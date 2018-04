Nový Sagem MY X2-2 je telefon nejnižší cenové kategorie. Telefon má barevný displej, který dokáže zobrazit 4096 barev a podporuje multimediální zprávy MMS. Telefon nabízí datové přenosy GPRS a má wapový prohlížeč. Nový Sagem je dvoupásmový (900/1800 MHz). Další specifikaci výrobce prozatím nezveřejnil. Nový model MY X2-2 doplní ještě další novinka MY X1-2 s černobílým displejem.

Sagem MY X2-2.