovou službu

Tichý provoz

Telefonní seznam

Seznam REDIAL

Poslech zpráv na záznamníku

Vytočení tel.č.

Numerická tlačítka lze zakrýt záklopkou, kterou v případě potřeby odklopíte stisknutím tlačítka na boku telefonu. V této záklopce se nenalézá mikrofon ani jiná elektronika a nehrozí proto nebezpečí přelomení drátků při častém otevírání.

Všechny klávesy lze navíc chránit proti nechtěnému stisknutí klávesnicovým zámkem. Pokud máte zamykání klávesnice zapnuté, tento zámek se bude aktivovat automaticky, pokud s telefonem po dobu dvou minut nepracujete. Klávesnici odemknete stisknutím hvězdičky a "OK". Hvězdičku zřejmě výrobce vybral záměrně domnívaje se, že k jejímu stisknutí bude potřeba nejprve odklopit ochranný kryt klávesnice. Skutečnost je ale taková, že ke stisknutí hvězdičky nemusíte odklápět vůbec nic. Když totiž mírně zatlačíte na levý dolní kraj zavřené záklopky, ta zatlačí na klávesu " * " a nyní už stačí jen stisknout " OK " aby se klávesnice odemkla. Zřejmě nechtěné, ale praktické. :-)

V žádném případě to ale neznamená, že by tím klávesnicový zámek ztrácel na významu. Naopak, je-li aktivní, pak je telefon proti nechtěnému stisku kláves chráněn velice dobře.

MENU

Ke vstupu do Menu slouží tlačítko "MENU". Pohyb po jednotlivých položkách se provádí šipkami a mezi úrovněmi menu tlačítky "OK" a "C". Telefon trpí stejnou nectností, jako všechny telefony, které nemají rozdělené funkce "EXIT" a "C". Problém totiž nastává, jestliže v menu vstoupíte do editačního módu, tedy jestliže jste někde, kde máte něco napsat. Tlačítko "C" zde mění svoji funkci z původní "EXIT - o úroveň výše" na funkci "vymaž předchozí znak". V praxi to znamená, že pokud v menu vstoupíte např. do psaní SMS, nebo do telefonního seznamu, nemůžete se ihned vrátit zpět. Buď musíte telefonní číslo, nebo SMS zprávu potvrdit , nebo celou zprávu či telefonní číslo smazat znak po znaku. Teprve potom tlačítko "C" získá opět původní funkci "EXIT". Nejjistější ovšem je v takovém případě stisknout tlačítko "MENU" a vrátit se tak na začátek. Přitom tato nectnost není způsobena tím, že by výrobce neměl k dispozici dostatek tlačítek. Obě funkční tlačítka jsou v editačním módu nečinná a pouze duplikují funkce "C" a "OK". Takže jsou naprosto zbytečně k dispozici dvě tlačítka "C" a dvě tlačítka "OK".

Trochu mi vadilo i to, že kurzor se při návratu na předchozí úroveň nastavuje vždy na první položku a nesetrvává tam, kde byl původně. Jestliže např. v menu něco hledáte, dosti to znepříjemňuje práci. A pokud se v menu ještě tak dobře neorientujete, pak tohle k Vaší lepší orientaci rozhodně nepřispěje. :-(.

Ale z menu nemusíte vybírat jen šipkami. Použít můžete i tzv. "Rychlou volbu". To není nic jiného, než napsání čísla konečné položky. .

Menu je počeštěné a je kupodivu docela srozumitelné. Pouze u nápisu "a-maz opak" jsem chvilku přemýšlel, co že se to za tajemným textem ukrývá. Až teprve přepnutím jazyka do angličtiny jsem tajemný nápis rozluštil. :-)

SMS zprávy

Pokud rádi posíláte SMS, pak tento telefon nebude tím pravým telefonem pro vás. Lze z něj sice SMSka přijímat i posílat, ale při posílání SMS nemáte možnost vybrat si příjemce zprávy z telefonního seznamu (smířlivější by řekli vlastnost) - toto vadu kritizujeme u Sagemu již od prvních modelů a stejně tak, jako Motorola, si ani Sagem nedal poradit. Když tedy chcete posílat SMS, musíte si nejprve najít telefonní číslo adresáta v telefonním seznamu, opsat si ho na papír (nebo do paměti, pokud ji nemáte sklerotickou) a teprve potom můžete poslat SMS. 8-O :-(( (U telefonu této cenové kategorie bych čekal elegantnější řešení !)

