Sagem RC 725 (recenze)

Mobilní telefony značky Sagem se na našem trhu zabydlují pomalu, ale jistě. Ještě před dvěmi lety je u nás nikdo neznal a od července jeden z modelů Sagemu najdeme v nabídce RadioMobilu za cenu, která připomíná cenu dotovanou - přitom jde o telefon nedotovaný. A vzhledem k tomu, že Sagem uvažuje o postavení továrny na mobilní telefony v České republice, může se stát, že značka nakonec zdomácní a my se dočkáme prvních mobilních telefonů Made in Czech republic.

Nedávno jsme se dívali na telefon Sagem RC715, nejlacinějšího ze Sagemů a jednoho z vítězů loňské ankety Mobil roku 1997. Také jsme se podívaly na dražší souputníky - dnes se podívejme na telefon, který je v síti Paegas prodáván za 6599 Kč bez DPH - tedy na Sagem RC 725 vybavený SIM Toolkitem zapůjčený Sagem CS Agency. Netřeba zdůrazňovat, že telefon i návody jsou kompletně v češtině.

Vzhled

Vzhledem se telefon RC725 liší od svého předchůdce 715 jen nepatrně: v zásadě přibyla pouze dvě programovatelná tlačítka, jimž můžete přiřadit nějakou funkci a zvětšil se displej - ten nyní zobrazuje 4 řádky. Váha i rozměry zůstaly - 154 gramů s malou SIM kartou a 140 x 50 x 24 mm na rozměrech. Navíc je model 725 laděn spíše do černé barvy (ve světě je k vidění v dalších pěti barvách, ale to je jen test zájmu zákazníků), zatímco 715 je v barvě světle šedé. Telefon si na rovné plochy příliš nepotrpí, jak vidno, horní strana přístroje je skosená, taktéž baterie tvoří "kulatá záda" a anténa je rovněž vykloněna z hlavní osy přístroje. Provedení všech částí telefonu je bytelné - jak konektor dodávané cestovní nabíječky, tak anténa i upínání baterií působí značně robustně (na rozdíl třeba od flipu na modelech 730 a 750).

Displej Zelený displej může být podsvícen, můžete ale také vypnout zobrazování na displeji, pokud je telefon v klidovém stavu. Touto dosti ojedinělou funkcí se sice příliš neušetří (LCD nemá přílišný odběr), ale o něco to pomůže. Pozor, pokud se zobrazování na displeji vypne, napovídá o životě telefonu jen mrkající diodka a displej se rozsvítí po stisknutí zeleného sluchátka. Tato funkce také funguje jako autozámek klávesnice, který nefunguje jen na zmíněné zelené sluchátko. Displej vypadá podobně, jako u ostatních Sagemů - převažuje textový mód, veškeré ikonky jsou tvořeny matrixem 6x5 bodů, což není příliš jemné. Prostě klasická výhrada k Sagemu - displej příliš elegance a jemnosti nepobral. Displej v klidovém stavu zobrazuje datum a čas, sílu signálu v měti stupních a nabití baterie ve zhruba třech stupních ikonkou v matrixu 6x5 bodů. Zobrazováno je jméno sítě a také je indikováno, zda přišla nová SMS zpráva nebo zda jsou v paměti nějaké SMS zprávy. Také je indikováno, za je telefon v režimu tichého zvonění. Výhodou displeje je, že je čitelný i pro lidi se slabším zrakem.

Ovládání telefonu

Ovládání telefonu nepřekročilo stín ostatních Sagemů a má ještě kus cesty k propracovaným menu Nokia 3110 nebo 6110. Na druhou stranu, pokud je tento Sagem vaším prvním telefonem, rychle si zvyknete na způsob řazení i ovládání dvěma šipečkami pro pohyb v menu a kláves C a OK pro skok zpět a vnoření se do menu. Pro vyvolání menu slouží vyhrazená klávesa Menu, dále jsou zde dvě vyhrazené klávesy, na něž můžete předdefinovat určité funkce (aktivace tichého módu, vstup do telefonního seznamu, čtení nové SMS zprávy atd). O zvláštnostech v ovládání Sagemů bylo napsáno dříve již více, takže snad jedinou zvláštnost zde uvedu jmenovitě: pokud jste v menu a dáte C pro návrat o úroveň zpět, ocitnete se na první položce menu, nikoliv na té, z které jste vyskočili.

Je třeba říci, že ovládání v menu se po kratším zácviku a případném pročtení manuálu stane jednoduché, pouze je odlišné od jiných telefonů a tím trochu nezvyklé.

Telefonujeme

Telefonování je jednoduché - napíšete číslo a zeleným sluchátkem voláte, červeným ukončíte hovor. Pokud zmáčknete zelené sluchátko bez čísla, dostáváte se do seznamu hovorů, kde jsou najednou hovory příchozí i odchozí - celkem jich tu může být dvacet a jsou odlišeny ikonkou a hlavně u nich je čas realizace hovoru. Stisknutím klávesy číslo zavoláte nebo jej uložíte do paměti. Sagem 725 může uložit ve svojí paměti až 100 čísel a dalších 20 SMS zpráv, což je velmi příznivé.

