Sagem patrně postaví továrnu v Čechách

Francouzský koncern Sagem bude expandovat - a jednou z možností, kam se vydá stavět svoji novou továrnu, je i Česká republika. V současné době probíhají jednání mezi francouzskou centrálou Sagemu, jeho českým zástupcem Sagem CS Agency a Čechtrade o vhodných lokalitách a možnostech.

Mladá fronta Dnes přinesla před několika dny zprávu, podle níž se místem pro výstavbu továrny stanou patrně Pardubice. Jak nám potvrdili zástupci firmy Sagem, tato zpráva byla vydána pardubickou radnicí a radost pardubických radních může být předčasná - jedním z hlavních požadavků na novou továrnu totiž je blízkost hranici se SRN. Je tedy pravděpodobné, že pro výhodnou polohu bude Česká republika upřednostněna oproti Slovensku a Maďarsku.

Ke konkrétnímu umístění plánované továrny se šéf českého Sagemu Kamil Vacek odmítl vyjádřit s tím, že konečné rozhodnutí padne počátkem srpna a nyní je předčasné a zbytečné o něm spekulovat. K výběru ČR by podle pana Vacka měla přispět především elektrotechnická tradice, blízkost zemím EU a trvající boom prodeje.

Sagem má na středo a východoevropském regionu eminentní zájem - například na rumunském a litevském trhu uvádí Sagem až 35 procentní podíl na trhu, podobně vysoký podíl je i na slovenském trhu. Sagem letos předpokládá výrobu 3 milionů kusu mobilních telefonů, což je oproti loňskému roku nárůst o 300 procent (ne třicet, to není překlep).

Investice Sagemu by patrně byla jednou z největších kapitálových investic do ČR v letošním roce - americký procesorový koncern Intel se má rozhodnout až koncem letošního roku, kde bude stát jeho nová továrna na procesory, zda v ČR, v Portugalsku nebo Egyptě. Investice Sagemu ovšem zatím vypadá podstatně reálněji a tak lze jen doufat, že mobilní telefony Sagem budou napříště prodávány pod značkou Made in Czech. První vlaštovkou je jejich prodej v síti Paegas...