Do telefonu se vejde 20 SMS zpráv + zprávy na SIM kartě.

Telefon bohužel neumí napsat speciální znaky, ale umí je zobrazit. Znaky se mění automaticky podržením tlačítka. Interval mezi změnami písmen je necelých 1/2 s, takže pokud ještě nevíte, jak jdou jednotlivé znaky po sobě, musíte mít velice dobrý postřeh, aby jste se trefili právě do toho znaku, který potřebujete. Je škoda, že interval měnění písmen není nastavitelný.

Je možné nastavit si formát odesílané SMS zprávy (Text, Fax, E-mail, Hlasová zpráva, Pager, X400, Ermes), což je sice hezké, ale bude Vám to k ničemu, neboť to žádný z našich operátorů nepodporuje.

Záznamník

Telefon má tří minutovou hlasovou paměť a je možné použít ho jako diktafon. Bohužel, tento diktafon nelze zapnout při telefonování - prý proto, abyste si nemohli nelegálně zaznamenat rozhovor (což se ve Francii skutečně nesmí). Slabou útěchou je, že si můžete během telefonování alespoň naťukat telefonní číslo na klávesnici a uložit si ho do seznamu čísel.

Naproti tomu ale můžete hlasovou paměť použít jako klasický telefonní záznamník, který se volajícímu ohlásí, přehraje mu vámi namluvenou zprávu a poskytne mu prostor k zanechání vzkazu. Maximální délku vzkazu si lze nastavit od 0 s do 30 s. Vzkazy od volajících se pak samozřejmě ukládají přímo do telefonu čímž odpadá nutnost vyzvedávání vzkazů ze záznamové schránky. Navíc máte možnost poslouchat vzkaz, který vám volající zanechává a operativně můžete přerušit záznamník a přijmout hovor.

Telefonní seznam

Přímo v telefonu je k dispozici paměť na 100 telefonních čísel. Vyhledávat ze seznamu lze jak podle pozice v telef. seznamu, tak i podle abecedy. Pro příchozí hovory telefon zobrazuje telefonní číslo i jméno, pokud je toto jméno v telefonním seznamu uvedeno.

Na základě PIN2 si lze nadefinovat 12 telefonních čísel, která lze volat a ostatní telefonní čísla zakázat. V tom případě jsou telefonní čísla na sim kartě zcela neviditelná a telefonní čísla v telefonu se sice zobrazují, ale není je možné vytočit. Volat lze jen 12 navolených telefonních čísel. Zároveň s tím jsou zakázány jakékoliv změny údajů v telefonních seznamech.

Pěkně je vyřešena paměť pro poslední příchozí a odchozí hovory. Ukládá se do ní až 20 příchozích a odchozích hovorů. Zda jde o hovor příchozí či odchozí je rozlišeno symbolem telefonního sluchátka a šipky směřující ven, nebo dovnitř sluchátka. Zároveň je u každého telefonu uveden čas hovoru, pokud byl hovor uskutečněn dnes, nebo datum, pokud byl hovor uskutečněn v minulých dnech. V tomto seznamu je samozřejmě uvedeno jak telef. číslo, tak jméno, pokud je toto jméno uvedeno v telef. seznamu.