Telefonní seznam lze vyvolávat programovatelnou klávesou (doporučuji), nebo jej lze vybrat v menu nebo lze napsat část hledaného jména podržení klávesy - první se objeví číslo, držte dále, objeví se písmeno, držte stále a ona ta písmena rolují - a odklepnutím zeleným sluchátkem. Poté se vám vypíšou pouze jména, které začínají na uvedenou sekvenci - do jiných se neprolistujete. Prohledávání trvá relativně dlouho - u delší sekvence i dvě-tři vteřiny. Telefonní seznam lze třídit dle jména i dle čísla. Telefon zvládá konferenční hovory.

Redial je buďto vždy, nebo jste dotázáni, nebo nikdy - záleží na vás! A novinka oproti 715 - volající se zobrazuje jménem, pokud je jeho číslo v paměti.

Co potěší je široké spektrum servisních zvuků: telefon pípne, když vjedete konečně do oblasti se signálem (funkci deaktivujte, když Paegas ladí síť - upípali byste se), pípne při vybité baterce, můžete nastavit různé zvuky a zvonění pro došlou SMS nebo příchozí data a fax.

Posíláme SMS zprávu

Co se vám určitě líbit nebude je, že SMS zprávu nelze odeslat na číslo adresáta uložené v telefonním seznamu - příjemce musíte nadatlovat z paměti vlastní hlavy. Telefon obsahuje LED, která umí identifikovat i přijetí nové zprávy. Velmi výhodnou funkcí je možnost, nastavit si zvonění pro příchozí SMS zprávu. Výběr je sice dost omezený, ale je a to včetně hlasitosti. Za značné zaspání považuji nemožnost listovat číslo příjemce SMS zprávy v telefonním seznamu. Oproti ostatním modelům také přibyla možnost psát speciální znaky (pod klávesou 0 a #) - ale výběr stále není tak velký, jako u jiných modelů. Také je škoda, že telefon nemá v menu možnost nastavit potvrzení o doručení SMS zprávy. Zato má telefon Cell broadcast ukrytí pod šifrou GSM info. Čtení zpráv je snadné a nečiní nejmenší problémy. Zpráva se vypisuje na dva řádky po 12 znacích, listujete ručně a je zalamována. Posílání je trošku odlišné od jiných telefonů díky způsobu psaní znaků - klávesu držíte stisknutou, dokud se neobjeví vámi kýžené písmeno. Po napsání zprávy ji můžete uložit či odeslat na číslo, které si pamatujete a pokud jste pevně nedefinovali SMS centrum, jste na něj dotázáni.

A co nám zbylo? Především zvláštnosti: datum a čas na displeji, čas u hovorů. Budík a časovač ve stylu countdown pro nejrůznější použití. Docela schopná kalkulačka. Není vibrační vyzvánění, to má až model 730, chybí data a faxy - na to si kupte Sagem 750, chcete-li zůstat v rodě.

Jak je na tom výkon? Především: telefon prokazuje vysokou citlivost nejenom v laboratoři, ale i v terénu. Tam, kde Nokia 6110 není schopna navázat hovor, volá Sagem 725 bez větších problémů a citlivostí se může poměřovat s takovou legendou, jakou byl Siemens S4. Provoz na baterie už není tak skvělý - provozní čas 40-60 hodin deklarovaných v manuálu se pohybuje spíše u spodní hranice, řekněme na 46 hodinách pohotovostního režimu a při hovoru je deklarována výdrž 1 h 45 minut až 3 hodiny 20 minut - počítejte o něco málo přes dvě hodinky hovoru je na českých sítích realitou. Znamená to, že každá minuta hovoru poměrně značně odčerpá z pohotovostního času a tak plánujte Sagem 725 jako telefon na dva dny bez dobíjení při menším množství hovorů.

Jaký tedy je Sagem 725?

Result je i přes jisté množství výhrad bezpochyby positivní - je totiž třeba si uvědomit, že Sagem RC 725 se prodává za 6599 Kč bez dotace, tedy v hladině, na níž se pohybují dotované telefony. Je třeba také připomenout, že jde mimo některých modelů Siemense S10 a určitých Alcatel One Touch Club (zatím není dodáván) o jediný telefon plně podporující specifikaci SIM Toolkit. A za cenu, za jakou je telefon prodáván, nabízí opravdu solidní množství funkcí a dobrý výkon: v obojím vede před Ericssonem GA628 (váha a funkce bezpochybně!) a před dalšími lacinými doťáky a vážnějším konkurentem mu je až Nokia 5110, ta už z titulu síly značky Nokia.

Testy ostatních Sagemů - Sagem 435 (to už je hodně dávno a ještě s daty!) Sagem 630 (už se taky neprodává), Sagem 715 (Mobil roku 97 - cena a výkon), Sagem 730 (dražší a vibruje) a Sagem 750 (ještě dražší a už může i datovat).

Pozor: tento test platí pouze pro telefon prodáváný v síti Paegas. Některé starší modely řady 725 neměly ještě SIM-Toolkit - může se stát, že na ně v bazaru narazíte a ač je to málo pravděpodobné, zbytečně byste soptili na moji nevinnou hlavu.

Patrick Zandl