Sagem RC 715 (recenze)

Test mobilního telefonu Sagem RC 715 jsme si nechávali hodně dlouho pro sebe - k akci nás donutilo až dotování Sagemu RC715 firmou Setos. Děkujeme tedy společnosti Sagem CZ Agency za zapůjčení tohoto mobilního telefonu, jenž byl ověnčen titulem Mobil roku 1997 v první kategorii finančně nenáročných.

Design - první dojem

Malý a příjemný oblý design, trošku připomíná telefony firmy NOKIA, ale krásnější polovička lidstva se téměř jednotně shoduje v tom, že zatímco švédské telefony působí poněkud chladným dojmem, nelze sedmičkové řadě firmy SAGEM naprosto nic vytknout. Mě se tento telefon sice také líbí, ale poněkud mi vadí jeho absence rovných ploch. Takže třeba nyní, když píšu tento článek, se mi tady kolíbá po stole, ať jej položím jakkoli. Na druhou stranu však musím uznat, že design je jeho silná stránka, všechny konektory jsou bytelné, pohyblivé části žádné a telefon zřejmě dost vydrží. Dobrým dojmem působí i nevysouvatelná anténa, trošku odkloněná z hlavní osy přístroje i 12 znakový dvouřádkový display doplněný systémovými ikonami. Design doplňuje utopená blikající systémová LED, která vás informuje nejen o kritickém stavu baterie, ale i o nové SMS zprávě a velmi důmyslně zapuštěná baterie s bytelným, ale zároveň elegantním vyjímáním.

První dojem na mě udělal velmi pěkně přeložený návod. Překladu nelze nic vytknout, a dovozce si na něm dal dost záležet. V krabici dostanete také prospekt, informující o celé řadě těchto telefonů, jejich funkcích a možnostech. Vynikající je rovněž počeštění telefonu jako takového. Čeština zde funguje bez zbytečné diakritiky, ale je celkem výstižná a pochopitelná nejen pro normálního člověka, ale i pro ty, kteří jednoznačně zvyklí na angličtinu.

Ovládání

Úroveň ovládání leží zhruba mezi FIZZem a NOKIA 2110. Telefon se ovládá šipkami pro posun nahoru a dolů, tlačítkem OK a C. Pro hovorové funkce slouží tlačítko položit a zvednout sluchátko a tlačítko MENU. Pokud k ovládání mobilního telefonu přijdete poprvé, nemělo by vám činit potíže, ale pokud jste jako já měli v ruce telefonů několik, , budete se zpočátku dost plést. Občas bych docela uvítal zdvojení potvrzení jak tlačítkem OK, tak symbolem pro zvednutí sluchátka a podobně. Jinak lze ovládání považovat za dost intuitivní a ucelené. Systém menu je samozřejmě úrovňový, takže při potvrzení, nebo zrušení položky se vrátíte o úroveň zpět. Klávesnice požadovala občas až příliš mnoho síly na stisknutí tlačítka. O nějakém letmém dotyku nemůže být řeč. Občas, třeba v režimu čtení SMS zpráv, mě zpočátku poněkud mátlo, že nejdřív, musím výpis datumu příjmu SMS potvrdit OK, a teprve pak začne fungovat posun pomocí šipek. Systém psaní SMS zpráv funguje tak, že klávesu držíte tak dlouho, dokud se na display neobjeví požadovaný znak. Tento systém vyžaduje, že na klávesách jsou jako znaky pouze písmena a čísla. Zatímco na předchozí výhrady si lze během několika hodin bez problémů zvyknout, absenci "paznaků", které tvoří např. neoddělitelnou součást emailů, je nutno považovat za hrubý nedostatek. Za "paznak" jsou zde považovány i znaky, jako jsou např. závorky, pomlčky, dvojtečka, atd.. Krom +, mezery, tečky, křížku a hvězdičky lze psát pouze čísla a písmena :-((((. Celkově lze ovládání označit za vhodné zvlášť pro začátečníka, nebo pro ženy.

Display

Displej je plně alfanumerický, nedisponuje telefon žádným velkým množstvím ikonek a ty, které zobrazuje, nevypadají tak pěkně, jak jsme zvyklí z ostatních telefonů. Jsou tvořeny jako zvláštní znaky, nikoliv jako specielní ikonky. Působí tím pádem trochu kostrbatě. Např. indikátor baterie (jehož hodnotu nelze brát vážně), vypadá, jak za dob 286-tek kdy se soutěžilo, co vše lze "nacpat" do jednoho znaku.

Displej je zeleně podsvícený (to lze samozřejmě vypnout) stejně jako klávesy. Velmi solidní kontrast, který nelze regulovat, ale není to ani potřeba. Zajímavostí a pravděpodobně i originalitou je ekonomický mód, kdy telefon usíná po cca 20 sekundách a nezobrazuje nic.