Rozšiřující funkce telefonu

Telefon má vestavěné hodiny s datumem. Hodiny ukazují čas ve 24 hod formátu a datum je ve formátu číslo dne a první tři písmena z názvu měsíce. K dispozici je i budík. Trošku zbytečné se mi zdálo, že si nelze nastavit typ zvonění pro budík. Při buzení budík používá pronikavý pisklavý zvuk a zvoní 20s. Pokud budík nezamáčknete, bude se ohlašovat znovu, vždy po minutě. Po čtvrtém zvonění se budík vypíná. Velice hezké od budíku je to, že aby začal zvonit, nemusí být telefon zapnutý. Je-li čas zvonit a telefon je vypnutý, pak se telefon sám zapne. Tato funkce by šla použít i pro automatické zapínání telefonu v určitý čas, ale nesmělo by vám vadit, že telefon začne po zapnutí zuřivě pískat.

A pokud rádi vaříte, jistě využijete i časovač - čili countdown.

Užitečná funkce je kalkulačka, která zvládá základní matematické funkce (násobení, dělení, sčítání, odčítání), pracovat umí i s desetinou tečkou.

Zvonění

Na výběr máte 14 typů zvonění, jedno krátké písknutí a tichý provoz. Každý typ zvonění lze kombinovat s vibračním vyzváněním. Bohužel, všechny typy zvonění mě připadají pronikavě ječivé, chybí nějaké diskrétní vyzvánění. Jinak je ale zvonění velice dobře slyšitelné.

Zvolit si můžete jiné zvonění pro hovory, jiné pro příchozí SMS zprávy. Jak jsem psal už výše, trochu mi chybí výběr zvonění pro budík.

Data a fax

Jak bylo řečeno, zvládají některé Sagemy RC750 i přenos dat po kabelu přes seriový port bez nutnosti instalovat ovladač. Toto je také jedno z největších kouzel telefonu, ale pozor - zrady tu jsou.

Především se Sagemu podařilo dodat do Čech nefunkční kabely, kterým chyběly některé podstatné žíly. Takže pokud si Sagem 750 s daty pořídíte a on nebude datovat, je třeba obrátit se na Mobilcom a chtít jiný kabel.

Také nepočítejte s tím, že by Sagem RC750 přes dodávaný kabel přenášel faxy - koncernu se prý nepovedlo uspokojivě vyřešit komunikaci s některými telefonními ústřednami, jimiž nás oblažil SPT Telecom a jemu podobní - takže raději ani nepokoušel štěstí, kde byste na ně narazili. Faxy se tedy nekonají. Zato je možno kabel použít pro odesílání SMS zpráv, pokud si vyrobíte patřičný script či si vystačíte s nepohodlím terminálového režimu.

Jinak lze datový Sagem RC 750 používat pro přenosy stejně tak, jako standardní modem 9600 bps se všemi výhradami vzdušného spojení. Platí tedy, že veškerá zařízení podporující standardní modem 9600 bps (třeba Pilot/PalmPilot) mohou přes Sagem RC750 data přenášet.

Citlivost na signál

Sagemy patří tradičně mezi velmi citlivé telefony, touto vlastností překvapoval již model 715 a model 750 je ne tom obdobně. Obecně lze říci, že citlivostí tento Sagem převyšuje modely Nokie i Ericssonu nebo Siemense, ale za Nokii a Ericssonem ztrací, co se týká čistoty reprodukce zvuku.

Závěrem

Sagem RC 750 je telefon velmi zvláštní - proto jsou i názory na něj rozporuplné. Na jednu stranu nepochybně představuje neokoukaný styl a francouzskou eleganci, na stranu druhou má stále části, které nabádají k dopracování - řeč je samozřejmě o SMS zprávách nebo faxovém provozu.

Integrace vlastního záznamníku je jedinečná a pro lidi, kteří často schůzují, je nedocenitelná. Právě takovéto technické špeky staví Sagemy již tradičně vysoko v hodnocení mobilů - a nejinak je tomu i v případě RC 750.

Zde je rada jediná - vypůjčte si Sagema na chvíli a pohrajte si s ním. Pokud vám sedne do ruky jeho atypické ovládání a pokud se vám líbí jeho vzhled, je to telefon, který umí něco, co jinde nenajdete. Jen poznámka na závěr - nevěřím tomu, že se zámek krytu klávesnice brzo neochodí.