Telefonování

Příjem i uskutečňování hovorů, nelze nic vytknout. Stisknete Zelená tlačítko, vyberete ze seznamu posledních 20 volaných a volajících čísel a voláte (oba seznamy jsou sloučeny v jeden, z kterého lze číslo samozřejmě přesunout do normálního seznamu tel. čísel.) Druhou možností, je napsat číslo v paměti, kde je volané číslo uloženo a stisknout křížek. Toto číslo je zobrazeno a bez dalších dotazů je voláno. (tato funkce je vynikající např. za volantem, ale pozor, zpočátku můžete někam volat, aniž by jste to potvrzovali). Pokud v klidovém stavu napíšete jméno, jeho část, nebo jenom první písmeno a stisknete zelené sluchátko, setřídí se vám všechny položky, které začínají zadaným řetězcem. Zde je drobný zádrhel pro lidi, kteří na tento telefon přejdou se svojí SIM kartou. Sagem totiž neumí napsat malá písmena, pouze je zobrazuje. Pokud však při vyhledávání zadáte velké písmeno a jméno bude obsahovat písmena malá, jméno se nenajde. S touto eventualitou konstruktéři telefonu evidentně nepočítali - chybička se táhne již od předchozích verzí telefonů.

Tento model neumí vyhledávat v telefonním seznamu identifikovaná čísla a zobrazovat k nim jména. Zároveň nerozlišuje v seznamu volaných, nebo volajících čísel, která čísla volala vás a která jste volali vy, bohužel neumí rozeznat, že se několikrát jedná o stejné číslo, pokud nejsou točena ihned po sobě. Díky této chybičce, můžete mít v seznamu posledních 20 čísel totéž číslo třeba 5x. Velmi dobře jste informováni o volné kapacitě v paměti jak telefonního seznamu, tak SMS zpráv.

Pokud jste voláni můžete hovor zvednout, nebo znemožnit. Pokud hovor promeškáte, nejste o tom nijak informováni.

Velmi efektně jsou vyřešené funkce pro přepínání mezi hovory a možnosti telekonferenčních hovorů. Také funkce pro MUTE mikrofonu, během hovoru je často potřebná. Naopak mi chyběla např. u Motorol běžná funkce - redial tel. čísla, pokud je např. obsazeno, nebo je jinak nedostupné.

SMS zprávy

Jak jsem se již zmiňoval v úvodu, telefon obsahuje LED, která umí identifikovat i přijetí nové zprávy. Velmi výhodnou funkcí je možnost, nastavit si zvonění pro příchozí SMS zprávu. Výběr je sice dost omezený, ale je a to včetně hlasitosti. Za značné zaspání považuji nemožnost listovat číslo příjemce SMS zprávy v telefonním seznamu. Za velmi hrubou chybu, považuji nemožnost psát speciální znaky (cokoli odlišného od plus, mezery, tečky, křížku,hvězdičky číslic a písmen).

Čtení zpráv je snadné a nečiní nejmenší problémy. Zpráva se vypisuje na dva řádky po 12 znacích, listujete ručně a je zalamována.

MENU

Menu je velmi přehledné a funguje rychlé zadávání položek, pomocí číslic, jako třeba na FIZZu. Vracení se zpět v menu, funguje úrovňově, takže žádné skákání do základního stavu, jak je tím nechvalně proslulý např. DANCALL. Telefon obsahuje kalkulačku a velice výraznou podporu Hands-free.

Baterie - výdrž telefonu

Výrobce deklaruje ku standardně dodávané baterii stand-by čas 40-60 hodin nebo 120 minut hovoru. Stav baterie je udáván ve voltech, což sice odborníka potěší, ale laikovy, vybíjecích charakteristik akumulátorů neznalému, příliš neřekne. Na jedno nabití vydržel telefon cca 24hodin plus zhruba 30 minut hovoru - z výrobcem deklarovaného poměru je vidět, že telefon nezvládá příliš spořit během hovoru, neboť jedna minuta hovoru ubere půlhodinu stand-by času, což není nic radostného. Výdrž telefonu mě příliš neoslnila, za naprosto nedostatečnou bych považoval indikaci stavu baterie, který značně kolísal . Pod Baterii se zasunuje malá SIM karta.

Zvuková signalizace

Zvonění lze vybrat z 14 tónů, z nichž však tak 8 je "na jedno brdo" ála hudba z filmu "Číslo 5 žije" a použitelné jsou tak 3 verze. Velmi sympatická je možnost nastavit zvonění specifickou hlasitost. Telefon lze přepnout samozřejmě i do tichého módu. Za velikou přednost telefonu považuji možnost nastavení zvonění pro SMS zprávy.

Pro klávesnici lze zvuk zapnout také, ale nejhlasitější verze zní poněkud přebuzeně a křečovitě a to jak u pípání, tak hlavně u DTMF kódů.

V telefonu je vám velmi dobře rozumět a slyšet je také poměrně dobře.

Co říci závěrem

Tento telefon si oblíbí hlavně ženy. Je přehledný, jednoduchý a není překombinovaný. Místy zdědil od silnějších bratrů SAGEM 750 a SAGEM 730, velmi zajímavé funkce, ale tyto nejsou dotaženy do jednotného rázu. Zdatnější a zkušenější uživatelé mobilních telefonů, budou mít pravděpodobně zpočátku problémy si na ovládání stoprocentně zvyknout.

Lidem, kteří považují telefon za spotřební zboží, bude asi velmi vyhovovat neotřelý design, snadné ovládání a perfektní počeštění.

Fajnšmekři, by si však měli pořídit spíš silnějšího bratra, protože nemožnost psaní speciálních znaků v SMS zprávách je velmi tíživá a ani malá výdrž baterií není nejlepší vizitkou. Nicméně ve svojí cenové kategorii nabízí zajímavý a neotřelý vzhled s poměrně solidní nabídkou funkcí a nízkou váhou - za což si označení Mobil roku 1997 ve svojí kategorii zasloužil.